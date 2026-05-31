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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP News: शराब पार्टी के विवाद में दोस्तों ने युवक की लाठी-डंडों से हत्या, सबूत मिटाने को चिता पर रखा शव

UP News: शराब पार्टी के विवाद में दोस्तों ने युवक की लाठी-डंडों से हत्या, सबूत मिटाने को चिता पर रखा शव

UP News In Hindi: मुजफ्फरनगर की तीर्थ नगरी शुक्रताल में एक युवक की उसके ही साथियों ने कथित तौर पर लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि युवक साखियों के साथ शराब पार्टी कर रहा था.

By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 31 May 2026 05:26 PM (IST)
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उतर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की तीर्थ नगरी शुक्रताल में शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया. यहां एक युवक की उसके ही साथियों ने कथित तौर पर लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी. आरोप है कि वारदात के बाद सबूत मिटाने के लिए शव को श्मशान घाट ले जाकर चिता पर जलाने का भी प्रयास किया गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जलती चिता से शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी.

आरोपियों ने हत्या कर नजदीकी श्मशान में की जलाने की कोशिश

मामला भोपा थाना क्षेत्र के शुक्रताल का है. मृतक की पहचान भौराकला थाना क्षेत्र के सिसौली गांव निवासी 30 वर्षीय अंकुर के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि अंकुर पिछले कुछ समय से शुक्रताल में रहकर मजदूरी करता था. शुक्रवार (29 मई) रात वह अपने कुछ परिचितों के साथ शराब पी रहा था. इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गया.

आरोप है कि नशे की हालत में साथियों ने अंकुर पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी शव को नजदीकी श्मशान घाट ले गए और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से चिता जलाकर फरार हो गए. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जलती चिता से शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

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घेराबंदी में एक साथी आरोपी के लगी गोली, अन्य गिरफ्तार

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और करीब 10 घंटे के भीतर चार आरोपियों की पहचान कर ली. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी क्षेत्र छोड़कर भागने की फिराक में हैं. पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपियों ने कथित तौर पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में सनी नामक आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि राजपाल, सुमित उर्फ अघोरी और मनमोहन को भी गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक ऑल्टो कार, अवैध तमंचा, कारतूस और हत्या में प्रयुक्त डंडा बरामद किया है. पूछताछ में आरोपियों ने शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद के बाद वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की है. पुलिस ने हत्या, आर्म्स एक्ट और पुलिस मुठभेड़ से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

इस संबंध में  जानकारी देते हुए एसएसपी मुजफ्फरनगर संजीव कुमार वर्मा ने बताया कि 29/30 की रात में भोपा थाने के अंतर्गत शुक्रताल में एक व्यक्ति की सूचना मिलती है. कि वह अंकुर नाम के व्यक्ति की हत्या हो गई है. इसके बाद एसपी आर ए,सीओ सहित सभी अधिकारी और इंस्पेक्टर घटनास्थल पर पहुंचे. 

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About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
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Published at : 31 May 2026 05:26 PM (IST)
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UP NEWS UP Police Muzaffarnagar News CRIME NEWS
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