टाटा ला रही 600 KM रेंज वाली पहली 7-सीटर EV, जानिए खासियत

भारतीय इलेक्ट्रिक कार बाजार में अब 7-सीटर SUV का ऑप्शन भी तेजी से बढ़ रहा है. इसी कड़ी में Tata Motors अपनी पॉपुलर 7-सीटर SUV Safari का इलेक्ट्रिक वर्जन लाने की तैयारी कर रही है. इसका नाम Safari.EV होगा और यह कंपनी की पहली 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार होगी. इसे फेस्टिव सीजन में लॉन्च किया जा सकता है. खास बात यह है कि कंपनी इसमें लंबी रेंज के साथ प्रीमियम फीचर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी देने की तैयारी में है.

Safari EV के आने के बाद Tata Motors के पोर्टफोलियो में मौजूदा पेट्रोल-डीजल मॉडल के साथ उसका इलेक्ट्रिक ऑप्शन भी मौजूद होगा. यह SUV ऐसे समय में बाजार में आएगी जब भारतीय ग्राहकों के बीच बड़ी और ज्यादा सीट वाली इलेक्ट्रिक कारों की मांग बढ़ रही है. इसकी सीधी टक्कर Mahindra XEV 9S जैसी 3-रो इलेक्ट्रिक SUV से होने की उम्मीद है.

Tata Safari EV का डिजाइन और फीचर्स

नई Safari EV का बेसिक डिजाइन मौजूदा Safari जैसा ही रखा जाएगा, यानी इसकी ओवरऑल शेप और सड़क पर मौजूदगी काफी हद तक मौजूदा मॉडल जैसी हो सकती है. इसकी लंबाई, चौड़ाई, रूफ रेल्स और शार्क फिन एंटीना में बड़े बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे. इलेक्ट्रिक मॉडल की अलग पहचान बनाने के लिए फ्रंट और रियर में कई बदलाव किए जाएंगे.





इसमें पारंपरिक ग्रिल की जगह क्लोज्ड ग्रिल दी जा सकती है. इसके अलावा नया फ्रंट बंपर, नया रियर बंपर और अलग डिजाइन वाली टेललाइट्स देखने को मिलेंगी. SUV में ऐसे अलॉय व्हील्स भी दिए जाएंगे जिनका डिजाइन हवा के दबाव को कम करने में मदद करेगा. इसके साथ इलेक्ट्रिक मॉडल की पहचान के लिए EV बैजिंग भी मिलेगी.

Safari EV के इंटीरियर को कंपनी अपनी मौजूदा Safari से भी ज्यादा प्रीमियम बनाने की कोशिश कर रही है. इसमें तीन स्क्रीन वाला सेटअप मिलने की उम्मीद है. इसमें ड्राइवर के सामने डिजिटल डिस्प्ले, बीच में टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और फ्रंट पैसेंजर के लिए अलग स्क्रीन शामिल हो सकती है. इससे केबिन को काफी मॉडर्न और टेक्नोलॉजी से भरपूर लुक मिल सकता है.

क्यों खास है Safari EV?

नई Safari EV को ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से 6-सीटर और 7-सीटर दोनों कॉन्फिगरेशन में पेश किए जाने की उम्मीद है. 6-सीटर मॉडल में दूसरी रो में कैप्टन सीट्स मिल सकती हैं, जबकि 7-सीटर में पारंपरिक सीटिंग लेआउट दिया जा सकता है. इस तरह बड़ी फैमिली के साथ सफर करने वाले ग्राहकों के लिए यह एक यूजफुल इलेक्ट्रिक SUV बन सकती है.





फीचर्स की बात करें तो Safari EV को काफी हाईटेक बनाने की तैयारी है. इसमें 540-डिग्री कैमरा दिया जा सकता है, जो पार्किंग और तंग जगहों में गाड़ी को संभालने में मदद करेगा. इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स और पैनोरमिक सनरूफ जैसे प्रीमियम फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है.

SUV में Dolby Atmos साउंड सिस्टम भी दिया जा सकता है, जिससे केबिन में म्यूजिक और अन्य ऑडियो का अनुभव बेहतर होगा. इसके टॉप वेरिएंट में Level-2 ADAS मिलने की उम्मीद है. यह सिस्टम ड्राइविंग के दौरान कई तरह की सुरक्षा और ड्राइवर-असिस्ट सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है.

कितनी हो सकती है रेंज?

Safari EV को Tata Motors के नए Acti.EV+ प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा. कंपनी इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक कारों में बेहतर ड्राइविंग, रेंज और सेफ्टी के लिए कर रही है. रिपोर्ट के मुताबिक SUV में 65kWh और 75kWh बैटरी पैक के विकल्प मिल सकते हैं.

इसके अलावा ज्यादा रेंज चाहने वाले ग्राहकों के लिए इसमें 80kWh का बड़ा बैटरी पैक भी दिया जा सकता है. अगर यह बैटरी पैक प्रोडक्शन मॉडल में आता है, तो यह Tata की किसी कार में इस्तेमाल होने वाला अब तक का सबसे बड़ा बैटरी पैक होगा. बड़ी बैटरी के साथ Safari EV की रेंज करीब 600 किलोमीटर तक हो सकती है.

भारतीय बाजार में Safari EV का सीधा मुकाबला Mahindra XEV 9S से होने की उम्मीद है. 3-रो इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में Mahindra की इस गाड़ी को ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. रिपोर्ट में इसकी कीमत को भी लोकप्रियता की एक वजह बताया गया है.

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