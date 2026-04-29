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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJaipur News: जयपुर में सरेआम गुंडागर्दी, कोर्ट के बाहर से युवक का 'फिल्मी स्टाइल' में अपहरण

Jaipur News: जयपुर में सरेआम गुंडागर्दी, कोर्ट के बाहर से युवक का 'फिल्मी स्टाइल' में अपहरण

Jaipur News In Hindi: जयपुर के बनी पार्क में दिनदहाड़े एक युवक का फिल्मी स्टाइल में अपहरण कर लिया गया. CCTV फुटेज में कैद इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 29 Apr 2026 06:12 PM (IST)
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राजस्थान की राजधानी जयपुर से दिनदहाड़े गुंडागर्दी और एक सनसनीखेज वारदात का सीसीटीवी (CCTV) फुटेज सामने आया है. शहर के पॉश इलाके बनी पार्क में बदमाशों ने सरेआम एक 25 वर्षीय युवक का बिल्कुल 'फिल्मी अंदाज' में अपहरण कर लिया. इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. गनीमत यह रही कि पुलिस की मुस्तैदी और कड़ी नाकेबंदी के कारण बदमाश घबरा गए और युवक को सुनसान जगह पर छोड़कर फरार हो गए.

क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरी घटना 26 अप्रैल की शाम करीब 5:30 बजे की है. 25 साल का महेंद्र सैनी नाम का युवक अपने कुछ परिचितों की जमानत के सिलसिले में बनी पार्क स्थित कोर्ट पहुंचा था. बताया जा रहा है कि कोर्ट में जिन लोगों की जमानत होनी थी, उनके कुछ परिचित रिश्तेदार ही उस जमानत का कड़ा विरोध कर रहे थे, जिसके चलते वहां विवाद की स्थिति बन गई थी.

फिल्मी स्टाइल में कार में घसीटा

कोर्ट की कार्यवाही खत्म होने के बाद शाम को जब महेंद्र सैनी कोर्ट परिसर से बाहर निकला, तभी वहां पहले से घात लगाए बैठे तीन बदमाशों ने उस पर धावा बोल दिया. बदमाशों ने बीच सड़क पर सरेआम महेंद्र का फिल्मी अंदाज में अपहरण कर लिया और उसे जबरन अपनी कार में डालकर वहां से फरार हो गए. इस पूरी खौफनाक वारदात का सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस और मीडिया के हाथ लगा है.

चलती कार में घंटों हुई मारपीट

अपहरणकर्ताओं ने महेंद्र को कार में बंधक बनाए रखा और उसे जयपुर की सड़कों पर घंटों इधर-उधर घुमाते रहे. इस दौरान चलती कार में बदमाशों ने महेंद्र के साथ जमकर मारपीट भी की.

पुलिस की नाकेबंदी से घबराए बदमाश

जिस वक्त महेंद्र का अपहरण हो रहा था, वहां मौजूद उसके एक परिचित ने यह सब देख लिया और तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दे दी. सूचना मिलते ही जयपुर पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और पूरे शहर में ए-श्रेणी की नाकेबंदी करवा दी गई. हर चौराहे और सड़क पर पुलिस की चेकिंग देखकर अपहरणकर्ता घबरा गए. खुद को घिरता देख बदमाश महेंद्र को एक सुनसान इलाके में सड़क किनारे फेंककर कार समेत फरार हो गए.

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FIR दर्ज, आरोपियों की तलाश तेज

इस पूरे मामले में पीड़ित की शिकायत पर नामजद एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली गई है. पुलिस अब वायरल सीसीटीवी फुटेज और गाड़ी के नंबर के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग ठिकानों पर दबिश दे रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी अपहरणकर्ताओं को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 29 Apr 2026 06:12 PM (IST)
Tags :
CCTV RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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