जोधपुर: सीवरेज के गंदे पानी में छिपा मौत का गड्ढा! गिरा बाइक सवार परिवार

राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर जोधपुर एक बार फिर नगर निगम की सफाई और सीवरेज व्यवस्था को लेकर चर्चा में है. इस बार बासनी इंडस्ट्रीज एरिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो सड़क पर बहते गंदे पानी और बदहाल सीवरेज व्यवस्था की तस्वीर सामने ला रहा है.

वीडियो में सड़क पर सीवरेज का गंदा पानी बहता दिखाई दे रहा है. इसी दौरान एक परिवार मोटरसाइकिल पर वहां से गुजर रहा था. सड़क पर भरे गंदे पानी के कारण नीचे बना गड्ढा दिखाई नहीं दिया और अचानक मोटरसाइकिल उसी गड्ढे में जा गिरी.

टला बड़ा हादसा

हादसा होते ही बाइक सवार परिवार सड़क पर गिर गया. गनीमत रही कि गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया. अगर गड्ढा गहरा होता तो परिवार के साथ गंभीर दुर्घटना हो सकती थी. पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और अब इसका लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद नगर निगम की सफाई व्यवस्था और सीवरेज सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं.

निगम के दावों की खुली पोल

बासनी इंडस्ट्रीज एरिया में सड़कों पर बहता गंदा पानी न केवल लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है, बल्कि पानी के नीचे छिपे गड्ढे राहगीरों और वाहन चालकों के लिए खतरा भी बन गए हैं. वीडियो ने नगर निगम के साफ-सफाई और सीवरेज व्यवस्था को लेकर किए जा रहे दावों की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

जल्द समाधान की मांग

सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसी बड़े हादसे के बाद ही नगर निगम की नींद खुलेगी? लोगों की मांग है कि सीवरेज की समस्या का तत्काल समाधान किया जाए और सड़क पर बने गड्ढों को ठीक करवाया जाए, ताकि किसी परिवार को अगली बार अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पार न करनी पड़े.