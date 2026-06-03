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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानसचिन पायलट के करीबी का अशोक गहलोत पर बड़ा बयान, 'अब उम्र हो चुकी है, नए लोगों को मौका दें'

सचिन पायलट के करीबी का अशोक गहलोत पर बड़ा बयान, 'अब उम्र हो चुकी है, नए लोगों को मौका दें'

Rajasthan Politics: हेमाराम ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत को सलाह दी है कि वो अब नए लोगों को भी अवसर दें. वो कई पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं.

By : मुबारिक खान | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 03 Jun 2026 02:53 PM (IST)
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  • यह पहली बार नहीं, पहले भी दे चुके हैं ऐसी सलाह.

राजस्थान में कांग्रेस के भीतर इन दिनों आंतरिक सियासत चल रही है. कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए भी अपने आंतरिक गुटों की सियासत से बच नहीं पा रही है. भले ही केंद्रीय आलाकमान अनुशासनहीनता के मामलों में एक्शन लेने की बात करता हो लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही है. अब एक बार फिर पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी के बयान ने प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ा दिया है.

हेमाराम ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत को सलाह दी है कि वो अब नए लोगों को भी अवसर दें. वो कई पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं. हेमाराम ने अशोक गहलोत को इशारों-इशारों में सियासत छोड़ आराम करने की सलाह दे डाली है. इसे पायलट को मुख्यमंत्री का अवसर न मिलने की पीड़ा से जोड़कर भी लोग देख रहे हैं. 

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हेमाराम ने कहा- उन्हें सलाह देने की हैसियत नहीं

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सचिन पायलट के करीबी माने जाने वाले हेमाराम ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं. केंद्र में मंत्री रह चुके हैं. अब उम्र हो चुकी है. हमें नए लोगों को मौका देना चाहिए. उन्होंने कहा, "हमने हरीश चौधरी को तैयार किया और किसानों के बीच नया नेतृत्व खड़ा किया. अब उन्हें मैं क्या नसीहत दूं? वो राजस्थान के तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य कर चुके हैं. इतने बड़े अनुभव वाले व्यक्ति को सलाह देने की मेरी कोई हैसियत नहीं है."

हेमाराम ने कहा- वो खुद करें विचार

कांग्रेस नेता ने आगे कहा, "उन्हें स्वयं इस पर विचार करना चाहिए. हम तो समय-समय पर दूसरों को अवसर देते रहे हैं, जैसे हमने हरीश चौधरी को तैयार किया और किसानों के बीच नया नेतृत्व खड़ा किया. इसी तरह हमने उम्मेदा राम बेनीवाल को भी आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई और उन्हें सांसद बनाया. अब ये सभी आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभालेंगे और कांग्रेस को मजबूती देंगे. हमारी उम्र अब हो चुकी है. कब तक हम जनता और कांग्रेस की सेवा करते रहेंगे? अब समय है कि नए लोगों को आगे आने दिया जाए.”

पहले भी दे चुके हैं ऐसी सलाह

इसे अब अशोक गहलोत के कांग्रेस की 100 साल तक सेवा करने वाले से जोड़कर देखा जा रहा है. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने एक बयान में कहा था कि वो 100 साल तक राजस्थान की सेवा करना चाहते हैं. हालांकि, ये कोई पहली बार नहीं है जब हेमाराम ने गहलोत पर इस तरह निशाना साधा हो. जनवरी 2023 में भी एक जनसभा के दौरान उन्होंने कहा था कि मेरे जैसे पुराने लोग जो 80 के दशक से सत्ता पर बैठे हैं, उन्हें अब विचार करना चाहिए. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो युवा धक्का मारकर कब्जा कर लेंगे. इसलिए शान तो इसमें है कि हम खुद इन्हें अवसर दें. 

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 03 Jun 2026 02:53 PM (IST)
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Ashok Gehlot Ashok Gehlot  CONGRESS RAJASTHAN NEWS
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