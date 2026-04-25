चाय के शौकीनों के लिए खुशखबरी, जयपुर में पहली आयोजित होने जा रहा है Tea Festival
Jaipur Tea Festival: पिंक सिटी जयपुर में अब चाय फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है. दावा है कि बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर का चाय फेस्टिवल देश में पहली बार आयोजित हो रहा है.
लिटरेचर - टूरिज्म और फिल्म फेस्टिवल के बाद पिंक सिटी जयपुर में अब चाय फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है. दावा है कि बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर का चाय फेस्टिवल देश में पहली बार आयोजित हो रहा है. यह चाय फेस्टिवल जयपुर के आरआईसी यानी जयपुर इंटरनेशनल सेंटर कैंपस में आयोजित होगा.
दो दिनों के इस फेस्टिवल में देश भर के तकरीबन एक हजार चाय प्रेमियों को यहां अलग-अलग सेशन में शामिल होने के लिए बुलाया गया है. इसके अलावा दो से तीन हजार स्थानीय चाय प्रेमियों के भी शामिल होने की उम्मीद है. फेस्टिवल में आने वाले लोगों को दोनों दिन अलग-अलग ब्रांड और तरीके की चाय मुफ्त में पिलाई जाएगी.
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फेस्टिवल में पेश की जाएगी करीब 250 वैरायटी की चाय
चाय फेस्टिवल की आयोजक मोना शर्मा के मुताबिक, इसमें चाय की तकरीबन ढाई सौ वैरायटी पेश की जाएगी. चाय पर अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. चाय पर सियासी चौपाल लगेगी. चाय की थीम पर ही कवियों की महफिल सजेगी. कवि सम्मेलन और मुशायरा का आयोजन होगा तो साथ ही फैशन शो भी आयोजित किया जाएगा. इस फेस्टिवल का मकसद चाय के अलग-अलग स्वाद और उससे जुड़े कारोबार को बढ़ावा देना है.
देशभर के 40 से ज्यादा चाय ब्रांड और स्टार्टअप लेंगे हिस्सा
आयोजक मोना शर्मा का कहना है कि इसे हर साल आयोजित करने की योजना है, ताकि यह शहर का खास आकर्षण बन सके. बताया गया कि फेस्टिवल में देशभर के 40 से ज्यादा चाय ब्रांड और स्टार्टअप हिस्सा लेंगे. यहां ग्रीन टी, हर्बल टी और कई खास फ्लेवर वाली चाय लोगों को चखने और खरीदने का मौका मिलेगा. इसके साथ ही चाय बनाने से जुड़े उपकरण और अन्य सामान भी प्रदर्शित किए जाएंगे.
सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन को लगाएंगे 'चार चांद'
इसके साथ ही लोगों के लिए लाइव टी टेस्टिंग और चाय बनाने की वर्कशॉप भी रखी गई हैं. इसके अलावा खाने-पीने के स्टॉल और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, जिससे यह आयोजन और खास बनेगा. इस फेस्टिवल के ब्रोशर और ट्रॉफी का अनावरण एक कार्यक्रम में जयपुर की निवर्तमान मेयर डॉ० सौम्या गुर्जर ने किया. उन्होंने आयोजकों की इस पहल की सराहना भी की.
आयोजकों के मुताबिक, इस फेस्टिवल से छोटे कारोबारियों और स्टार्टअप्स को अच्छा मंच मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. साथ ही, यह जयपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा.
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Source: IOCL