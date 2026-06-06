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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJaipur News: स्कॉर्पियो चालक ने मासूम को कुचला, परिवार ने 3 दिन पहले ही मनाया था पहला बर्थडे

Jaipur News: स्कॉर्पियो चालक ने मासूम को कुचला, परिवार ने 3 दिन पहले ही मनाया था पहला बर्थडे

Jaipur News In Hindi: जयपुर के झोटवाड़ा में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां एक लापरवाह स्कॉर्पियो चालक ने एक साल के मासूम इब्राहिम को कुचल दिया.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 06 Jun 2026 05:22 PM (IST)
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जयपुर के झोटवाड़ा इलाके से एक बेहद दर्दनाक और हृदय विदारक घटना सामने आई है. यहां एक स्कॉर्पियो चालक की घोर लापरवाही ने एक साल के मासूम की जिंदगी छीन ली. हादसे का शिकार हुआ बच्चा अपनी मां के साथ नानी के घर आया हुआ था. इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि महज तीन दिन पहले ही परिवार ने बच्चे का पहला जन्मदिन बेहद धूमधाम से मनाया था.

जानकारी के अनुसार, एक साल का मासूम इब्राहिम झोटवाड़ा इलाके में अपनी नानी के घर के बाहर खेल रहा था. इसी दौरान एक स्कॉर्पियो चालक ने बेहद लापरवाही से अपनी गाड़ी बैक की और मासूम को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे की क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई, जब चालक को पता चला कि बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया है, तो उसने भागने की कोशिश में मासूम के ऊपर दोबारा गाड़ी चढ़ा दी. इस दर्दनाक हादसे में मासूम इब्राहिम की मौके पर ही मौत हो गई.

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3 दिन पहले ही मनाया था पहला जन्मदिन

इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. परिवार वालों ने महज तीन दिन पहले ही (2 जून को) इब्राहिम का पहला जन्मदिन बेहद खुशी और धूमधाम के साथ मनाया था. किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जन्मदिन की खुशियां पल भर में मातम में तब्दील हो जाएंगी.

पुलिस ने आरोपी चालक को किया गिरफ्तार

हादसे को अंजाम देने के बाद स्कॉर्पियो चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया था. परिवार वालों ने तुरंत झोटवाड़ा पुलिस स्टेशन में मामले की एफआईआर (FIR) दर्ज कराई. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी को भी अपने कब्जे में ले लिया है. पुलिस ने मासूम इब्राहिम के शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 06 Jun 2026 05:20 PM (IST)
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