Jaipur News: चाय के शौकीनों के लिए सज गया अनोखा Tea फेस्टिवल, 100 से अधिक हैं वेरियाटी

गुलाबी नगरी जयपुर में चिलचिलाती गर्मी के बीच चाय के शौकीनों के लिए खास आयोजन देखने को मिला. यहां दो दिनों तक चाय फेस्टिवल का आयोजन किया गया. देश में बड़े स्तर पर आयोजित यह पहला चाय फेस्टिवल रहा, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा. इस फेस्टिवल में चाय की 100 से ज्यादा वैरायटी लोगों के सामने पेश की गई थी और शौकीनों को मुफ्त चाय पिलाई गई. यहां चाय पर चर्चा, कवि सम्मेलन और फैशन शो भी हुआ.

डॉ. सौम्या गुर्जर ने किया फेस्टिवल का उद्घाटन

यह आयोजन झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर यानी आरआईसी के कन्वेंशन सेंटर में हुआ. दो दिनों के इस फेस्टिवल का उद्घाटन जयपुर की निवर्तमान मेयर डॉ. सौम्या गुर्जर ने किया, जबकि इसकी आयोजक सोशल एक्टिविस्ट मोना शर्मा रहीं. मेयर सौम्या गुर्जर ने इस आयोजन की तारीफ की और उम्मीद जताई कि इससे जयपुर शहर का पर्यटन और बढ़ेगा. दो दिनों तक चले इस फेस्टिवल में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली. खास बात यह रही कि यहां आने वाले लोगों को मुफ्त चाय भी पिलाई गई, जिससे चाय प्रेमियों का उत्साह और बढ़ गया.

फेस्टिवल में चाय को अलग-अलग अंदाज में पेश किया गया. यहां 'चाय पर चर्चा' आयोजित की गई, जिसमें चाय से जुड़ी बातें और उसके महत्व पर चर्चा हुई. इसके साथ ही 'चाय पर कवि सम्मेलन' भी हुआ, जहां कवियों ने चाय को लेकर अपनी रचनाएं प्रस्तुत कीं. इसके अलावा चाय थीम पर आधारित फैशन शो भी इस आयोजन का आकर्षण रहा, जिसने फेस्टिवल को एक अलग ही रंग दिया.

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50 से ज्यादा चाय स्टार्टअप्स और ब्रांड्स ने लिया हिस्सा

इस दौरान देशभर से आए 50 से ज्यादा चाय स्टार्टअप्स और ब्रांड्स ने हिस्सा लिया. यहां 100 से ज्यादा तरह की चाय लोगों को चखने और समझने का मौका मिला, जिसमें मसाला चाय, हर्बल टी और फ्लेवर टी जैसे कई विकल्पों ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया. हर स्टॉल पर चाय के अलग-अलग स्वाद और खुशबू देखने को मिली.

फेस्टिवल में आए लोगों ने इसे खास अनुभव भी बताया. उनका कहना है कि चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, बल्कि यह लोगों को जोड़ने का एक माध्यम है. परिवार के साथ बैठना हो, दोस्तों से मिलना हो या काम के बीच ब्रेक लेना हो—हर मौके पर चाय एक अहम हिस्सा बन चुकी है. इस आयोजन में कला और संस्कृति की भी झलक देखने को मिली. कुछ कलाकारों ने चाय से जुड़े पलों को अपनी पेंटिंग्स में उतारा, तो कुछ ने रोजमर्रा की जिंदगी में चाय की अहमियत को दर्शाया.

'चाय सिर्फ पीने की चीज नहीं, बल्कि एक भावना है'

दो दिवसीय 'जयपुर चाय फेस्टिवल' ने यह साफ कर दिया कि चाय सिर्फ पीने की चीज नहीं, बल्कि एक भावना और एक संस्कृति है, जो लोगों को आपस में जोड़ती है. फेस्टिवल के जरिए यह संदेश भी दिया गया कि चाय मेलजोल बढ़ाने और बातचीत को आसान बनाने का एक सरल जरिया है. कुल मिलाकर, जयपुर ने इस बार चाय को सिर्फ पिया नहीं, बल्कि उसे एक जश्न के रूप में मनाया.

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