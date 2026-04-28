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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: मंच पर मंत्री का बहने लगा खून, फिर BJP अध्यक्ष नितिन नवीन ने किया ऐसा काम, हर तरफ हो रही तारीफ

राजस्थान: मंच पर मंत्री का बहने लगा खून, फिर BJP अध्यक्ष नितिन नवीन ने किया ऐसा काम, हर तरफ हो रही तारीफ

Jaipur News In Hindi: जयपुर में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने घायल गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम की तुरंत मदद कर इंसानियत की मिसाल पेश की. स्वागत कार्यक्रम में कांच टूटने से बेडम घायल हो गए थे.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 28 Apr 2026 05:04 PM (IST)
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राजनीति में अक्सर संवेदनाओं की कमी की बात कही जाती है, लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जो इंसानियत की बेहतरीन मिसाल पेश कर रहा है. घटना बीजेपी के स्वागत कार्यक्रम की है,

जहां अचानक एक बड़ा हादसा हो गया और राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम बुरी तरह घायल हो गए. उनका खून बहता देख बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बिना कोई देरी किए जो किया, वह अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

कैसे हुआ हादसा?

दरअसल, सोमवार (27 अप्रैल) शाम करीब 4 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे. वहां से प्रदेश कार्यालय जाते समय डिप्टी सीएम दीया कुमारी के विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर में कनोड़िया कॉलेज के बाहर उनके स्वागत का एक भव्य कार्यक्रम रखा गया था. इसी दौरान कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के बीच उन्हें एक बड़ी सीनरी भेंट की जा रही थी. भीड़ के भारी दबाव के कारण अचानक उस सीनरी में लगा कांच टूट गया.

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अध्यक्ष को बचाने में कटा मंत्री का हाथ

टूटा हुआ बड़ा कांच सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को लग सकता था, लेकिन वहां मौजूद राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने फुर्ती दिखाते हुए उस कांच को अपने हाथों से पकड़ लिया. इस कोशिश में कांच मंत्री बेडम के हाथ में गहराई तक घुस गया. उन्होंने तुरंत कांच को हाथ से निकाल तो दिया, लेकिन उनके हाथ से तेजी से खून बहने लगा.

नितिन नवीन ने खुद बांधी पट्टी

अपने साथी मंत्री का खून बहता देख अध्यक्ष नितिन नवीन एक पल के लिए घबरा गए, लेकिन उन्होंने तुरंत स्थिति को संभाला. भीड़ से घिरे होने के बावजूद, उन्होंने बिना किसी की मदद का इंतजार किए, मंत्री जवाहर सिंह बेडम के गले में पड़े 'गमछे' को खुद अपने हाथों से निकाला और कसकर उनके लहूलुहान हाथ पर बांध दिया, ताकि खून का बहना रुक सके. अध्यक्ष की इस संवेदनशीलता और तत्परता को देखकर वहां मौजूद अन्य कार्यकर्ता भी मदद के लिए दौड़ पड़े.

मंत्री बोले- 'पार्टी के लिए खून बहाना गर्व की बात'

नितिन नवीन के तुरंत निर्देश देने के बाद, वहां मौजूद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने फौरन मंत्री जवाहर सिंह बेडम को अस्पताल भेजने की व्यवस्था कराई. अस्पताल में इलाज के बाद मंत्री बेडम ने जो कहा, उसने कार्यकर्ताओं का जोश दोगुना कर दिया. उन्होंने बेबाकी से कहा, "अपनी पार्टी के लिए खून और पसीना बहाना मेरे लिए बेहद गर्व की बात है, मैं इस चोट से कतई विचलित नहीं हूं."

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आम लोग और बीजेपी कार्यकर्ता इस वीडियो को शेयर कर अध्यक्ष नितिन नवीन की इंसानियत की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कार्यकर्ता बता रहे हैं कि उनके अध्यक्ष न केवल पार्टी का नेतृत्व करते हैं, बल्कि अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की जान की भी पूरी फिक्र करते हैं.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 28 Apr 2026 05:04 PM (IST)
Tags :
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