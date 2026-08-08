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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानडूंगरपुर: चौराहों पर CCTV, ड्रोन से निगरानी, आदिवासी दिवस पर अलर्ट

डूंगरपुर: चौराहों पर CCTV, ड्रोन से निगरानी, आदिवासी दिवस पर अलर्ट

Dungarpur News: डूंगरपुर में विश्व आदिवासी दिवस को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है. यहां 40-50 स्थानों पर नाकाबंदी के साथ ही ड्रोन, ट्राइपॉड कैमरे और डैशकैम से चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जाएगी.

Written By : सादिक़ अली, डूंगरपुर |  Updated at : 08 Aug 2026 11:31 PM (IST)
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राजस्थान के डूंगरपुर जिले में 'विश्व आदिवासी दिवस' के पर्व को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है. आमजन की सुरक्षा और जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार की असामाजिक और आपराधिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

पुलिस विभाग के मुताबिक, जिले के प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. पूरे जिले में करीब 40 से 50 स्थानों पर कड़ी नाकाबंदी की जाएगी. प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरों के अलावा, नाकाबंदी वाले स्थानों पर ट्राइपॉड कैमरों और आसमान से ड्रोन (Drones) के जरिए निगरानी की जाएगी. इसके साथ ही पुलिस के गश्ती वाहनों में डैशकैम (Dashcam) लगाए गए हैं, जो आने-जाने वाले संदिग्ध लोगों और वाहनों की वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे.

'ऑपरेशन संस्कार' के तहत होगी सख्त कार्रवाई

पुलिस द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो फुटेज का समय-समय पर विश्लेषण किया जाएगा. यदि फुटेज में कोई व्यक्ति असामाजिक या आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ पुलिस द्वारा ‘ऑपरेशन संस्कार’ के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

SP की अपील: संदिग्ध गतिविधि दिखें तो वीडियो बनाकर इस नंबर पर भेजें

डूंगरपुर पुलिस अधीक्षक (SP) मनीष कुमार ने आम जनता से भी सहयोग की अपील की है. उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़, डराने-धमकाने या अन्य कोई अवांछनीय गतिविधि की जाती है, तो सुरक्षित तरीके से उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें. यह वीडियो पुलिस द्वारा जारी किए गए 'तीसरी आंख' व्हाट्सएप नंबर: 8690180022 पर भेजा जा सकता है.

पुलिस ने यह भरोसा दिलाया है कि सूचना और वीडियो भेजने वाले व्यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा. पुलिस प्राप्त वीडियो और साक्ष्यों के आधार पर असामाजिक तत्वों को चिह्नित कर सीधे एक्शन लेगी.

About the author सादिक़ अली, डूंगरपुर

सादिक अली राजस्थान के डूंगरपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनके पास पत्रकारिता का 20 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP News से जुड़े हैं. इससे पहले वे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. क्राइम और राजनीति की खबरों पर उनकी विशेष पकड़ है. डूंगरपुर जिले की जमीनी हकीकत और हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी पैनी नजर रहती है. सटीक, तेज और भरोसेमंद पत्रकारिता उनकी पहचान है.
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Published at : 08 Aug 2026 11:19 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS Dungpur News
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