कोटा में दिल्ली-इंदौर रूट पर बस हादसा, स्लीपर बस के 2 ड्राइवरों की मौत, 12 यात्री घायल

कोटा के अरंडखेड़ा के पास आठ लेन मार्ग पर दिल्ली से इंदौर जा रही कल्पना ट्रेवल्स की प्राइवेट स्लीपर बस गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गई. बस में लगभग 42 यात्री सवार थे और तड़के करीब 4:30 बजे एक अज्ञात वाहन से टक्कर होने पर बस आगे चल रहे वाहन में जा भिड़ी.टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. घटना में दोनों ड्राइवरों की मौके पर ही मौत हो गई. एक चालक का शव केबिन में फंस गया, जिसे निकालने का कार्य देर तक चलता रहा. मृतकों की पहचान गिर्राज रेबारी और श्याम सुंदर सेन के रूप में हुई है.

यात्री सुरक्षित निकलने की जद्दोजहद

दुर्घटना के समय अधिकतर यात्री नींद में थे, अचानक जोरदार झटके और चीख-पुकार से अफरा-तफरी मच गई. कई यात्रियों ने कांच तोड़कर या खिड़कियों से निकलकर अपनी जान बचाई. घटना में 12 यात्री घायल हुए, जिनमें आठ पुरुष और चार महिलाएं शामिल हैं. सभी को उपचार के लिए कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अधिकांश घायलों को सिर और पैरों में चोटें आई हैं.

हादसे के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है और पुलिस जांच जारी है

पुलिस और प्रशासन का विवरण

कोटा के ग्रामीकैथून थाना अधिकारी संदीप शर्मा ने बताया कि घटना की जानकारी सुबह मिली. हादसे के बाद आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है. क्षतिग्रस्त बस को क्रेन की मदद से किनारे किया गया ताकि अन्य वाहनों को परेशानी न हो. हादसे में एक ड्राइवर बस के अंदर फंसा हुआ था, जिसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया.

घायल यात्री का विवरण

बस में यूपी, हरियाणा और मध्य प्रदेश के यात्री सवार थे. घायलों में अनीता रस्तोगी, सौरभ रस्तोगी, गौरव रस्तोगी, अजीत सिंह, अविनाश जाटव, मोहित कक्कड़, चांदनी, सरोज, किशन, विकी और देवेंद्र शामिल हैं. सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है.