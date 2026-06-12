हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानरामदास अठावले बोले, 'राहुल गांधी चाहे जितनी दें गाली, जनता...चाहती है मोदी की बहाली'

रामदास अठावले बोले, 'राहुल गांधी चाहे जितनी दें गाली, जनता...चाहती है मोदी की बहाली'

Ramdas Athawale News: जयपुर में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मोदी सरकार के 12 साल की उपलब्धियां गिनाईं. राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जनता बार-बार मोदी की बहाली चाहती है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 12 Jun 2026 06:32 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने जयपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाईं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा. अपने खास अंदाज में शेर सुनाकर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बीते 12 वर्षों में देश के लिए बेमिसाल काम किए हैं.

शेर के जरिए राहुल गांधी पर हमला

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अठावले ने कहा, "राहुल गांधी चाहे जितनी दें गाली, पर जनता बार-बार चाहती है मोदी की बहाली."

बीकानेर में प्रसव के बाद किडनी फेल मामले में दवाओं की जांच तेज, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन पर शक गहराया

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन देश की 140 करोड़ जनता का भरोसा आज भी मोदी के साथ है. उनका कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और सभी वर्गों के लोगों के लिए काम कर रहे हैं.

रामदास अठावले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी "सबका साथ, सबका विकास" के मंत्र पर काम कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोग भी अब बड़ी संख्या में मोदी सरकार के साथ जुड़ रहे हैं. अठावले ने कहा कि मोदी एक सक्रिय प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए हैं और हर जाति, धर्म तथा समुदाय के लोग उनका सम्मान करते हैं.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम भूल गए

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक दिलचस्प वाकया भी देखने को मिला. अठावले ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री उनके बहुत अच्छे मित्र हैं और वे अच्छा काम कर रहे हैं. हालांकि बात करते-करते वह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम भूल गए.

नाम याद नहीं आने पर उन्होंने अपने पास बैठे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत से मुख्यमंत्री का नाम पूछा. उन्होंने यह भी बताया कि दो दिन पहले ही दिल्ली में उनकी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात हुई थी.

मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में IT मिनिस्टर ने बताईं 12 साल की उपलब्धियां, गुल ही बिजली, उड़ीं उर्जा मंत्री के चेहरे की हवाइयां

उत्तराखंड में पार्टी विस्तार की तैयारी

अठावले ने कहा कि उनकी पार्टी देशभर में अपना संगठन मजबूत करने में जुटी है. उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में भी पार्टी की स्थिति मजबूत हो रही है. उनकी इच्छा थी कि भाजपा वहां गठबंधन के तहत कुछ सीटें दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया.

ऐसे में उनकी पार्टी उत्तराखंड की 5 से 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि बाकी सीटों पर भाजपा का समर्थन करेगी. उन्होंने कहा कि पार्टी के विस्तार के लिए यह फैसला जरूरी है.

और पढ़ें

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 12 Jun 2026 06:29 PM (IST)
Tags :
RAMDAS ATHAWALE RAHUL GANDHI RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
रामदास अठावले बोले, 'राहुल गांधी चाहे जितनी दें गाली, जनता...चाहती है मोदी की बहाली'
रामदास अठावले बोले, 'राहुल गांधी चाहे जितनी दें गाली, जनता...चाहती है मोदी की बहाली'
राजस्थान
बीकानेर में प्रसव के बाद किडनी फेल मामले में दवाओं की जांच तेज, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन पर शक गहराया
बीकानेर में प्रसव के बाद किडनी फेल मामले में दवाओं की जांच तेज, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन पर शक गहराया
राजस्थान
मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में IT मिनिस्टर ने बताईं 12 साल की उपलब्धियां, गुल ही बिजली, उड़ीं उर्जा मंत्री के चेहरे की हवाइयां
मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में IT मिनिस्टर ने बताईं 12 साल की उपलब्धियां, गुल ही बिजली, उड़ीं उर्जा मंत्री के चेहरे की हवाइयां
राजस्थान
'समय आ गया है राहुल गांधी को पूरे दिल से नेता माना जाए', अशोक गहलोत ने क्षेत्रीय पार्टियों से की वापस आने की अपील
'समय आ गया है राहुल गांधी को पूरे दिल से नेता माना जाए', क्षेत्रीय पार्टियों से अशोक गहलोत की अपील
Advertisement

वीडियोज

Mannat:😱Vikrant की जिंदगी में हुई Manyata की एंट्री, Mannat के सिंदूर पर मंडराया सौतन का साया #sbs
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमिक टाइमिंग ने बटोरी वाहवाही
सपना चौधरी ने दर्ज कराया केस, वीर साहू को कोर्ट की सख्त हिदायत
China ने चली चाल! India ने दिखाई आंख! खेल हुआ INTERNATIONAL! |ABPLIVE
Weather Alert: सावधान! आ गया GODZILLA EL-NINO ! भारत पर होगा खतरनाक असर ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
गधों के ऊपर टिकी पाकिस्तान की इकोनॉमी, जानें अब शहबाज सरकार उठाने जा रही कौन सा बड़ा कदम
गधों के ऊपर टिकी पाकिस्तान की इकोनॉमी, जानें अब शहबाज सरकार उठाने जा रही कौन सा बड़ा कदम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BSP की ना के बावजूद AIMIM से फिर मिला गठबंधन का ऑफर, क्या मानेंगी बसपा चीफ मायावती?
BSP की ना के बावजूद AIMIM से फिर मिला गठबंधन का ऑफर, क्या मानेंगी बसपा चीफ मायावती?
बॉलीवुड
Bharat Bhhagya Viddhaata BO Day 1: कंगना की अदद हिट की हसरत पूरा कर पाएगी 'भारत भाग्य विधाता'? जानें कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?
कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? जानें- प्रीडिक्शन
क्रिकेट
केन विलियमसन ने कर दी विराट कोहली जैसी गलती! टेस्ट क्रिकेट के बड़े मुकाम के करीब लिया संन्यास
केन विलियमसन ने कर दी विराट कोहली जैसी गलती! टेस्ट क्रिकेट के बड़े मुकाम के करीब लिया संन्यास
बिजनेस
Explained: मस्क के एक ट्रिलियन डॉलर, गिनेंगे तो लगेंगे 31,700 साल, 60 साल तक दुनिया खाएगी भरपेट खाना, भारतीयों को मिलेंगे 60000
एलन मस्क के एक ट्रिलियन डॉलर से क्या-क्या मुमकिन? 31,700 साल में गिनती और हर भारतीय को 60 हजार रुपए
इंडिया
Exclusive: बागी शताब्दी ने टीएमसी टूट के लिए फोड़ा अभिषेक पर ठीकरा, बताया- ममता ने क्यों नहीं…
Exclusive: बागी शताब्दी ने टीएमसी टूट के लिए फोड़ा अभिषेक पर ठीकरा, बताया- ममता ने क्यों नहीं…
इंडिया
ओमान तट पर US की मनमानी, 4 दिन में तीसरी बार जहाज पर अटैक, भारत ने दूसरी बार अमेरिका को किया समन
ओमान तट पर US की मनमानी, 4 दिन में तीसरी बार जहाज पर अटैक, भारत ने दूसरी बार अमेरिका को किया समन
इंडिया
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
ENT LIVE
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
ENT LIVE
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
ENT LIVE
'Bandar' की कहानी और Bobby Deol की एक्टिंग छोड़ती है गहरा असर
'Bandar' की कहानी और Bobby Deol की एक्टिंग छोड़ती है गहरा असर
ENT LIVE
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमेडी ने जीता दिल
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
Embed widget