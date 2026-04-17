जयपुर: महिला आरक्षण बिल पास होने को लेकर उम्मीदें, महिलाएं बोलीं- 'PM मोदी दिखाएंगे जादूगरी'

लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर इस समय जोरदार चर्चा जारी है और कुछ ही घंटों में इस पर वोटिंग होनी है. हालांकि, वोटिंग के नतीजे को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि बिल पास हो पाएगा या नहीं. इस बीच राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, वहां की महिलाओं में इस बिल को लेकर खासा उत्साह और उम्मीद देखने को मिल रही है.

बिल पास करने के लिए PM मोदी दिखाएंगे जादूगरी

जयपुर की महिलाओं का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वोटिंग के दौरान कोई अहम भूमिका निभाते हुए इस बिल को पास करने के लिए कोई जादूगरी दिखाएंगे. कई महिलाओं ने कहा कि वे लगातार इस बिल के पास होने के लिए प्रार्थना और दुआ कर रही हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि महिलाओं के अधिकारों और उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है.

महिलाओं का कहना है कि इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष दोनों को अपनी जिद और राजनीतिक मतभेदों को नहीं सोचना चाहिए. उनका मानना है कि यह समय सियासत का नहीं, बल्कि देश की आधी आबादी के अधिकारों के बारे में गंभीरता से सोचने का है. भले ही यह बिल संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने से संबंधित हो, लेकिन इसका प्रभाव इससे कहीं ज्यादा व्यापक होगा.

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बिल से देशभर की महिलाएं होंगी जागरूक

जयपुर की महिलाओं के अनुसार, इस बिल के लागू होने से देशभर की महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे अपने अधिकारों को लेकर अधिक जागरूक होंगी. वे इसे एक क्रांतिकारी कदम मानती हैं, जो समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है. साथ ही उनका यह भी कहना है कि इस महत्वपूर्ण बिल को किसी भी कीमत पर राजनीति का शिकार नहीं बनने देना चाहिए.

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