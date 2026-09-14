झालरापाटन नगर पालिका रिजल्ट: वसुंधरा राजे की प्रतिक्रिया, किसे दिया श्रेय?

राजस्थान में हुए नगर निकाय चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. झालरापाटन नगर पालिका की 35 में से 22 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया. ये नगर पालिका झालावाड़ में आती है जिसे राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है. वसुंधरा राजे ने इस जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं और जनता के अटूट विश्वास को दिया.

स्नेह यूं ही बना रहे- वसुंधरा राजे

अपने एक्स पोस्ट में वसुंधरा राजे ने लिखा, "मेरे झालरापाटन परिवार का हृदय से आभार एवं नगरपालिका जीत की शुभकामनाएं. इस जीत का श्रेय हमारे समर्पित कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और जनता के अटूट विश्वास को जाता है. आपका मेरा यह रिश्ता आज भी मेरी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी पूंजी है. आपका विश्वास और स्नेह यूं ही बना रहे."

मेरे झालरापाटन परिवार का हृदय से आभार एवं नगरपालिका जीत की शुभकामनाएँ। इस जीत का श्रेय हमारे समर्पित कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और जनता के अटूट विश्वास को जाता है। आपका मेरा यह रिश्ता आज भी मेरी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी पूंजी है।



आपका विश्वास और स्नेह यूँ ही बना रहे।… pic.twitter.com/uUO7SJW0c0 — Vasundhara Raje (@VasundharaBJP) September 14, 2026

झालावाड़ जिले की फुल डिटेल- कुल 8 नगर पालिका

अकलेरा नगर पालिका- कुल 55 वार्ड में से बीजेपी ने 25 सीटों पर जीत हासिल की. 8 कांग्रेस और दो पर अन्य ने जीत हासिल की.

भवानी मंडी नगर पालिका- कुल 40 वार्ड में से बीजेपी ने 13, कांग्रेस ने 26 और एक पर अन्य की जीत हुई.

डग नगर पालिका- कुल 20 वार्ड में से बीजेपी ने छह और कांग्रेस ने 14 पर जीत हासिल की.

झालावाड़ नगर पालिका- कुल 45 में से एक पर आप, 13 पर बीजेपी, 29 पर कांग्रेस और 2 पर अन्य ने जीत हासिल की.

खानपुर नगर पालिका- कुल 25 वार्ड में से सात पर बीजेपी और 18 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की.

मनोहरथाना नगर पालिका- कुल 20 वार्ड में से बीजेपी ने 11, कांग्रेस ने 6 और अन्य ने 3 पर जीत दर्ज की.

पिड़ावा नगर पालिका- कुल 20 वार्ड में से 5 पर आप, 6 पर बीजेपी, 8 पर कांग्रेस और 1 पर अन्य को जीत मिली.

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