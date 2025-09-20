राजधानी जयपुर में चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में नकल करने वाला 'मुन्ना भाई' पकड़ा गया है. आरोपी स्मार्ट वॉच के जरिए नकल करने की कोशिश कर रहा था संदेह होने पर वहां पर मौजूद टीम ने उसको गिरफ्तार कर लिया.

दरअसल, ये पूरी कार्रवाई राजधानी जयपुर के अशोकनगर थाना इलाके में स्थित महात्मा गांधी सरकारी स्कूल में अंजाम दी गई. यहां पर चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की पहली पारी में परीक्षा देते हुए आरोपी रवि कुमार को गिरफ्तार किया गया है.

संगीन धाराओं में केस दर्ज

तलाशी के दौरान आरोपी युवक के अंडरवियर से स्मार्ट वॉच निकली. मामले को लेकर कई संगीन धाराओं में जयपुर के अशोकनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की जांच एडिशनल डीसीपी पूनमचंद बिश्नोई कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि सीकर निवासी आरोपी रवि को परीक्षा में नकल करने की वजह से गिरफ्तार किया गया है.

स्मार्ट वॉच के जरिए नकल की कोशिश

डीसीपी के मुताबिक आरोपी वर्तमान में जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में रह रहा था. इसने पहले भी उसने कई परीक्षाएं दी लेकिन सफल नहीं हो पाया इसलिए नकल करने के लिए इसने स्मार्ट वॉच का इस्तेमाल किया, लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले ही आरोपी को हिरासत में लिया गया.

नौकरी नहीं लगने से था परेशान

जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसकी उम्र बीत रही और कई परीक्षाएं दे चुका था लेकिन नौकरी नहीं लग रही थी इसलिए इस तरह का हथकंडा अपनाया. फिलहाल आरोपी पुलिस की कस्टडी में है और आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

पूरे मामले में आरोपी का कोई अन्य साथी है या नहीं इस बात को लेकर जांच की जा रही है. अभी तक की जानकारी के मुताबिक आरोपी अकेला ही पूरे मामले में शामिल है.

कंट्रोल रूम से रखी जा रही नजर

नकल माफियाओं के खिलाफ भर्ती परीक्षा को लेकर कंट्रोल रूम के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है पुलिस की विशेष निगरानी में इस भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है.