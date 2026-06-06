Jaipur News: स्कॉर्पियो चालक ने मासूम को कुचला, परिवार ने 3 दिन पहले ही मनाया था पहला बर्थडे

जयपुर के झोटवाड़ा इलाके से एक बेहद दर्दनाक और हृदय विदारक घटना सामने आई है. यहां एक स्कॉर्पियो चालक की घोर लापरवाही ने एक साल के मासूम की जिंदगी छीन ली. हादसे का शिकार हुआ बच्चा अपनी मां के साथ नानी के घर आया हुआ था. इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि महज तीन दिन पहले ही परिवार ने बच्चे का पहला जन्मदिन बेहद धूमधाम से मनाया था.

जानकारी के अनुसार, एक साल का मासूम इब्राहिम झोटवाड़ा इलाके में अपनी नानी के घर के बाहर खेल रहा था. इसी दौरान एक स्कॉर्पियो चालक ने बेहद लापरवाही से अपनी गाड़ी बैक की और मासूम को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे की क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई, जब चालक को पता चला कि बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया है, तो उसने भागने की कोशिश में मासूम के ऊपर दोबारा गाड़ी चढ़ा दी. इस दर्दनाक हादसे में मासूम इब्राहिम की मौके पर ही मौत हो गई.

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3 दिन पहले ही मनाया था पहला जन्मदिन

इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. परिवार वालों ने महज तीन दिन पहले ही (2 जून को) इब्राहिम का पहला जन्मदिन बेहद खुशी और धूमधाम के साथ मनाया था. किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जन्मदिन की खुशियां पल भर में मातम में तब्दील हो जाएंगी.

पुलिस ने आरोपी चालक को किया गिरफ्तार

हादसे को अंजाम देने के बाद स्कॉर्पियो चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया था. परिवार वालों ने तुरंत झोटवाड़ा पुलिस स्टेशन में मामले की एफआईआर (FIR) दर्ज कराई. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी को भी अपने कब्जे में ले लिया है. पुलिस ने मासूम इब्राहिम के शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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