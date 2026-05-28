राजस्थान: भैराणा धाम को लेकर सियासी संग्राम, संतों और सांसद हनुमान बेनीवाल ने किया आंदोलन ऐलान

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan: भैराणा धाम को लेकर सियासी संग्राम, संतों और सांसद हनुमान बेनीवाल ने किया आंदोलन ऐलान

Rajasthan: भैराणा धाम को लेकर सियासी संग्राम, संतों और सांसद हनुमान बेनीवाल ने किया आंदोलन ऐलान

Rajasthan News: भैराणा धाम की जमीन को इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के फैसले के खिलाफ संतों और हनुमान बेनीवाल का आंदोलन तेज हो गया. वार्ता विफल होने के बाद हजारों समर्थकों ने जयपुर कूच शुरू कर दिया.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 28 May 2026 11:11 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में संत दादू दयाल की तपस्थली भैराणा धाम और उसके आसपास की जमीन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. राज्य सरकार द्वारा इस इलाके को इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में विकसित करने के फैसले के खिलाफ साधु-संतों और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है. बुधवार (27 मई) को पूरे दिन चले घटनाक्रम के बाद देर रात तक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. आंदोलन कर रहे संतों और सांसद हनुमान बेनीवाल ने जयपुर कूच का ऐलान कर दिया, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया.

भैराणा धाम की जमीन अधिग्रहण के विरोध में संत समाज पिछले करीब डेढ़ महीने से आंदोलन कर रहा है. संतों की मांग है कि सरकार जमीन अधिग्रहण का फैसला वापस ले और पूरे इलाके को फिर से हरा-भरा बनाया जाए. आंदोलन कर रहे संतों का कहना है कि इस इलाके की धार्मिक और पर्यावरणीय पहचान को खत्म किया जा रहा है.

Jaipur News: अनु मीणा सुसाइड केस में पुलिस खाली हाथ, परिवार की मांग- हो CBI जांच

संतों के समर्थन में बुधवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी खुलकर मैदान में उतर आई. पार्टी अध्यक्ष और सांसद हनुमान बेनीवाल की अगुवाई में हजारों कार्यकर्ताओं ने भैराणा धाम में महापंचायत की. बड़ी संख्या में संत-महात्मा भी इसमें शामिल हुए.

सरकार को दिया गया अल्टीमेटम

महापंचायत के दौरान संतों और सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार को एक घंटे का अल्टीमेटम दिया. उन्होंने साफ कहा कि अगर सरकार ने जमीन अधिग्रहण रद्द करने को लेकर ठोस भरोसा नहीं दिया तो वे जयपुर कूच करेंगे.

इस ऐलान के बाद प्रशासन की चिंता बढ़ गई. पहले से ही भारी पुलिस बल इलाके में तैनात था और पूरे क्षेत्र को छावनी में बदल दिया गया था. लेकिन हजारों लोगों के जयपुर की ओर बढ़ने की चेतावनी के बाद सरकार के अधिकारी तुरंत हरकत में आ गए.

देर रात तक चली बातचीत

राजधानी जयपुर और आसपास के जिलों से कई वरिष्ठ अधिकारी भैराणा धाम पहुंचे. देर रात तक संतों और सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ बातचीत का दौर चला. अधिकारियों ने आंदोलनकारियों से कुछ दिनों की मोहलत मांगी और भरोसा दिलाया कि उनकी बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी.

अधिकारियों ने यह भी कहा कि वे खुद भी आंदोलनकारियों का पक्ष सरकार के सामने मजबूती से रखेंगे. हालांकि अधिकारी मौके पर कोई अंतिम फैसला लेने की स्थिति में नहीं थे. इसी वजह से बातचीत पूरी तरह सफल नहीं हो सकी.

