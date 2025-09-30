राजस्थान यूनिवर्सिटी में RSS के कार्यक्रम को लेकर हंगामा, NSUI ने की तोड़फोड़

राजस्थान विश्वविद्यालय में मंगलवार (30 सितंबर) को जोरदार हंगामा देखने को मिला, जहां राजस्थान विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम का आयोजन होना था. इस कार्यक्रम में प्रांत प्रचारक निंबाराम सहित संघ के पदाधिकारी शामिल होने थे, लेकिन कार्यक्रम के विरोध में एनएसयूआई ने राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरना दे दिया.

इसी दौरान एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश चौधरी और कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम के लिए बने मंच पर तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद एनएसयूआई कार्यकर्ता और संघ कार्यकर्ता आमने-सामने हो गए.

NSUI पदाधिकारियों ने की तोड़फोड़

दरअसल, राजस्थान विश्वविद्यालय में मंगलवार को विजयदशमी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन होना था, लेकिन उससे पहले ही हंगामा हो गया. एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर इस कार्यक्रम के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया और इसी दौरान कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही एनएसयूआई पदाधिकारीयों ने मंच पर तोड़फोड़ मचा दी. अचानक हुई इस घटना के बाद संघ कार्यकर्ता और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखी गई. वहीं पुलिस ने इस घटना के बाद छात्रों को खदेड़ते हुए हल्का बल प्रयोग भी किया.

भारी पुलिस बल किया गया तैनात

संघ के प्रांत प्रचारक निंबाराम इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने थे, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत से पहले ही एनएसयूआई छात्र नेताओं ने मंच पर तोड़फोड़ कर दी. जिसके बाद विश्वविद्यालय में भारी पुलिस बल तैनात किया गया, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि की विश्वविद्यालय केवल छात्रों के पढ़ने लिखने का स्थान है यहां पर बीजेपी के राज में आरएसएस की विचारधारा को पनपाया जा रहा है.