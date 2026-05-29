करनाल में महज 10 रुपये के लिए सब्जी वाले की हत्या, एक आरोपी अरेस्ट, 3 दिन की रिमांड

हरियाणा के करनाल जिले के बुढ़ाखेड़ा इलाके से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां महज 10 रुपये के मामूली विवाद में एक सब्जी विक्रेता की ईंट और डंडे से पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. पुलिस की सीआईए-3 (CIA-3) टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे फरार आरोपी की सरगर्मी से तलाश की जा रही है.

यह पूरी खौफनाक वारदात इलाके में लगे एक सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में कैद हो गई थी. जानकारी के अनुसार दो युवकों ने सब्जी विक्रेता संजय सैनी से 210 रुपये की सब्जी खरीदी थी. युवकों ने संजय को 200 रुपये दिए. जब संजय ने बचे हुए 10 रुपये मांगे, तो आरोपी आगबबूला हो गए. उन्होंने संजय सैनी पर ईंट और डंडों से जानलेवा हमला कर दिया. बीच-बचाव करने आई मृतक की बेटी के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की. सिर पर ईंट लगने से गंभीर रूप से घायल हुए संजय सैनी ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

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एक आरोपी पुलिस गिरफ्त में, 3 दिन की रिमांड

मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. कोर्ट में पेश करने पहुंचे एएसआई (ASI) नवीन कुमार ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी दनीयलपुर का रहने वाला है. वारदात को दो लोगों ने मिलकर अंजाम दिया था. गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही दूसरे फरार आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

4 बेटियों के सिर से उठा पिता का साया

इस निर्मम हत्या के बाद मृतक संजय सैनी के परिवार में कोहराम मचा हुआ है. संजय की मौत से उनकी चार बेटियों के सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया है. न्याय की गुहार लगाते हुए पीड़ित परिवार के सदस्यों ने हाल ही में करनाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी मुलाकात की थी और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की थी.

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