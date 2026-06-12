रामदास अठावले बोले, 'राहुल गांधी चाहे जितनी दें गाली, जनता...चाहती है मोदी की बहाली'

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने जयपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाईं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा. अपने खास अंदाज में शेर सुनाकर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बीते 12 वर्षों में देश के लिए बेमिसाल काम किए हैं.

शेर के जरिए राहुल गांधी पर हमला

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अठावले ने कहा, "राहुल गांधी चाहे जितनी दें गाली, पर जनता बार-बार चाहती है मोदी की बहाली."

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उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन देश की 140 करोड़ जनता का भरोसा आज भी मोदी के साथ है. उनका कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और सभी वर्गों के लोगों के लिए काम कर रहे हैं.

रामदास अठावले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी "सबका साथ, सबका विकास" के मंत्र पर काम कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोग भी अब बड़ी संख्या में मोदी सरकार के साथ जुड़ रहे हैं. अठावले ने कहा कि मोदी एक सक्रिय प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए हैं और हर जाति, धर्म तथा समुदाय के लोग उनका सम्मान करते हैं.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम भूल गए

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक दिलचस्प वाकया भी देखने को मिला. अठावले ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री उनके बहुत अच्छे मित्र हैं और वे अच्छा काम कर रहे हैं. हालांकि बात करते-करते वह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम भूल गए.

नाम याद नहीं आने पर उन्होंने अपने पास बैठे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत से मुख्यमंत्री का नाम पूछा. उन्होंने यह भी बताया कि दो दिन पहले ही दिल्ली में उनकी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात हुई थी.

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उत्तराखंड में पार्टी विस्तार की तैयारी

अठावले ने कहा कि उनकी पार्टी देशभर में अपना संगठन मजबूत करने में जुटी है. उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में भी पार्टी की स्थिति मजबूत हो रही है. उनकी इच्छा थी कि भाजपा वहां गठबंधन के तहत कुछ सीटें दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया.

ऐसे में उनकी पार्टी उत्तराखंड की 5 से 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि बाकी सीटों पर भाजपा का समर्थन करेगी. उन्होंने कहा कि पार्टी के विस्तार के लिए यह फैसला जरूरी है.