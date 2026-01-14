मकर संक्रांति पर जयपुर में पतंगबाजी की धूम, दो बार कटी CM भजनलाल शर्मा की पतंग

मकर संक्रांति के मौके पर पिंक सिटी जयपुर में बुधवार (14 जनवरी) को जहां एक तरफ लोग मंदिरों में दर्शन-पूजन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पूरे शहर में पतंगबाजी की धूम मची हुई है. जगह-जगह पतंग महोत्सव आयोजित किया जा रहा है. तकरीबन हर घर की छत से पतंगे उड़ाई गईं है. सार्वजनिक स्थानों पर तो इतनी भीड़ है कि तिल रखने तक की जगह नहीं है.

जयपुर के प्रसिद्ध जल महल पर हजारों की संख्या में लोग पतंगबाजी के लिए पूरे परिवार के साथ पहुंचे. इस दौरान महिलाएं भी जमकर पतंगबाजी का लुत्फ उठाती नजर आईं. जल महल पर राजस्थान के पर्यटन विभाग की ओर से खास महोत्सव आयोजित किया गया. इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया. सीएम भजनलाल शर्मा ने भी इस मौके पर पतंगबाजी की. हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पतंग दोनों ही प्रयासों में कट गई.

सीएम शर्मा ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

सीएम ने अपनी पोस्ट में लिखा, "मकर संक्रांति के पावन अवसर पर पतंग उड़ाकर हर्षोल्लास से उत्तरायण पर्व मनाया जा रहा है. आसमान में उड़ती ये रंग-बिरंगी पतंगें हमारी एकता, भाईचारे और सनातन संस्कृति की जीवंतता की प्रतीक हैं."

सीएम ने आगे लिखा, "इस शुभ अवसर पर बुधवार (14 जनवरी) को जयपुर में जलमहल की पाल पर आयोजित पतंग महोत्सव में सहभागिता कर पतंग उड़ाई. जिस प्रकार ये पतंगें हवाओं को चीरते हुए आकाश की ऊंचाइयों को छूती हैं, उसी प्रकार हमारा राजस्थान भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है. ईश्वर से प्रार्थना है कि सूर्य देव की कृपा से प्रदेशवासियों के जीवन में विकास और खुशहाली बनी रहे."

ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर पतंगों की प्रदर्शनी

यहां ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर पतंगों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी. मकर संक्रांति के मौके पर ऑपरेशन सिंदूर और देशभक्ति की थीम पर तैयार की गई तमाम पतंगे भी उड़ाई गईं. पतंगबाजी के लिए इकट्ठा हुए लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला. जयपुर में मकर संक्रांति पर जमकर पतंगबाजी किए जाने की परंपरा है.

सीएम ने दी लोगों को मकर संक्रांति की बधाई

सीएम भजनलाल शर्मा ने इस मौके पर राजस्थान के लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने संक्रांति को प्रकृति से जुड़ाव का पर्व बताया. भजनलाल शर्मा ने बुधवार (14 जनवरी) को मुख्यमंत्री निवास पर पतंग उड़ाकर मकर संक्रांति का पर्व मनाया और लोक परंपराओं के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए इन्हें सहेजने का संदेश दिया.