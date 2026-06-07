कोटा महंत हत्याकांड: प्रशासन से सहमति के बाद साधु-संतों का धरना समाप्त, 3 मांगों पर अड़े थे संत

कोटा चंद्रेशल मठ के महंत देवानंद की हत्या के मामले को लेकर शनिवार (6 जून) को मोर्चरी के बाहर चल रहा साधु-संतों और परिजनों का धरना प्रशासन के साथ सहमति बनने के बाद समाप्त हो गया. कई घंटों तक चली वार्ता के बाद प्रशासन ने परिजनों और संत समाज की प्रमुख मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन महंत का शव लेकर पैतृक निवास के लिए रवाना हो गए.

एडीएम सिटी विनोद कुमार मल्होत्रा ने बताया कि धरना दे रहे संत समाज और परिजनों ने तीन प्रमुख मांगें रखी थीं. पहली मांग हत्या प्रकरण की जांच विशेष जांच दल (SIT) के गठन अथवा वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में निष्पक्ष रूप से कराने की थी. दूसरी मांग महंत देवानंद के नाम पर शहर के किसी कॉलेज का नामकरण करने की थी. वहीं तीसरी मांग महंत की स्मृति में छतरी (स्मारक) निर्माण कराने की थी.

प्रशासन ने मांगों पर दिया आश्वासन

प्रशासन द्वारा मांगों पर नियमानुसार कार्रवाई और उचित स्तर पर प्रस्ताव भेजने का आश्वासन दिए जाने के बाद संत समाज और परिजन सहमत हो गए. इसके बाद मोर्चरी के बाहर जारी धरना समाप्त कर दिया गया. धरना समाप्त होने के बाद साधु-संतों और परिजनों ने महंत देवानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए उनके पैतृक निवास स्थान की ओर रवाना हो गए.

महंत की हत्या को लेकर क्षेत्र में लोगों में अब भी आक्रोश बना हुआ है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग लगातार उठ रही है. घटना से साधू-संतों में जबरदस्त नाराजगी थी और उन्होंने हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव उठाने से मना कर दिया था. मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन के आलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे.

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अज्ञात बदमाशों ने चाकू से गोदकर की हत्या

जानकारी के अनुसार, कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में चंद्रेसल मठ के महंत की अज्ञात बदमाशों ने हत्या की. बदमाशों ने सोते हुए महंत देवानंद महाराज पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए. पुलिस ने बताया कि घटना देर रात की है. ग्रामीणों को महंत लहूलुहान हालत में पड़े मिले. उन्हें गंभीर हालत में एमबीएस अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

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