हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानबीजेपी नेता के स्वागत में शामिल होने से किया इनकार तो भड़का ABVP नेता, छात्रों को लाठियों से पीटा

बीजेपी नेता के स्वागत में शामिल होने से किया इनकार तो भड़का ABVP नेता, छात्रों को लाठियों से पीटा

Jodhpur News: पीड़ित छात्रों ने राजवीर सिंह बांता और उसके साथियों द्वारा जबरदस्ती हॉस्टल में घुस कर छात्रों के साथ मारपीट, जातिसूचक शबदों से प्रताड़ित करने और तोड़फोड़ का आरोप लगाया गया हैं.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 30 Sep 2025 05:22 PM (IST)
अपने चहेते नेताओं के सामने शक्ति प्रदर्शन करने वाले नेता जोश जोश में कई बार अपना आपा खो बैठते हैं. ऐसा ही एक मामला जोधपुर से सामने आया है, जहां बीजेपी नेता सतीश पूनिया के जोधपुर आने पर एबीवीपी के छात्र नेता राजवीर सिंह बांता ने उनके स्वागत के लिए न्यू कैंपस के सामने रविवार को भीड़ जुटानी चाही. 

इसके लिए यूनिवर्सिटी के एसएलए यूजी हॉस्टल पहुंचकर छात्रों को साथ चलने को कहा लेकिन कई छात्रों ने इसके लिए मना कर दिया. इसी बात से नाराज छात्र नेता और उसके साथियों ने हॉस्टल के छात्रों की लाठियां से पिटाई कर दी. एक छात्र कमल किशोर को तो अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. हालांकि राजवीर सिंह बांता ने कहा कि हॉस्टल में रहने वाले आपस में लड़े थे, मारपीट से मेरा कोई लेना देना नहीं हैं. हम भी क्रॉस केस करवाएंगे. 

दरअसल, सतीश पूनिया के जोधपुर आने पर एबीवीपी से जेएनवीयू छात्र संघ का चुनाव लड़ चुके राजवीर सिंह बांता ने पाली रोड़ स्थित विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस के सामने रविवार (28 सितंबर) को सुबह उनके स्वागत के लिए छात्रों की भीड़ जुटानी चाही इसके लिए यूनिवर्सिटी के एसएलए यूजी हॉस्टल पहुंच कर छात्रों को साथ चलने का कहा.

हॉस्टल में आकर की पिटाई- छात्र

वहीं कई छात्रों ने इसके लिए मना कर दिया. इस पर बांता व उसके साथियों ने हॉस्टल के छात्रों की लाठियों से पिटाई कर दी. इस घटना में कई छात्रों को चोटें आई. इनमें एक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया. इस जानकारी मिलते ही कई अन्य छात्र एकत्र हो गए. उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया.

'मेरे भाई ने स्वागत में जाने से किया मना तो पीटा'

उधर, छात्र दिनेश कुमार ने बताया कि पूनिया का स्वागत करने के लिए बांता अपने दो साथियों के साथ हाथ में लाठियां लेकर आए थे, जबरदस्ती छात्रों को कह रहे थे कि स्वागत में चलो, मना किया तो मेरे भाई को इतना मारा की हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया हैं. अब हम पुलिस में मामला जर्द करवा रहे है.

'एबीवीपी के लोग गुंडागर्दी कर रहे'

वहीं एसएफआई नेता और दलित शोषण मुक्ति मंच के प्रदेश संयोजक एडवोकेट किशन खुडिवाल ने घटना को शर्मनाक बताया. उन्होंने कहा कि ये शर्म का विषय है कि बीजेपी के राज में बीजेपी नेता के स्वागत के लिए एबीवीपी के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं. धमका रहे हैं कि स्वागत के लिए जाना पड़ेगा, हमारे कहे अनुसार काम करना पड़ेगा. उनके साथ मारपीट की गई कमरों मे तोड़ फोड़ की गई. हम इसे सहन नहीं करेंगे. पुलिस को इसमें कार्रवाई करनी पड़ेगी.

SC-ST एक्ट में हुआ मामला दर्ज

पीड़ित छात्रों की ओर से भगत की कोठी थाने में रिपोर्ट दी गई है. जिसमें राजवीर सिंह बांता व उसके साथियों द्वारा जबरदस्ती हॉस्टल के कमरों में घुस कर छात्रों के साथ मारपीट, जातिसूचक शबदों से प्रताडित करने और तोड़ फोड़ का आरोप लगाया गया हैं. एसीपी छवि शर्मा ने बताया कि पीड़ित छात्र का मेडिकल करवा कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी. थानाधिकारी राजीव भादू ने बताया कि पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है और अग्रिम अनुसंधान एसीपी पश्चिम छवी शर्मा कर रही है.

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Published at : 30 Sep 2025 05:22 PM (IST)
BJP Rajasthan News Jodhpur News
