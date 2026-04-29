राजस्थान की राजधानी जयपुर से दिनदहाड़े गुंडागर्दी और एक सनसनीखेज वारदात का सीसीटीवी (CCTV) फुटेज सामने आया है. शहर के पॉश इलाके बनी पार्क में बदमाशों ने सरेआम एक 25 वर्षीय युवक का बिल्कुल 'फिल्मी अंदाज' में अपहरण कर लिया. इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. गनीमत यह रही कि पुलिस की मुस्तैदी और कड़ी नाकेबंदी के कारण बदमाश घबरा गए और युवक को सुनसान जगह पर छोड़कर फरार हो गए.

क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरी घटना 26 अप्रैल की शाम करीब 5:30 बजे की है. 25 साल का महेंद्र सैनी नाम का युवक अपने कुछ परिचितों की जमानत के सिलसिले में बनी पार्क स्थित कोर्ट पहुंचा था. बताया जा रहा है कि कोर्ट में जिन लोगों की जमानत होनी थी, उनके कुछ परिचित रिश्तेदार ही उस जमानत का कड़ा विरोध कर रहे थे, जिसके चलते वहां विवाद की स्थिति बन गई थी.

फिल्मी स्टाइल में कार में घसीटा

कोर्ट की कार्यवाही खत्म होने के बाद शाम को जब महेंद्र सैनी कोर्ट परिसर से बाहर निकला, तभी वहां पहले से घात लगाए बैठे तीन बदमाशों ने उस पर धावा बोल दिया. बदमाशों ने बीच सड़क पर सरेआम महेंद्र का फिल्मी अंदाज में अपहरण कर लिया और उसे जबरन अपनी कार में डालकर वहां से फरार हो गए. इस पूरी खौफनाक वारदात का सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस और मीडिया के हाथ लगा है.

चलती कार में घंटों हुई मारपीट

अपहरणकर्ताओं ने महेंद्र को कार में बंधक बनाए रखा और उसे जयपुर की सड़कों पर घंटों इधर-उधर घुमाते रहे. इस दौरान चलती कार में बदमाशों ने महेंद्र के साथ जमकर मारपीट भी की.

पुलिस की नाकेबंदी से घबराए बदमाश

जिस वक्त महेंद्र का अपहरण हो रहा था, वहां मौजूद उसके एक परिचित ने यह सब देख लिया और तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दे दी. सूचना मिलते ही जयपुर पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और पूरे शहर में ए-श्रेणी की नाकेबंदी करवा दी गई. हर चौराहे और सड़क पर पुलिस की चेकिंग देखकर अपहरणकर्ता घबरा गए. खुद को घिरता देख बदमाश महेंद्र को एक सुनसान इलाके में सड़क किनारे फेंककर कार समेत फरार हो गए.

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FIR दर्ज, आरोपियों की तलाश तेज

इस पूरे मामले में पीड़ित की शिकायत पर नामजद एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली गई है. पुलिस अब वायरल सीसीटीवी फुटेज और गाड़ी के नंबर के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग ठिकानों पर दबिश दे रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी अपहरणकर्ताओं को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा.

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