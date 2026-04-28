राजनीति में अक्सर संवेदनाओं की कमी की बात कही जाती है, लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जो इंसानियत की बेहतरीन मिसाल पेश कर रहा है. घटना बीजेपी के स्वागत कार्यक्रम की है,

जहां अचानक एक बड़ा हादसा हो गया और राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम बुरी तरह घायल हो गए. उनका खून बहता देख बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बिना कोई देरी किए जो किया, वह अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

कैसे हुआ हादसा?

दरअसल, सोमवार (27 अप्रैल) शाम करीब 4 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे. वहां से प्रदेश कार्यालय जाते समय डिप्टी सीएम दीया कुमारी के विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर में कनोड़िया कॉलेज के बाहर उनके स्वागत का एक भव्य कार्यक्रम रखा गया था. इसी दौरान कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के बीच उन्हें एक बड़ी सीनरी भेंट की जा रही थी. भीड़ के भारी दबाव के कारण अचानक उस सीनरी में लगा कांच टूट गया.

अध्यक्ष को बचाने में कटा मंत्री का हाथ

टूटा हुआ बड़ा कांच सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को लग सकता था, लेकिन वहां मौजूद राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने फुर्ती दिखाते हुए उस कांच को अपने हाथों से पकड़ लिया. इस कोशिश में कांच मंत्री बेडम के हाथ में गहराई तक घुस गया. उन्होंने तुरंत कांच को हाथ से निकाल तो दिया, लेकिन उनके हाथ से तेजी से खून बहने लगा.

नितिन नवीन ने खुद बांधी पट्टी

अपने साथी मंत्री का खून बहता देख अध्यक्ष नितिन नवीन एक पल के लिए घबरा गए, लेकिन उन्होंने तुरंत स्थिति को संभाला. भीड़ से घिरे होने के बावजूद, उन्होंने बिना किसी की मदद का इंतजार किए, मंत्री जवाहर सिंह बेडम के गले में पड़े 'गमछे' को खुद अपने हाथों से निकाला और कसकर उनके लहूलुहान हाथ पर बांध दिया, ताकि खून का बहना रुक सके. अध्यक्ष की इस संवेदनशीलता और तत्परता को देखकर वहां मौजूद अन्य कार्यकर्ता भी मदद के लिए दौड़ पड़े.

मंत्री बोले- 'पार्टी के लिए खून बहाना गर्व की बात'

नितिन नवीन के तुरंत निर्देश देने के बाद, वहां मौजूद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने फौरन मंत्री जवाहर सिंह बेडम को अस्पताल भेजने की व्यवस्था कराई. अस्पताल में इलाज के बाद मंत्री बेडम ने जो कहा, उसने कार्यकर्ताओं का जोश दोगुना कर दिया. उन्होंने बेबाकी से कहा, "अपनी पार्टी के लिए खून और पसीना बहाना मेरे लिए बेहद गर्व की बात है, मैं इस चोट से कतई विचलित नहीं हूं."

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आम लोग और बीजेपी कार्यकर्ता इस वीडियो को शेयर कर अध्यक्ष नितिन नवीन की इंसानियत की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कार्यकर्ता बता रहे हैं कि उनके अध्यक्ष न केवल पार्टी का नेतृत्व करते हैं, बल्कि अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की जान की भी पूरी फिक्र करते हैं.