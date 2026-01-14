सीकर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक-कार भिड़ंत में 6 महिलाओं की दर्दनाक मौत, 5 जख्मी

राजस्थान के सीकर में भीषण सड़क हादसे में 6 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई है. हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ये हादसा जयपुर बीकानेर हाईवे पर फतेहपुर के हरसावा गांव के पास हुआ. तेज रफ्तार ट्रक और अर्टिगा कार की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई.

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. अर्टिगा कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई. कार में फंसे शवों और घायलों को बाहर निकालने के लिए स्थानीय लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ी. घायलों को तत्काल फतेहपुर के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें सीकर के कल्याण अस्पताल रेफर कर दिया गया.

शोकसभा में शामिल होकर अपने घर लौट रहे थे लोग

पुलिस और प्रशासन की टीमों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया. क्षतिग्रस्त कार को क्रेन की मदद से सड़क से हटाया गया, जिससे ट्रैफिक सुचारू रूप से हो सके फतेहपुर व्हाइट थाना अधिकारी फतेहपुर महेंद्र मीणा ने बताया कि अर्टिगा कार लक्ष्मणगढ़ (सीकर) से फतेहपुर की ओर आ रही थी. कार सवार सभी लोग लक्ष्मणगढ़ में एक शोकसभा में शामिल होकर अपने घर लौट रहे थे. परिवार के सदस्य दो गाड़ियों में सवार थे, जिसमें अर्टिगा आगे चल रही थी. वहीं, सामने से आ रहा ट्रक सीकर की ओर जा रहा था. मोड़ पर कार का नियंत्रण खोने से वह ट्रक से जा टकराई.

डीएसपी ने घटनास्थल का लिया जायजा

शुरूआती जांच में पाया गया कि मोड़ पर गति ज्यादा होने और नियंत्रण न होने से हादसा हुआ. डीएसपी अरविंद कुमार जाट ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. थानाधिकारी सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि कार लक्ष्मणगढ़ से फतेहपुर की आ रही थी. वहीं ट्रक सीकर की ओर जा रहा था. कार में सवार सभी लोग लक्ष्मणगढ़ में एक शोक सभा में शामिल होकर घर लौट रहे थे.

मृतक महिलाओं की हुई पहचान

सड़क हादसे में सत्यनारायण की पत्नी संतोष, ललित की पत्नी तुलसी देवी, महेश कुमार की पत्नी मोहनी देवी, महेश कुमार की बेटी इंद्रा, मुरारी की पत्नी आशा और सुरेंद्र की पत्नी चंदा की मौत हो गई. ये सभी महिलाएं एक ही परिवार से जुड़ी हुई थीं. घायलों में सोनू, वसीम और बरखा शामिल हैं, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है.