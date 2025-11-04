जोधपुर में वेल्डिंग के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट, शरीर में घुसे टुकड़े, 11 लोग घायल

जोधपुर के ग्रामीण इलाके बावड़ी थाना क्षेत्र में मंगलवार (4 नवंबर) को एक बड़ा हादसा हो गया. हरियाढाणा गांव स्थित एक गैरेज में टीनशेड लगाने का काम चल रहा था. इस दौरान वेल्डिंग मशीन से निकली चिंगारियों से अचानक ब्लास्ट हो गया.

धमाका इतना तेज था कि मौके पर मौजूद सभी 10 से 11 लोग घायल हो गए. सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर के मथुरादास माथुर (एमडीएम) अस्पताल रेफर किया गया, जहां तीन लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक लोहे के टुकड़े वहां मौजूद लोगों के शरीर में घुस गए.

घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची. अस्पताल प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी. घायलों को एम्बुलेंस के जरिए लाया गया और तुरंत उपचार शुरू किया गया.

घटना का कारण वेल्डिंग से निकली चिंगारियां

ग्रामीण पुलिस एसीपी भोपाल सिंह ने बताया कि हरियाढाणा गांव में एक गैरेज में काम चल रहा था. उसी दौरान वेल्डिंग मशीन से निकली चिंगारी पास रखे किसी ज्वलनशील पदार्थ या सिलेंडर से टकरा गई, जिससे तेज धमाका हो गया. इस हादसे में 11 लोग झुलस गए, जिनमें से तीन की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. मौके पर एफएसएल टीम को भेजा गया है

अस्पताल प्रशासन सतर्क

एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉ. विकास राजपुरोहित ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पूर्व तैयारी कर ली गई थी. मरीजों को पहुंचते ही उपचार शुरू कर दिया गया. डॉक्टरों की विशेष टीम घायलों के इलाज में जुटी है.

लापरवाही से हुआ हादसा

ब्लास्ट की आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी. आसपास के लोग मौके पर दौड़े और राहत कार्य शुरू किया. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है. प्रशासन ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में लापरवाही और सुरक्षा उपकरणों की कमी मुख्य कारण मानी जा रही है.

शादी समारोह में ब्लास्ट की बात भी आई सामने

गौरतलब है कि घायल मरीज के द्वारा बताया गया कि वहां पर बिरमाराम नाम के युवक के घर पर शादी समारोह का कार्यक्रम था. वहां पर गैस की टंकी ब्लास्ट हुई है, हालांकि पुलिस का इससे इंकार कर रही है.

अशोक गहलोत समेत कई नेताओं ने जताया दुख

ये हादसा जोधपुर के बावड़ी गांव में हुआ है. घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. वहीं हादसे पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत, सांसद हनुमान बेनीवाल और भागीरथ चौधरी ने भी दुख जताया है.

अशोक गहलोत ने लिखा, "जोधपुर में सिलेंडर में ब्लास्ट होने से कई लोगों के घायल होने का समाचार बेहद चिंतित करने वाला है. ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो. "

वहीं इस हादसे को लेकर आरलपी प्रमुख और सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक्स हैंडल पर लिखा, "जोधपुर जिले के बावड़ी क्षेत्र में हरढाणी में सिलेंडर ब्लास्ट से हुए हादसे में कई लोग गंभीर रूप से झुलस जाने के दुःखद समाचार प्राप्त हुए,परमात्मा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें. मैंने जोधपुर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को झुलसे हुए नागरिकों का बेहतर उपचार करवाने के निर्देश दिए है."

वहीं अजमेर से बीजेपी सांसद भागीरथ चौधरी ने एक्स हैंडल पर लिखा, "जोधपुर में एक वैवाहिक समारोह के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट की घटना में कई लोगों के घायल होने का समाचार अत्यंत दुःखद और चिंताजनक है. ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी घायलों को शीघ्र पूर्ण स्वस्थ होने की शक्ति प्रदान करें एवं सभी सुरक्षित रहें."