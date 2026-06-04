हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: डूंगरपुर में आंधी-तुफान का तांडव, घर और दुकानों के शेड उड़े, लोगों ने भागकर बचाई जान

राजस्थान: डूंगरपुर में आंधी-तुफान का तांडव, घर और दुकानों के शेड उड़े, लोगों ने भागकर बचाई जान

Dungarpur News In Hindi: राजस्थान के डूंगरपुर में आंधी-तूफान का तांडव देखने को मिला है. चिखली के ढूंढी कुआं, रोयदा और सेन्दोला में भारी तबाही हुई है. घर और दुकानों के शेड उड़ते हुए नजर आए.

By : सादिक़ अली, डूंगरपुर | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 04 Jun 2026 12:59 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के डूंगरपुर जिले के चिखली पंचायत समिति इलाके में अचानक बुधवार (4 जून) की शाम को करीब 6 बजे मौसम का मिजाज बदलने से भारी तबाही हुई है. तेज आंधी-तूफान के साथ हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे क्षेत्र में जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. 

मुख्य रूप से ढूंढी कुआं, रोयदा, सेन्दोला, डूंगर, डूंगर सारण, मिथिलिमाडी, गांधीरी, पंचकुंडी पियेला सहित आस-पास के ग्रामीण इलाकों में प्रकृति का सबसे ज्यादा प्रकोप देखने को मिला है. आंधी तूफान एवं हवाओं के इस तांडव में कई ग्रामीणों के आशियाने और रोजगार के साधन पूरी तरह उजड़ गए हैं.

अनु मीणा सुसाइड केस: 21वें दिन भी जयपुर पुलिस के हाथ खाली, इंजीनियर पति और अन्य आरोपी फरार

ग्रामीणों ने भागकर बचाई जान

तूफान की रफ्तार इतनी तेज थी कि गांवों में दर्जनों कच्चे-पक्के मकानों के ऊपर लगे केलू और टीन शेड भरभरा कर उड़ गए. ढूंढी निवासी देवा पिता वालु डिंडोर के मकान के टीन शेड पूरी तरह उड़ गए और पूरे घर में पानी घुस गया.

घटना के वक्त देवा अपनी दुकान के अंदर थे, तभी दुकान के टीन शेड भी हवा में उड़ गए. इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई और उन्होंने बड़ी मुश्किल से भागकर घर के अंदर अपनी जान बचाई. ऐसी ही स्थिति कुआं निवासी हुका पिता वेला पारगी के साथ हुई, जिनके  दुकान  के शेड पूरी तरह उड़ गए, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है.

इसके अलावा, ढूंढी निवासी सरदेव के गैरेज के टीन शेड हवा में उड़ गए. वहीं ढूंढी के ही निवासी रमण पिता भेम के मकान पर लगे सीमेंट के शेड उड़ने से उनके घर में भारी मात्रा में पानी भर गया और भारी नुकसान हुआ है. कुआं न्यू कालोनी में पोपट पिता वीरचंद डामोर का सब्जी के ठेले के शेड पूरी तरह से उड़ गये ओर पूरी सब्जी रोड पर बिखर गई जिससे बड़ा नुकसान हुआ.

घरों में पानी भरने से राशन खराब

ढूंढी कुआं, रोयदा और सेन्दोला सहित प्रभावित गांवों में घरों के भीतर पानी भरने से लोगों का घरेलू सामान, राशन, अनाज और कपड़े पूरी तरह भीग कर खराब हो चुके हैं. कई परिवारों के सामने इस समय सिर छुपाने और खाने-पीने का गंभीर संकट खड़ा हो गया है. इसके अलावा, क्षेत्र में कई जगहों पर पेड़ और धराशायी हो गए एवं क्षेत्र विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है.

Kota Student Suicide: कोटा में पढ़ाई कर रहे UP के छात्र ने किया सुसाइड, अपने कमरे में फंदे से लटका मिला था शव

Published at : 04 Jun 2026 12:59 PM (IST)
Tags :
Dungarpur News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
राजस्थान: डूंगरपुर में आंधी-तुफान का तांडव, घर और दुकानों के शेड उड़े, लोगों ने भागकर बचाई जान
राजस्थान: डूंगरपुर में आंधी-तुफान का तांडव, घर और दुकानों के शेड उड़े, लोगों ने भागकर बचाई जान
राजस्थान
अजमेर में सोनिया की मौत सुसाइड नहीं हत्या थी! पति और ससुर समेत चार गिरफ्तार
अजमेर में सोनिया की मौत सुसाइड नहीं हत्या थी! पति और ससुर समेत चार गिरफ्तार
राजस्थान
अनु मीणा सुसाइड केस: 21वें दिन भी जयपुर पुलिस के हाथ खाली, इंजीनियर पति और अन्य आरोपी फरार
अनु मीणा सुसाइड केस: 21वें दिन भी जयपुर पुलिस के हाथ खाली, इंजीनियर पति और अन्य आरोपी फरार
राजस्थान
Kota Student Suicide: कोटा में पढ़ाई कर रहे UP के छात्र ने किया सुसाइड, अपने कमरे में फंदे से लटका मिला था शव
कोटा में पढ़ाई कर रहे UP के छात्र ने किया सुसाइड, अपने कमरे में फंदे से लटका मिला था शव
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Malviya Nagar Fire:होटल नहीं, 'गैस चेंबर' में तड़पकर मरे 21 लोग!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News | Janhit: मालवीय नगर का खौफनाक सच!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News: ऑनलाइन बुकिंग चालू, पर सिस्टम 'अंधा'!
Malviya Nagar Fire | Bharat Ki Baat: खिड़कियां सील, बंद इमरजेंसी एग्जिट! रूह कंपा देने वाली दास्तां!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Sandeep Chaudhary:मालवीय नगर अग्निकांड पर सबसे तीखा प्रहार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मोदी सरकार ने तेल संकट के बीच लिया बड़ा फैसला, जारी किया 10 हजार करोड़ का फंड
मोदी सरकार ने तेल संकट के बीच लिया बड़ा फैसला, जारी किया 10 हजार करोड़ का फंड
बिहार
मुजफ्फरपुर की घटना पर सम्राट सरकार के खिलाफ JDU? पार्टी का बड़ा बयान- 'आखिर इसकी…'
मुजफ्फरपुर की घटना पर सम्राट सरकार के खिलाफ JDU? पार्टी का बड़ा बयान- 'आखिर इसकी…'
इंडिया
'छापा डलवा दूंगा अगर...', सुनंदा पुष्कर को लेकर कॉल पर भिड़ गए थे शशि थरूर? ललित मोदी ने हॉट टॉक की बताई स्टोरी
'रेड डलवा दूंगा अगर...', सुनंदा पुष्कर को लेकर भिड़े थे थरूर? ललित मोदी ने हॉट टॉक की बताई स्टोरी
स्पोर्ट्स
9 या 10 नहीं एक हफ्ते में इतने करोड़ खर्च कर देते हैं ललित मोदी, बताया कहां से होती है कमाई
9 या 10 नहीं एक हफ्ते में इतने करोड़ खर्च कर देते हैं ललित मोदी, बताया कहां से होती है कमाई
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office: 350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए राम चरण की फिल्म को कितना कमाना होगा?
350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए फिल्म को कितना कमाना होगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली आग हादसे के बाद CM योगी आदित्यनाथ की सख्ती, अधिकारियों को दिए अहम निर्देश
दिल्ली आग हादसे के बाद CM योगी आदित्यनाथ की सख्ती, अधिकारियों को दिए अहम निर्देश
दिल्ली NCR
Explained: दूध के नए जादुई पैकेट का जुगाड़ क्या? कैसे कूड़े के ढेर से गायब होने पर लगेगी लगाम, दिल्ली में नहीं दिखेंगी पुरानी थैलियां
दूध के नए जादुई पैकेट का जुगाड़ क्या, कैसे दिल्ली में कूड़े के ढेर से गायब होने पर लगेगी लगाम?
जनरल नॉलेज
Delhi Malviya Nagar Fire: क्या है बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी? जिस पर चल रहा था मालवीय नगर वाला रेस्टोरेंट, यहीं हुआ था अग्निकांड
क्या है बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी? जिस पर चल रहा था मालवीय नगर वाला रेस्टोरेंट, यहीं हुआ था अग्निकांड
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
Embed widget