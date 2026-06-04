राजस्थान: डूंगरपुर में आंधी-तुफान का तांडव, घर और दुकानों के शेड उड़े, लोगों ने भागकर बचाई जान

राजस्थान के डूंगरपुर जिले के चिखली पंचायत समिति इलाके में अचानक बुधवार (4 जून) की शाम को करीब 6 बजे मौसम का मिजाज बदलने से भारी तबाही हुई है. तेज आंधी-तूफान के साथ हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे क्षेत्र में जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है.

मुख्य रूप से ढूंढी कुआं, रोयदा, सेन्दोला, डूंगर, डूंगर सारण, मिथिलिमाडी, गांधीरी, पंचकुंडी पियेला सहित आस-पास के ग्रामीण इलाकों में प्रकृति का सबसे ज्यादा प्रकोप देखने को मिला है. आंधी तूफान एवं हवाओं के इस तांडव में कई ग्रामीणों के आशियाने और रोजगार के साधन पूरी तरह उजड़ गए हैं.

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ग्रामीणों ने भागकर बचाई जान

तूफान की रफ्तार इतनी तेज थी कि गांवों में दर्जनों कच्चे-पक्के मकानों के ऊपर लगे केलू और टीन शेड भरभरा कर उड़ गए. ढूंढी निवासी देवा पिता वालु डिंडोर के मकान के टीन शेड पूरी तरह उड़ गए और पूरे घर में पानी घुस गया.

घटना के वक्त देवा अपनी दुकान के अंदर थे, तभी दुकान के टीन शेड भी हवा में उड़ गए. इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई और उन्होंने बड़ी मुश्किल से भागकर घर के अंदर अपनी जान बचाई. ऐसी ही स्थिति कुआं निवासी हुका पिता वेला पारगी के साथ हुई, जिनके दुकान के शेड पूरी तरह उड़ गए, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है.

इसके अलावा, ढूंढी निवासी सरदेव के गैरेज के टीन शेड हवा में उड़ गए. वहीं ढूंढी के ही निवासी रमण पिता भेम के मकान पर लगे सीमेंट के शेड उड़ने से उनके घर में भारी मात्रा में पानी भर गया और भारी नुकसान हुआ है. कुआं न्यू कालोनी में पोपट पिता वीरचंद डामोर का सब्जी के ठेले के शेड पूरी तरह से उड़ गये ओर पूरी सब्जी रोड पर बिखर गई जिससे बड़ा नुकसान हुआ.

घरों में पानी भरने से राशन खराब

ढूंढी कुआं, रोयदा और सेन्दोला सहित प्रभावित गांवों में घरों के भीतर पानी भरने से लोगों का घरेलू सामान, राशन, अनाज और कपड़े पूरी तरह भीग कर खराब हो चुके हैं. कई परिवारों के सामने इस समय सिर छुपाने और खाने-पीने का गंभीर संकट खड़ा हो गया है. इसके अलावा, क्षेत्र में कई जगहों पर पेड़ और धराशायी हो गए एवं क्षेत्र विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है.

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