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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: कोचिंग में छात्र की पिटाई के विरोध में हंगामा, पुलिस ने चलाए डंडे

जयपुर: कोचिंग में छात्र की पिटाई के विरोध में हंगामा, पुलिस ने चलाए डंडे

जयपुर की कलाम एकेडमी में शिक्षक द्वारा छात्र की पिटाई के विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया. हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को हटाया और कुछ को हिरासत में लिया.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 04 Oct 2026 05:08 PM (IST)
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राजस्थान के जयपुर स्थित कलाम एकेडमी में क्लासरूम के अंदर शिक्षक द्वारा छात्र की कथित पिटाई के विरोध में जमकर हंगामा हुआ. बड़ी संख्या में छात्र और कुछ छात्र संगठनों के कार्यकर्ता गोपालपुरा स्थित कोचिंग संस्थान के बाहर पहुंच गए और प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी. स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया. पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है.

दो दिन पहले कलाम एकेडमी के क्लासरूम में एक शिक्षक द्वारा छात्र की पिटाई का वीडियो सामने आया था. वायरल वीडियो में शिक्षक छात्र को कई थप्पड़ मारते और बाद में लात मारने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने घटना पर नाराजगी जताई थी.

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आरोपी शिक्षक को संस्थान ने हटाया

मामले में कलाम एकेडमी ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक प्रवीण दान चारण को तत्काल प्रभाव से संस्थान से हटा दिया था. संस्थान की ओर से घटना को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी गई. साथ ही भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं होने का भरोसा दिलाया गया.

छात्र ने बताई पिटाई की वजह

पिटाई का शिकार हुआ छात्र दौसा जिले का रहने वाला बताया जा रहा है. छात्र के मुताबिक, किसी दूसरे छात्र की जेब से मिली पर्ची उठाकर देने के बाद शिक्षक ने उसे सामने बुलाया. आरोप है कि शिक्षक ने बिना उसकी बात सुने मारपीट शुरू कर दी. छात्र का कहना है कि उसे क्लास से बाहर निकालते समय लात मारने की भी कोशिश की गई.

प्रदर्शन के बाद कोचिंग के बाहर पुलिस तैनात

घटना के विरोध में बड़ी संख्या में छात्र कोचिंग के बाहर जुट गए. प्रदर्शन और नारेबाजी के दौरान पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया और प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया. कुछ लोगों को हिरासत में लिए जाने की भी जानकारी है. हंगामे के बाद कोचिंग परिसर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 04 Oct 2026 04:57 PM (IST)
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