राजस्थान: गर्लफ्रेंड ने नहीं की बात तो भड़का युवक, कर दिए चाकू से ताबड़तोड़ वार, हालत नाजुक

चूरू के तारानगर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है जहां, कॉलेज जा रही छात्रा पर उसी के एक सनकी दोस्त नें चाकू से ताबड़तोड़ वारकर घायल कर दिया. वारदात में 22 वर्षीय कॉलेज छात्रा गंभीर घायल हो गई, जिसे तारानगर अस्पताल लाया गया.

छात्रा को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया. इधर घटना के बाद अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. बताया जा रहा है कि युवक और युवती के बीच कुछ दिनों से किसी बातचीत को लेकर अनबन चल रही थी और युवक युवती पर बात करने का दबाव बना रहा था. वहीं बात न करने से नाराज युवक आपा खो बैठा और शनिवार (20 सितंबर) को यूवती पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर गंभीर घायल कर दिया.

पुलिस ने क्या कहा?

वहीं मौके पर डीएसपी रोहित सांखला व तारानगर पुलिस पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई. तारानगर डीएसपी रोहित सांखला ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 22 वर्षीय कॉलेज छात्रा कॉलेज में प्रैक्टिकल देने जा रही थी, पंचायत समिति के पास गांव भलाऊ का विकास नाम का युवक आया और उसने युवती के गले पर चाकू से कई वार कर दिए, जिससे युवती गंभीर घायल हो. छात्रा का तारानगर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.

पांच सालों से थी दोस्ती

उन्होंने बताया कि युवक -युवती की पिछले करीब पांच वर्षों से दोस्ती चल रही थी. पिछले कुछ दिनों में उनके बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद बात ना होने से खफा युवक द्वारा यह कदम उठाया गया, उन्होंने बताया कि आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस आरोपी युवक से भी पूछताछ कर रही है.

पुलिस ने बरामद किया चाकू

पुलिस ने घटनास्थल से हमले में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया है. इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस अब हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं.