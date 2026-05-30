'बकरा हलाल होते हुए देखा है', कहकर बुलाया फिर चाकू से गोदकर कर दी हत्या, गाजियाबाद में तनाव

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गाजियाबाद में 17 वर्षीय सूर्या की चाकू से बेरहमी से हत्या की गई.

बकरीद के दिन पूर्व परिचित दोस्तों ने पुरानी रंजिश में हमला किया.

आरोपी ने 'बकरा हलाल होते देखा है?' पूछकर सूर्या पर वार किया.

परिजनों ने सीएम योगी से आरोपी पर बुलडोजर व एनकाउंटर की मांग की.

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र से एक हत्या का मामला सामने आया है. यहां 17 वर्षीय सू्र्या प्रताप चौहान की 28 मई (बकरीद) की शाम उसके ही कुछ पूर्व परिचित मुस्लिम दोस्तों ने चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपियों ने पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए सू्र्या को पहले फोन करके चौधरी स्कूल के पास वाली गली में बुलाया था.

बकरीद के दिन दोपहर में साढ़े 3 बजे सू्र्या पर असद और उसके साथियों ने चाकूओं से ताबड़तोड़ हमला किया. इसके बाद आनन फानन में सू्र्या को नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में लाया गया, जहां शुक्रवार दोपहर 12 बजे सू्र्या ने दम तोड़ दिया. मृतक के बड़े भाई यश की शिकायत पर खोड़ा पुलिस स्टेशन में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है.

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क्या कभी बकरा हलाल होते देखा है..पूछा फिर कर दी हत्या

गाजियाबाद के थाना खोड़ा क्षेत्र के नवनीत विहार में सू्र्या प्रताप चौहान जिसकी उम्र 17 वर्ष अपने परिवार के साथ रहता है. सू्र्या चौहान 11वीं का छात्र है. सू्र्या चौहान के दोस्त विक्की ने बताया कि सू्र्या को असद ने फोन करके बुलाया था. असद के साथ उसके दोस्त भी मौजूद थे. विक्की के मुताबिक असद ने सू्र्या चौहान से पूछा कि 'क्या कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है?' और इतना कहते ही उसने चाकू से सू्र्या चौहान को गोद दिया. सू्र्या चौहान को गंभीर हालत में नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई.

मां ने कहा- मुझे खून के बदले खून चाहिए

इस घटना पर एबीपी से बात करते हुए मृतक सूर्या की मां ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से असद के घर पर बुलडोजर एक्शन के साथ-साथ उसका एनकाउंटर करने की मांग की है. सूर्या की मां सरोज ने कहा, "जैसे मेरे बेटे के चाकू भोंका गया वैसे ही मैं चाहती हूं कि उस लड़के के का एनकाउंटर किया जाए."

मां ने आगे कहा, "मैं घर पर नहीं थी हमें नहीं पता था कि बकरीद के दिन वो चाकू भोंक देगा. मुझे इंसाफ चाहिए.. मैं पीएम मोदी और सीएम योगी से अपील करती हूं कि उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए और उसका एनकाउंटर होना चाहिए. मुझे खून के बदले खून चाहिए."

सूर्या को दोस्तों में डर का माहौल

वहीं, एबीपी न्यूज ने इस मामले पर एक्सक्लूसिव आयुष से बात की, जो सूर्या के साथ उस वक्त मौजूद था जब उसके ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से असद ने हमला किया था आयुष ने कहा कि उसके परिवार में अब डर का माहौल है और उसकी खुद की सुरक्षा को लेकर परिवार चिंतित है इसलिए उसको और उसके परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए.

वहीं, इस मामले में हिंदूवादी नेताओं ने अस्पताल और सू्र्या चौहान के घर भी जाना शुरू कर दिया है. हिंदू संगठन के लोगों ने कहा कि गुरूवार को उस बच्चे से कहा गया कि गाय और बकरी की कुर्बानी ना देकर हिंदूओं की कुर्बानी दूंगा.

पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच

इस मामले में एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि गुरुवार को बकरी ईद के दिन सू्र्या चौहान को चाकू मारा गया था, जिसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई है. परिजनों से तहरीर ले ली गई है. मुकदमा दर्ज कर लिया है आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीम लगा दी गई है.

हत्या करने वाले आरोपी असद के बारे में जानकारी सामने आई है कि वह आठवीं पास है और उसके बाद उसने पढ़ना छोड़ दिया था. असद के पिता नवाब कारपेंटर हैं और वह उन्हीं के साथ काम पर जाया करता था. इस घटना के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या असद और सू्र्या की पहले से कोई रंजिश थी? असद ने किस कारण से सूर्या पर चाकू से हमला किया? पुलिस इन सभी सवालों की गुत्थी को सुलझाने का प्रयास कर रही है.

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