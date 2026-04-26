जोधपुर के फलोदी में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, 5 बंदूकें और भारी मात्रा में औजार जब्त

जोधपुर के फलोदी जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध हथियार निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. डीएसटी फलोदी और थाना बाप पुलिस की संयुक्त टीम ने 25 अप्रैल 2026 को बाप थाना क्षेत्र के मोलावास गांव में दबिश देकर यह बड़ी सफलता हासिल की.

पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह के अनुसार सूचना के आधार पर आरोपी मौलाबख्श पुत्र मलकू खां के घर के पीछे बने कच्चे छप्पर में छापा मारा गया, जहां अवैध हथियार बनाने का कारखाना चल रहा था. मौके से 5 टोपीदार बंदूक, एक देसी कट्टा और भारी मात्रा में कल-पुर्जे व औजार बरामद किए गए. आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं 3, 4, 6/25 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.

एक अन्य आरोपी भी गिरफ्तार, पहले से है आपराधिक रिकॉर्ड

इसी दिन एक अलग कार्रवाई में पुलिस ने शकरू खां नामक आरोपी को भी गिरफ्तार किया. उसके कब्जे से एक टोपीदार बंदूक और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए. आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

पुलिस के अनुसार शकरू खां पहले भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है. उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट और चोरी के दो मामले पहले से दर्ज हैं, जो उसे एक पुराना अपराधी साबित करते हैं.

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अप्रैल भर चल रहा है विशेष अभियान, पुलिस टीम को मिलेगा पुरस्कार

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक अवैध हथियारों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है और यह कार्रवाई उसी अभियान की बड़ी सफलता है. इस ऑपरेशन में शामिल डीएसटी टीम और थाना बाप पुलिस की भूमिका की जमकर सराहना की गई है.

पुलिस अधीक्षक ने टीम को पुरस्कृत करने की बात कही है. फलोदी पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध हथियार निर्माताओं और तस्करों में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आगे भी ऐसे अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

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