गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानझालरापाटन नगर पालिका रिजल्ट: वसुंधरा राजे की प्रतिक्रिया, किसे दिया श्रेय?

झालरापाटन नगर पालिका रिजल्ट: वसुंधरा राजे की प्रतिक्रिया, किसे दिया श्रेय?

JHALRAPATAN NAGAR PALIKA चुनाव के नतीजों में 35 में से बीजेपी ने 22 वार्ड पर जीत हासिल की है. कांग्रेस 8 और आम आदमी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 14 Sep 2026 09:16 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में हुए नगर निकाय चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. झालरापाटन नगर पालिका की 35 में से 22 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया. ये नगर पालिका झालावाड़ में आती है जिसे राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है. वसुंधरा राजे ने इस जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं और जनता के अटूट विश्वास को दिया.

स्नेह यूं ही बना रहे- वसुंधरा राजे

अपने एक्स पोस्ट में वसुंधरा राजे ने लिखा, "मेरे झालरापाटन परिवार का हृदय से आभार एवं नगरपालिका जीत की शुभकामनाएं. इस जीत का श्रेय हमारे समर्पित कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और जनता के अटूट विश्वास को जाता है. आपका मेरा यह रिश्ता आज भी मेरी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी पूंजी है. आपका विश्वास और स्नेह यूं ही बना रहे."

झालावाड़ जिले की फुल डिटेल- कुल  8 नगर पालिका

अकलेरा नगर पालिका- कुल 55 वार्ड में से बीजेपी ने 25 सीटों पर जीत हासिल की. 8 कांग्रेस और दो पर अन्य ने जीत हासिल की.

भवानी मंडी नगर पालिका- कुल 40 वार्ड में से बीजेपी ने 13, कांग्रेस ने 26 और एक पर अन्य की जीत हुई.

डग नगर पालिका- कुल 20 वार्ड में से बीजेपी ने छह और कांग्रेस ने 14 पर जीत हासिल की.

झालावाड़ नगर पालिका- कुल 45 में से एक पर आप, 13 पर बीजेपी, 29 पर कांग्रेस और 2 पर अन्य ने जीत हासिल की.

खानपुर नगर पालिका- कुल 25 वार्ड में से सात पर बीजेपी और 18 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की.

मनोहरथाना नगर पालिका- कुल 20 वार्ड में से बीजेपी ने 11, कांग्रेस ने 6 और अन्य ने 3 पर जीत दर्ज की.

पिड़ावा नगर पालिका- कुल 20 वार्ड में से 5 पर आप, 6 पर बीजेपी, 8 पर कांग्रेस और 1 पर अन्य को जीत मिली.

राजस्थान निकाय चुनाव: इस सीट पर BJP कैंडिडेट को मिला सिर्फ 1 वोट, 'मेरा परिवार...'

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
Read More
Published at : 14 Sep 2026 08:50 PM (IST)
Tags :
Vasundhara Raje RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
Rajasthan Nikay Chunav Result Live: राजस्थान के युवाओं ने फिर जताया PM मोदी पर भरोसा- CM भजनलाल शर्मा
Live: राजस्थान के युवाओं ने फिर जताया PM मोदी पर भरोसा- CM भजनलाल शर्मा
राजस्थान
राजस्थान निकाय चुनाव: इस सीट पर BJP कैंडिडेट को मिला सिर्फ 1 वोट, बोला- 'मेरा परिवार...'
राजस्थान निकाय चुनाव: इस सीट पर BJP कैंडिडेट को मिला सिर्फ 1 वोट, बोला- 'मेरा परिवार...'
राजस्थान
राजस्थान निकाय चुनाव: CM भजनलाल के जिले भरतपुर में किसने मारी बाजी? रिजल्ट ने चौंकाया
राजस्थान निकाय चुनाव: CM भजनलाल के जिले भरतपुर में किसने मारी बाजी? रिजल्ट ने चौंकाया
राजस्थान
राजस्थान निकाय चुनाव रिजल्ट: केजरीवाल बोले, 'कांग्रेस और बीजेपी ने पूरे...'
राजस्थान निकाय चुनाव रिजल्ट: केजरीवाल बोले, 'कांग्रेस और बीजेपी ने पूरे...'
Advertisement

वीडियोज

BRICS Summit 2026 | Sandeep Chaudhary: BRICS में VEG Menu पर मचा बवाल..भिड़ गई Congress-BJP! | ABP
Mahadangal:ब्रिक्स में खाने को लेकर, विपक्ष को बड़ी दिक्कत!| PM Modi | Brics Summit 2026|Sanjay Raut
Rajasthan Nikay Chunav Result: राजस्थान निकाय चुनाव में लहराया भगवा! | BJP | Congress | ABP News
Bollywood News: प्रमोशन का नया अंदाज! गणेश उत्सव के मौके पर शुरू हुआ फिल्म 'रामायण' का म्यूजिकल कैंपेन (14.09.26)
Yeh Fitoor Tera: Saumya के घर बुलावा और छा गया सन्नाटा! माँ के फैसले से सहम गई Saumya!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
असम नागांव उपचुनाव: कांग्रेस ने किया उम्मीदवार का ऐलान, पूर्व MLA को दिया टिकट
असम नागांव उपचुनाव: कांग्रेस ने किया उम्मीदवार का ऐलान, पूर्व MLA को दिया टिकट
बिहार
UCC का JDU ने किया 'विरोध', अब चिराग पासवान ने भी साफ कर दिया रुख
UCC का JDU ने किया 'विरोध', अब चिराग पासवान ने भी साफ कर दिया रुख
ओटीटी
एक्शन-रोमांस से कॉमेडी थ्रिलर तक, OTT पर इस हफ्ते होगा साउथ की 7 फिल्मों का धमाका
एक्शन-रोमांस से कॉमेडी थ्रिलर तक, OTT पर इस हफ्ते होगा साउथ की 7 फिल्मों का धमाका
क्रिकेट
भारत का दौरा करेगी PAK टीम, चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला; जारी हुआ शेड्यूल 
भारत का दौरा करेगी PAK टीम, चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला; जारी हुआ शेड्यूल 
इंडिया
TMC के 17 बागी सांसद BJP में होंगे शामिल, NCPI नेता का चौंकाने वाला बयान
TMC के 17 बागी सांसद BJP में होंगे शामिल, NCPI नेता का चौंकाने वाला बयान
विश्व
इस्लामाबाद में SCO की बैठक, किसने की भारत की अगुआई?
इस्लामाबाद में SCO की बैठक, किसने की भारत की अगुआई?
इंडिया
'काजू की बोरी...', रणधीर जायसवाल के वायरल वीडियो पर केरल कांग्रेस का तंज
'काजू की बोरी...', रणधीर जायसवाल के वायरल वीडियो पर केरल कांग्रेस का तंज
राजस्थान
Rajasthan Nikay Chunav Result Live: राजस्थान के युवाओं ने फिर जताया PM मोदी पर भरोसा- CM भजनलाल शर्मा
Live: राजस्थान के युवाओं ने फिर जताया PM मोदी पर भरोसा- CM भजनलाल शर्मा
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget