हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: जोधपुर में 200 साल पुरानी परंपरा फिर हुई जीवंत, 5 घड़ों ने बताया मानसून का हाल

राजस्थान: जोधपुर में 200 साल पुरानी परंपरा फिर हुई जीवंत, 5 घड़ों ने बताया मानसून का हाल

Jodhpur News In Hindi: मिट्टी के घड़ों के जरिए मानसून का आकलन किया गया. हाली अमावस्या के अवसर पर करीब 200 साल पुरानी अनूठी परंपरा एक बार फिर जीवंत नजर आई.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 18 Apr 2026 09:34 AM (IST)
Preferred Sources

मारवाड़ में मानसून का इंतजार सिर्फ मौसम विभाग के आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां की परंपराएं भी मौसम का संकेत देती हैं. इसी कड़ी में शुक्रवार (17 अप्रैल) को तिंवरी में हाली अमावस्या के अवसर पर करीब 200 साल पुरानी अनूठी परंपरा एक बार फिर जीवंत नजर आई, जहां मिट्टी के घड़ों के जरिए मानसून का आकलन किया गया.

सुबह से ही गांव के कुम्हार के घर ग्रामीणों और किसानों की भीड़ जुटने लगी. चाक पर घूमती मिट्टी से जैसे-जैसे पांच छोटे घड़े तैयार होते गए, वैसे-वैसे वहां मौजूद लोगों की उत्सुकता बढ़ती गई. हर किसी की निगाह इन घड़ों पर टिकी थी, क्योंकि इन्हीं के जरिए आने वाले चार महीनों की बारिश का अनुमान लगाया जाना था.

परंपरा के अनुसार की गई स्थापना

निर्धारित विधि के तहत जमीन पर एक आयताकार स्थान तैयार किया गया. चार घड़े चार कोनों में रखे गए, जो क्रमशः ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण और भाद्रपद महीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं. बीच में रखा गया पांचवां घड़ा ‘आकाश’ का प्रतीक माना गया.

पूजा-अर्चना के बाद इंद्र देव का स्मरण किया गया और सभी घड़ों में धान व पानी भरा गया. इस पारंपरिक विधि में एक मिनट को तीन दिनों के बराबर माना जाता है. घड़ा जितनी देर में फूटता है, उसी आधार पर बारिश का आकलन किया जाता है.

आज के प्रयोग में सामने आए संकेत:

  • ज्येष्ठ का घड़ा लगभग 9 मिनट में फूटा. इसे 27 दिनों के हिसाब से कमजोर बारिश का संकेत माना गया.
  • आषाढ़ का घड़ा करीब साढ़े चार मिनट में फूटा. जिससे 27 जून से 5 जुलाई के बीच मानसून की शुरुआत के संकेत मिले.
  • श्रावण और भाद्रपद के घड़ों से भी अच्छे संकेत मिले. जो अच्छी बारिश और ‘सुकाल’ की उम्मीद जगाते हैं. इन संकेतों ने किसानों के चेहरों पर संतोष और खुशी साफ झलकने लगी.

किसानों की आस्था और अनुभव

किसान ने बताया कि यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और आज भी पूरी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है. हर घड़ा एक महीने का प्रतिनिधित्व करता है और उसके फूटने के समय से बारिश का अनुमान लगाया जाता है. वहीं किसान का कहना है कि इस विधि में कई बार किए गए आकलन वास्तविक मानसून के काफी करीब साबित हुए हैं, इसलिए ग्रामीण आज भी इस परंपरा पर भरोसा करते हैं.

पूजा, प्रसाद और परंपरा का संगम

पूरी प्रक्रिया धार्मिक आस्था के साथ संपन्न हुई. शुरुआत पंचामृत अर्पण से हुई, जिसे सबसे पहले धरती को समर्पित किया गया. इसके बाद कुम्हार के चाक, भगवान शंकर, गणेश और आकाश की पूजा की गई. कुम्हार को किसान का प्रतीक मानते हुए उसे घड़ों का पानी पांच बार पिलाया गया.

अच्छी बारिश की कामना के लिए इंद्र देव को विशेष भोग लगाया गया. एक दिन पहले भिगोए गए बाजरे से खींच (खिचड़ी) बनाई गई और गुड़-आटे से बनी गलवानी को प्रसाद के रूप में वितरित किया गया.

विज्ञान बनाम परंपरा

हालांकि इस परंपरा का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन स्थानीय बुजुर्गों और किसानों का मानना है कि कई बार यह अनुमान वास्तविक मानसून के काफी करीब रहा है. यही वजह है कि आज भी तिंवरी में यह परंपरा पूरी आस्था, विश्वास और उत्साह के साथ निभाई जाती है.

तिंवरी में घड़ों की यह परंपरा सिर्फ बारिश का अनुमान नहीं, बल्कि ग्रामीण जीवन, आस्था और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव का प्रतीक है. इस बार मिले सकारात्मक संकेतों ने किसानों के मन में ‘सुकाल’ की उम्मीद जगा दी है. अब नजरें आसमान पर टिकी हैं.

