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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानNH-27 के पास होटल पर कैंपर सवार बदमाशों का हमला, लाठी-डंडों से युवक को पीटा

NH-27 के पास होटल पर कैंपर सवार बदमाशों का हमला, लाठी-डंडों से युवक को पीटा

Rajasthan News In Hindi: सिरोही के NH-27 के पास मामा-भांजा होटल पर 6 अगस्त को हुई मारपीट में कैंपर गाड़ी में सवार होकर आए आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने मौजूद रवि जणवा पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया.

Written By : तुषार पुरोहित, सिरोही |  Updated at : 11 Aug 2026 02:05 PM (IST)
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राजस्थान के सिरोही के रोहिड़ा थाना क्षेत्र में NH-27 के पास स्थित मामा-भांजा होटल पर 6 अगस्त को हुई मारपीट की गंभीर वारदात का मामला सामने आया है. आरोप है कि कैंपर गाड़ी में सवार होकर आए आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने होटल पर मौजूद रवि जणवा पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. हमले में रवि गंभीर रूप से घायल हो गए.

सिर और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोट

हमले के बाद घायल रवि को उपचार के लिए गुजरात के पालनपुर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. परिजनों के मुताबिक रवि के सिर में गंभीर चोट लगी है. इसके अलावा हाथ-पैर समेत शरीर के कई हिस्सों पर भी चोटें आई हैं.

अब इस पूरे मामले में घायल रवि जणवा का बयान भी सामने आया है. रवि के मुताबिक, वारदात से कुछ दिन पहले एक कार उनके होटल पर आई थी. आरोप है कि कार में आए लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी. रवि ने पुलिस को कुछ लोगों के नाम और वाहन से जुड़ी जानकारी भी बताए जाने की बात कही है. ऐसे में पुलिस के सामने अब इस धमकी और 6 अगस्त को हुए हमले के बीच संभावित कनेक्शन की जांच करना अहम होगा.

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SHO बोले- जांच जारी, दोषियों पर होगी कार्रवाई

घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल बताई जा रही कैंपर गाड़ी को जब्त कर थाने में खड़ा करवाया है. हालांकि, फिलहाल पुलिस के हाथ हमलावरों तक पहुंचने के लिए कोई ठोस सुराग लगने की जानकारी सामने नहीं आई है. पूरे मामले को लेकर रोहिड़ा थाना SHO ओमकरण सिंह चारण का कहना है कि हमले के मामले की जांच जारी है. जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

हमले के पीछे क्या है वजह? पुलिस जांच में खुलेगा राज

वारदात के पीछे पुरानी रंजिश, धमकी और हमले के बीच क्या संबंध है, यह पुलिस जांच का विषय है. पीड़ित द्वारा हमले से पहले मिली कथित धमकी का जिक्र किए जाने के बाद मामले की गंभीरता और बढ़ गई है. स्थानीय स्तर पर भी पुलिस से मांग उठ रही है कि पूरे मामले की गहन जांच कर हमले में शामिल सभी आरोपियों तक पहुंचा जाए.

साथ ही, यदि किसी आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. फिलहाल घायल रवि जणवा पालनपुर के निजी अस्पताल में उपचाराधीन हैं. मामले में पुलिस की जांच पूरी होने और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही हमले की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी.

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Published at : 11 Aug 2026 02:05 PM (IST)
Tags :
Sirohi News CRIME NEWS RAJASTHAN NEWS
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