रात करीब 12 बजे के बाद बातचीत का माहौल अचानक बदल गया. संतों और आरएलपी नेताओं का कहना था कि उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि लिखित फैसला चाहिए. जब प्रशासन ऐसा नहीं कर पाया तो हनुमान बेनीवाल ने अपने समर्थकों के साथ जयपुर कूच शुरू करने का ऐलान कर दिया.

इसके बाद हजारों कार्यकर्ता और संत जयपुर की ओर बढ़ने लगे. मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन आंदोलनकारी अपने फैसले पर अड़े रहे.

क्यों खास है भैराणा धाम

भैराणा धाम राजस्थान के जयपुर ग्रामीण और अजमेर जिले की सीमा पर स्थित है. यह संत दादू दयाल की कर्मभूमि और तपस्थली मानी जाती है. लंबे समय से यहां दादू संप्रदाय के संत साधना करते रहे हैं.

यह इलाका घने पेड़ों, हरियाली और शांत वातावरण के लिए जाना जाता रहा है. यहां बड़ी संख्या में पशु-पक्षी भी रहते थे. संतों का कहना है कि यह सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि प्रकृति और अध्यात्म का बड़ा केंद्र है.

कुछ समय पहले भजनलाल शर्मा सरकार ने इस इलाके को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने का फैसला लिया. सरकार ने जमीन का अधिग्रहण कर उसे रीको यानी राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन को सौंप दिया.

रीको ने करीब 550 बीघा जमीन पर औद्योगिक विकास की तैयारी शुरू कर दी. संतों का आरोप है कि इंडस्ट्री लगाने के लिए बड़ी संख्या में हरे पेड़ काटे गए और जंगल को नुकसान पहुंचाया गया.

संत समाज का कहना है कि इससे इलाके का पर्यावरण बिगड़ गया है और यहां रहने वाले पशु-पक्षी पलायन करने लगे हैं. इसी मुद्दे को लेकर संत लगातार आंदोलन कर रहे हैं.

खुले आसमान के नीचे कर रहे तपस्या

आंदोलन में शामिल कई संत भीषण गर्मी के बीच खुले आसमान के नीचे डटे हुए हैं. कई संत धूनी रमाकर अग्नि तपस्या कर रहे हैं. उनका कहना है कि वे भैराणा धाम की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं.

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खुलकर समर्थन में आने के बाद यह आंदोलन अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है. हनुमान बेनीवाल ने साफ कहा है कि अगर सरकार ने इस मामले में हीला-हवाली की तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.

Explained: बकरीद से पहले तनाव क्यों? मुंबई में चाकूबाजी, जयपुर में जुबान काटने की धमकी और UP में सख्त पाबंदियों समेत कहां क्या बवाल

संतों और आरएलपी नेताओं ने चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ी तो वे बड़ा जनआंदोलन खड़ा करेंगे. वहीं सरकार फिलहाल स्थिति को शांत करने की कोशिश में जुटी हुई है.

अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि भजनलाल शर्मा सरकार इस विवाद पर क्या फैसला लेती है. साथ ही यह भी देखना होगा कि सरकार का रुख आंदोलन कर रहे संतों और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को कितना स्वीकार्य होता है.

और पढ़ें

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 28 May 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
Hanuman Beniwal RAJASTHAN NEWS Bhairana Dham
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
Rajasthan: भैराणा धाम को लेकर सियासी संग्राम, संतों और सांसद हनुमान बेनीवाल ने किया आंदोलन ऐलान
राजस्थान: भैराणा धाम को लेकर सियासी संग्राम, संतों और सांसद हनुमान बेनीवाल ने किया आंदोलन ऐलान
राजस्थान
Jaipur News: अनु मीणा सुसाइड केस में पुलिस खाली हाथ, परिवार की मांग- हो CBI जांच
जयपुर: अनु मीणा सुसाइड केस में पुलिस खाली हाथ, परिवार की मांग- हो CBI जांच
राजस्थान
Explained: बकरीद से पहले तनाव क्यों? मुंबई में चाकूबाजी, जयपुर में जुबान काटने की धमकी और UP में सख्त पाबंदियों समेत कहां क्या बवाल
बकरीद से पहले तनाव क्यों? मुंबई में चाकूबाजी और UP में सख्त पाबंदियों समेत कहां क्या
राजस्थान
पिता की मौत के बाद टूटी युवती, दिव्यांग युवक की समझ और भरोसे ने बढ़ाई रिश्ते की डोर, शादी के बंधन में बधेंगे
पिता की मौत के बाद टूटी युवती, दिव्यांग युवक की समझ और भरोसे ने बढ़ाई रिश्ते की डोर, शादी के बंधन में बधेंगे
Advertisement

