Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कई प्रसूताएं आईसीयू में, एक महिला वेंटिलेटर सपोर्ट पर.

राजस्थान के बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के जनाना वार्ड में सिजेरियन और सामान्य डिलीवरी के बाद कई प्रसूताओं की किडनी फेल होने के मामले में अब दवाओं की भूमिका की जांच होगी. इसके तहत अब प्रसूताओं की किडनी फेल होने के मामले में दवाओं की भूमिका की जांच की जा रही है. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक आयुक्तालय ने अस्पताल से 27 प्रकार की दवाओं के सैंपल लेकर जांच के लिए जयपुर और कोलकाता की प्रयोगशालाओं में भेजे हैं.

खास बात यह है कि जांच के दायरे में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन भी शामिल है, जिस पर पहले कोटा कांड में भी सवाल उठ चुके हैं. राजस्थान के स्टेट ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने बताया कि पीबीएम अस्पताल से ऑक्सीटोसिन, पेन किलर, आईवी फ्लूड्स समेत ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होने वाली 27 दवाओं के नमूने लिए गए हैं. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि प्रसूताओं की बिगड़ती हालत में दवाओं की कोई भूमिका है या नहीं.

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ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन में पाई जा चुकी है गड़बड़ी

दरअसल, इससे पहले कोटा में प्रसूताओं की किडनी फेल होने के मामले की जांच के दौरान भी 27 दवाओं के सैंपल लिए गए थे. इनमें 26 दवाएं मानकों के अनुरूप मिलीं, लेकिन ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का एक सैंपल फेल पाया गया था. जांच में सामने आया था कि संबंधित इंजेक्शन में ऑक्सीटोसिन तत्व ही मौजूद नहीं था. इंजेक्शन में सिर्फ पानी भरा हुआ था. इसके बाद पूरे प्रदेश में उस बैच की बिक्री और उपयोग पर रोक लगाई गई थी. अब बीकानेर मामले में भी जांच एजेंसियों की नजर विशेष रूप से ऑक्सीटोसिन समेत उन दवाओं पर है, जिनका उपयोग प्रसूताओं के उपचार और ऑपरेशन के दौरान किया गया था.

क्या है मामला?

बता दें कि बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के जनाना वार्ड में सिजेरियन और सामान्य डिलीवरी के बाद कई प्रसूताओं की किडनी प्रभावित होने का मामला सामने आया है. सभी महिलाओं का इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में उपचार चल रहा है, जबकि एक महिला वेंटिलेटर सपोर्ट पर है. मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर और स्वास्थ्य विभाग ने जांच के आदेश दिए थे. मंत्री ने कहा था कि बीकानेर में अत्यधिक गर्मी और डी-हाइड्रेशन की समस्या बढ़ी है और प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के पीछे यही प्रमुख कारण सामने आ रहा है.