ये भी पढ़े: Jaipur News: महिला आरक्षण बिल पास होने को लेकर उम्मीदें, महिलाएं बोलीं- 'PM मोदी दिखाएंगे जादूगरी'

और पढ़ें

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Read More
Published at : 18 Apr 2026 09:34 AM (IST)
Tags :
Mansoon Rajasthan Weather Jodhpur News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
राजस्थान: अवैध संबंधों के शक में युवक ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, मर्डर के बाद आरोपी फरार
राजस्थान: अवैध संबंधों के शक में युवक ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, मर्डर के बाद आरोपी फरार
राजस्थान
राजस्थान: जोधपुर में 200 साल पुरानी परंपरा फिर हुई जीवंत, 5 घड़ों ने बताया मानसून का हाल
राजस्थान: जोधपुर में 200 साल पुरानी परंपरा फिर हुई जीवंत, 5 घड़ों ने बताया मानसून का हाल
राजस्थान
Jaipur News: महिला आरक्षण बिल पास होने को लेकर उम्मीदें, महिलाएं बोलीं- 'PM मोदी दिखाएंगे जादूगरी'
जयपुर: महिला आरक्षण बिल पास होने को लेकर उम्मीदें, महिलाएं बोलीं- 'PM मोदी दिखाएंगे जादूगरी'
राजस्थान
Jaipur News: महिला आरक्षण पर बोलीं पूर्व मेयर कुसुम यादव- 'आरक्षण न होता तो चूल्हे-चौके तक सीमित रह जाती'
महिला आरक्षण पर बोलीं पूर्व मेयर कुसुम यादव- 'आरक्षण न होता तो चूल्हे-चौके तक सीमित रह जाती'
Advertisement

वीडियोज

Sansani: VIP रौब की डरावनी पिक्चर ! | MP News | MLA
Breaking News: ईरान ने खोला होर्मुज, युद्ध खत्म? | Iran Israel US War | Trump | Netanyahu
Women's Reservation Bill गिरने के बाद Amit Shah का आया बयान | Breaking | BJP | Congress
Women's Reservation Bill: गिर गया महिला आरक्षण और परिसीमन बिल | Congress | Breaking
Women Reservation Bill: बीच संसद Amit Shah ने स्पीकर से क्यों की ये खास अपील? | Parliament Session
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Hormuz Crisis: 'अमेरिका ने नाकेबंदी नहीं हटाई तो...', होर्मुज में जहाजों की छूट के बाद ईरान ने फिर दी ट्रंप को धमकी
'अमेरिका ने नाकेबंदी नहीं हटाई तो...', होर्मुज में जहाजों की छूट के बाद ईरान ने फिर दी ट्रंप को धमकी
इंडिया
गिर गया महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल, टूट गई 50% आबादी की उम्मीद, पक्ष में पड़े 298 वोट
गिर गया महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल, टूट गई 50% आबादी की उम्मीद, पक्ष में पड़े 298 वोट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महिला आरक्षण बिल गिरा तो अपर्णा यादव ने जलाया सपा-कांग्रेस का झंडा, कहा- देश माफ नहीं करेगा
महिला आरक्षण बिल गिरा तो अपर्णा यादव ने जलाया सपा-कांग्रेस का झंडा, कहा- देश माफ नहीं करेगा
आईपीएल 2026
IPL 2026 में RCB के टिकट की कालाबाजारी, कीमत 15 से 19 हजार; कैंटीन कर्मचारी गिरफ्तार
IPL 2026 में RCB के टिकट की कालाबाजारी, कीमत 15 से 19 हजार; कैंटीन कर्मचारी गिरफ्तार
बॉलीवुड
क्या नहीं बनेगी 'हेरा फेरा 3'? अक्षय कुमार ने दिया बड़ा अपडेट, बोले- 'शायद हमारे बूढ़े होने तक....'
क्या नहीं बनेगी 'हेरा फेरा 3'? अक्षय कुमार ने दिया बड़ा अपडेट, बोले- 'शायद हमारे बूढ़े होने तक....'
इंडिया
Iran-US War: तेल-LPG की टेंशन खत्म? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलने से भारत को होगा बड़ा फायदा, जानें पूरी बात
तेल-LPG की टेंशन खत्म? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलने से भारत को होगा बड़ा फायदा, जानें पूरी बात
टेक्नोलॉजी
AI का ज्यादा यूज करने वाले संभल जाएं, आपकी नींद उड़ा देगी यह नई स्टडी
AI का ज्यादा यूज करने वाले संभल जाएं, आपकी नींद उड़ा देगी यह नई स्टडी
ट्रेंडिंग
Horse At ATM Viral Video: कैश खत्म हो गया क्या.... SBI के ATM पर पहुंचा घोड़ा, गेट खोलने के लिए काटा बवाल! वीडियो वायरल
कैश खत्म हो गया क्या.... SBI के ATM पर पहुंचा घोड़ा, गेट खोलने के लिए काटा बवाल! वीडियो वायरल
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget