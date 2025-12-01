जोधपुर में हथियारों का बढ़ता क्रेज! युवाओं का 'तमंचे पर डिस्को', अब तलाश में जुटी पुलिस

राजस्थान के दूसरे बड़े शहर जोधपुर में युवाओं में सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है. बीते कुछ समय से युवाओं के हथियारों के साथ फोटो खिंचवाने और फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से सामने आ रहे हैं.

इसी क्रम में जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र के बालेसर थाना इलाके में तमंचे पर डिस्को गाने के साथ एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. वायरल वीडियो में कुछ युवक एक शादी समारोह में डीजे की धुन पर डांस करते दिखाई दे रहे हैं, जहां उनमें से एक युवक अचानक अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर हवा में लहराता है.

इसके बाद उसके साथ मौजूद युवक भी रिवॉल्वर व दोनाली बंदूक से हवाई फायरिंग करते नजर आते हैं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक हथियारों के साथ बेहिचक डिस्को करते हुए फायरिंग कर रहे हैं, जिससे आसपास मौजूद लोगों की सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो सकता था.

इस सोशल मीडिया अकाउंट से वायरल हुआ वीडियो

यह वीडियो सोशल मीडिया के एक स्थानीय अकाउंट 'KR KP BANNA BALESAR' से अपलोड हुआ है. यह वीडियो करीब 15 घंटे पहले अपलोड किया गया था और अपलोड होते ही तेजी से वायरल होने लगा.

वीडियो सामने आने के बाद जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक (SP) नारायण टोगस ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वीडियो की प्रामाणिकता की जांच की जा रही है. वीडियो में नजर आ रहे युवकों की पहचान की जा रही है. पहचान होने के बाद फायरिंग व अवैध हथियार रखने के मामलों में FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

SP टोगस ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम, खासतौर पर विवाह समारोह में हथियारों का प्रदर्शन और हवाई फायरिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है. यह न केवल कानूनी जुर्म है बल्कि कई बार ऐसी हरकतें मौत या गंभीर हादसों का कारण भी बन चुकी हैं.

युवाओं में हथियारों के दिखावे का बढ़ता ट्रेंड

जोधपुर सहित राजस्थान के कई इलाकों में युवाओं में हथियार दिखाने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया की लोकप्रियता, रील्स और लाइक-कमेंट की चाहत युवाओं को ऐसे खतरनाक कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रही है.