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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJaipur News: जयपुर में नर्सिंगकर्मी का सुसाइड, गर्भवती पत्नी बेसहारा, सरकारी नौकरी की मांग

Jaipur News: जयपुर में नर्सिंगकर्मी का सुसाइड, गर्भवती पत्नी बेसहारा, सरकारी नौकरी की मांग

Jaipur News In Hindi: जयपुर के SMS अस्पताल से निकाले गए संविदा नर्सिंगकर्मी दीपक ने तनाव में आकर सुसाइड कर लिया. मृतक की पत्नी गर्भवती है. परिजनों ने 50 लाख मुआवजे की मांग की है.

By : मुबारिक खान | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 12 Jun 2026 10:42 PM (IST)
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राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक बेहद दुखद और दर्दनाक घटना सामने आई है. सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल से हाल ही में नौकरी से निकाले गए एक संविदा नर्सिंगकर्मी ने तनाव में आकर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान दीपक खारवाल के रूप में हुई है, जो महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट में कार्यरत था. इस घटना के बाद मृतक के परिजनों और साथी कर्मचारियों में भारी आक्रोश है और वे अस्पताल के बाहर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं.

घटना के मुख्य बिंदु

आत्महत्या का कारण: प्राइवेट कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से लगे 400 से ज्यादा संविदा कर्मियों को हाल ही में हटा दिया गया था, जिनमें दीपक भी शामिल था. नौकरी जाने के कारण वह गहरे तनाव में था. गर्भवती है पत्नी: मृतक दीपक अपने पीछे एक 3 साल का बेटा और गर्भवती पत्नी छोड़ गया है, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. परिजनों की मांगें: आक्रोशित परिजनों और साथी नर्सिंग कर्मचारियों ने सरकार से 50 लाख रुपये का आर्थिक मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है.

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प्रदर्शन के बीच उठाया खौफनाक कदम

नौकरी से निकाले जाने के विरोध में सभी 400 संविदा कर्मचारी पिछले तीन दिनों से मेडिकल कॉलेज के बाहर धरना-प्रदर्शन कर रहे थे. साथी कर्मचारियों ने बताया कि दीपक भी अपने दोस्त के साथ इस धरने में शामिल होने आया था.

दोपहर करीब 12 बजे तक वह धरने पर बैठा रहा, लेकिन उसके बाद वह अचानक उठकर अपने कमरे पर चला गया. वहां जाकर उसने जहर खा लिया. काफी देर तक जब वह बाहर नहीं आया, तो साथियों ने कमरे का दरवाजा खटखटाया. अंदर से कोई जवाब न मिलने पर दरवाजा तोड़ा गया, जहां दीपक बेसुध हालत में पड़ा था. उसे तुरंत SMS अस्पताल की इमरजेंसी में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

क्यों हुई 400 कर्मियों की छंटनी?

जानकारी के अनुसार, जिन 400 से अधिक संविदा कर्मियों को हटाया गया है, वे एक प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए सेवाएं दे रहे थे. प्रशासन ने उनकी जगह अब 'राजमेस' (RajMES) के माध्यम से 600 से अधिक नए संविदा कर्मचारियों की भर्ती की है. इसी अचानक हुई छंटनी के कारण पुराने कर्मचारी सड़क पर आ गए और प्रदर्शन करने को मजबूर हुए.

अस्पताल के बाहर भारी आक्रोश

दीपक की मौत की खबर फैलते ही सैकड़ों की संख्या में नर्सिंग कर्मचारी अस्पताल परिसर में इकट्ठा हो गए हैं और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. फिलहाल पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और आक्रोशित कर्मचारियों व परिजनों को समझाने का प्रयास कर रहा है.

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 12 Jun 2026 10:42 PM (IST)
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