Jodhpur News: एक थप्पड़ से शुरू दुश्मनी ने ली कबड्डी खिलाड़ी की जान, धरने पर बैठे परिजन

जोधपुर जिले के बिलाड़ा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. राज्य स्तरीय कबड्डी खिलाड़ी मनोज की बेरहमी से हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि मनोज बुधवार (17 जून) शाम एक वाहन खरीदने के लिए पाली जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में कुछ लोगों ने उसकी गाड़ी को घेर लिया और उसे जबरन अपने साथ ले गए. इसके बाद सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी बुरी तरह पिटाई की गई, जिससे उसकी मौत हो गई.

परिजनों के अनुसार, पाली जिले के शिवपुरा थाना क्षेत्र में 3 से 4 वाहनों में सवार करीब 15 से 20 लोगों ने मनोज की गाड़ी को रोका. आरोप है कि हमलावर उसे वाहन से बाहर खींचकर ले गए और लोहे की सरियों, पाइपों और अन्य हथियारों से हमला किया. हमले में मनोज के सिर, हाथ, पैर और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं.

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शरीर पर मिले कई गंभीर चोटों के निशान

हमले की क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मनोज के शरीर पर दर्जनों चोटों के निशान मिले. परिजनों का कहना है कि उसके शरीर में 30 से ज्यादा जगहों पर फ्रैक्चर जैसी चोटें थीं.

आरोपियों ने उसे घायल हालत में लाम्बा गांव के पास फेंक दिया. घटना की जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और उसे तुरंत जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस जांच में शुरुआती तौर पर पुरानी दुश्मनी का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार कुछ समय पहले लाम्बा गांव में मनोज के रिश्तेदार और दूसरे पक्ष के बीच विवाद हुआ था.

इसके बाद दोनों पक्षों में तनाव बढ़ गया. बाद में विरोधी पक्ष के एक युवक पर हुए हमले के बाद रंजिश और गहरी हो गई. माना जा रहा है कि इसी दुश्मनी का बदला लेने के लिए मनोज पर सुनियोजित हमला किया गया.

कबड्डी का उभरता खिलाड़ी था मनोज

मनोज सिर्फ एक युवक नहीं बल्कि खेल जगत का जाना-पहचाना चेहरा था. वह वर्ष 2018 और 2021 में राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुका था. बीपीएड की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह पीटीआई भर्ती की तैयारी कर रहा था. परिवार और गांव के लोगों को उससे काफी उम्मीदें थीं. उसकी मौत से खेल जगत और इलाके में शोक की लहर है.

मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे परिजन

घटना के बाद मथुरादास माथुर अस्पताल की मोर्चरी के बाहर माहौल तनावपूर्ण हो गया. परिजन और ग्रामीण आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए.

उन्होंने साफ कहा कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक वे शव नहीं लेंगे. बाद में पुलिस अधिकारियों ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया और शव परिजनों को सौंप दिया गया.

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फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और कई संदिग्धों की तलाश की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. वहीं गांव में मातम का माहौल है और लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पुरानी रंजिश की कीमत एक होनहार खिलाड़ी की जान थी.