वीडियोज

Israel Attack On Lebanon: इजरायल की एयर स्ट्राइक से भारी तबाही, लेबनान में दहशत! | Netanyahu | Iran
Breaking | US Iran War: ईरान की सीक्रेट मिलिट्री साइट पर भयंकर हमला! | Trump | Nuclear Deal
Bhopal High Profile Suicide: IPS की बेटी का सुसाइड नोट, 'पापा-मम्मी, मैं अच्छी बेटी नहीं बन सकी'
Sansani | Patiala Drum Murder: नीले ड्रम में मिली नेहा की लाश! हाथों पर बने 'टैटू' ने खोला राज!
Bakrid Controversy | Janhit: दिल्ली से पटना तक फ्लैग मार्च, क्या कल थम जाएगा बकरे पर बवाल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बंदर अब्बास पोर्ट पर हमले का ईरान ने लिया बदला, IRGC ने अमेरिकी एयरबेस को बनाया निशाना
बंदर अब्बास पोर्ट पर हमले का ईरान ने लिया बदला, IRGC ने अमेरिकी एयरबेस को बनाया निशाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश बाबू आप एकदम्मे चुप्पी साधे हैं...'अमेठी विवाद पर ओपी राजभर का सपा चीफ पर जुबानी हमला
'अखिलेश बाबू आप एकदम्मे चुप्पी साधे हैं...'अमेठी विवाद पर ओपी राजभर का सपा चीफ पर जुबानी हमला
इंडिया
ईद-उल-अजहा पर PM मोदी का मैसेज, मुसलमानों को दी मुबारकबाद, जानें क्या कहा?
ईद-उल-अजहा पर PM मोदी का मैसेज, मुसलमानों को दी मुबारकबाद, जानें क्या कहा?
साउथ सिनेमा
Drishyam 3 BO Day 7: ‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन की धुआंधार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन भी की दमदार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
स्पोर्ट्स
टी20 वर्ल्ड कप से पहले हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान, कहा- 'वनडे वर्ल्ड कप जीतने से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला जो अब...'
टी20 वर्ल्ड कप से पहले हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान, कहा- 'वनडे वर्ल्ड कप जीतने से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला जो अब...'
विश्व
'भीख मांगते हैं ट्रंप', धमकियों को लेकर फायर हुआ ईरान, बताई समझौते की क्या है रेड लाइन
'भीख मांगते हैं ट्रंप', धमकियों को लेकर फायर हुआ ईरान, बताई समझौते की क्या है रेड लाइन
शिक्षा
क्या दोबारा होगा CBSE 12th Exam? हर चौथा छात्र रिचेकिंग के लिए मांग रहा कॉपी
क्या दोबारा होगा CBSE 12th Exam? हर चौथा छात्र रिचेकिंग के लिए मांग रहा कॉपी
टेक्नोलॉजी
BSNL ने बढ़ाई Jio की टेंशन! नए प्लान में 28 दिन तक मिलेगा 2GB डेटा और फ्री कॉलिंग, जानें कीमत
BSNL ने बढ़ाई Jio की टेंशन! नए प्लान में 28 दिन तक मिलेगा 2GB डेटा और फ्री कॉलिंग, जानें कीमत
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
Embed widget