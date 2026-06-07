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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानकोटा महंत हत्याकांड पर बढ़ा बवाल, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर साधु-संत

कोटा महंत हत्याकांड पर बढ़ा बवाल, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर साधु-संत

Kota News In Hindi: देर शाम कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल भी धरना स्थल पर पहुंचे और साधु-संतों व परिजनों के साथ धरने में शामिल हुए. उन्होंने सख्त लहजे में प्रशासन को जल्द खुलासे की चेतावनी दी है.

By : आसिफ खान, कोटा | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 07 Jun 2026 09:00 AM (IST)
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राजस्थान के कोटा में चंद्रेशल मठ  महंत हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शनिवार शाम तक भी साधु-संत, परिजन और समाज के लोग धरने पर डटे रहे. लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला. देर शाम कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल भी धरना स्थल पर पहुंचे और साधु-संतों व परिजनों के साथ धरने में शामिल हुए.

धरने के दौरान थाना अधिकारी मंगेलाल यादव के हस्तक्षेप के बाद माहौल कुछ देर के लिए गरमा गया. इस दौरान प्रहलाद गुंजल ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जब वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं तो अनावश्यक गर्मागर्मी की जरूरत नहीं है. उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो हालात गंभीर हो सकते हैं. गुंजल ने कहा, "किसी में दम भी है... यहां लाशें भी बिछ सकती हैं."

                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

चार जिलों में आग की चेतावनी 

परिजनों और समाज के लोगों ने भी प्रशासन के खिलाफ कड़ा आक्रोश जताया. प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने कहा कि हम 2007 वाले गुर्जर हैं, महंत मौत का मामला चार जिलों में आग लगा देगा. इसके बाद मौके पर मौजूद अधिकारियों ने लोगों को शांत रहने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की.

यह भी पढ़ें: Kota News: महंत की हत्या पर गरमाई सियासत, BJP का कांग्रेस पर पलटवार- 'संवेदनशील मुद्दे पर...'

अधिकारियों ने किया शांत 

स्थिति को संभालने के लिए एडिशनल एसपी सुभाष मिश्रा, एडीएम सिटी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे. अधिकारियों ने धरनारत लोगों से बातचीत कर समझाइश की, जिसके बाद माहौल कुछ हद तक शांत हुआ. धरने पर बैठे साधु-संतों और परिजनों का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. देर शाम तक प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच वार्ता का दौर चलता रहा.

क्या है कोटा चंद्रेशल मठ महंत हत्या मामला ?

यहां बता दें कि कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के 1100 साल पुराने चंद्र्शेल मठ में शुक्रवार रात मठ के महंत देवानंद महाराज की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी. जबकि हत्यारों ने दूसरे महंत नंदनवन को एक अलग कमरे में बंद किया. इस घटना से साधू-संतों के साथ स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ मामले के खुलासे की मांग हो रही है.

यह भी पढ़ें: Kota News: फरार हार्डकोर अपराधी के अवैध साम्राज्य पर गरजा बुलडोजर, 1 करोड़ की जमीन करवाई कब्जा मुक्त

About the author आसिफ खान, कोटा

15 साल के पत्रकारिता अनुभव के साथ आसिफ खान ABP News के साथ जुड़े हैं. आसिफ की नजर राजस्थान के कोटा संभाग की हर बड़ी खबर पर रहती है. क्राइम खबरों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है और कई बड़े मामलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग उन्होंने की है.
तेज,सटीक और भरोसेमंद पत्रकारिता की कोशिश रही है.
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Published at : 07 Jun 2026 09:00 AM (IST)
Tags :
Murder News Kota News RAJASTHAN NEWS
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