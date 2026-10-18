कोटाः 3 मिनट में उड़ाई गहनों से भरी तिजोरी, बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप को बनाया निशाना

कोटा जिले के सुल्तानपुर कस्बे में बेखौफ बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया. भौंरा चौराहे पर स्थित देव ज्वेलर्स की दुकान पर रविवार तड़के करीब 4:30 बजे पहुंचे नकाबपोश बदमाश लाखों के सोने-चांदी के जेवरात से भरी तिजोरी ही उठाकर फरार हो गए. पीड़ित परिवार के मुताबिक, तिजोरी में रखे जेवरात की कीमत 50 लाख रुपये से अधिक थी. वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, वहीं पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है.

पीड़ित परिवार के अनुसार, करीब पांच नकाबपोश बदमाश कार में सवार होकर आए. उन्होंने पहले दुकान के सामने मुख्य सड़क की स्ट्रीट लाइट बंद की और फिर शटर का ताला तोड़ दिया. शटर को आधा उठाकर बदमाश दुकान के भीतर दाखिल हुए और कुछ ही मिनटों में तिजोरी लेकर निकल गए. बताया जा रहा है कि बदमाशों ने महज तीन से चार मिनट के भीतर पूरी वारदात को अंजाम दिया. पुलिस को वारदात से पहले रेकी किए जाने का अंदेशा है.

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दिवाली और शादी के सीजन के लिए रखे थे जेवरात

दुकान संचालक झोटोली निवासी परमानंद गोचर के बेटे सियाराम गोचर ने बताया कि दिवाली और आगामी वैवाहिक सीजन को देखते हुए दुकान में बड़ी मात्रा में सोने-चांदी के जेवरात रखे गए थे. इनकी कीमत 50 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है. चोर जेवरात से भरी तिजोरी ही अपने साथ ले गए, जिससे परिवार को भारी नुकसान होने की आशंका है.

CCTV फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलने पर सुल्तानपुर थाना पुलिस ने मौके से सीसीटीवी फुटेज और संबंधित डेटा जुटाया है. थाना अधिकारी दौलत कुमार साहू ने बताया कि रविवार तड़के देव ज्वेलर्स में चोरी की वारदात हुई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और बदमाशों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं. घटनाक्रम की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे.

अब पुलिस के सामने बदमाशों की पहचान करने, वारदात में इस्तेमाल कार का पता लगाने और चोरी गई तिजोरी बरामद करने की चुनौती है. तड़के कुछ ही मिनटों में अंजाम दी गई इस वारदात ने कस्बे के व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

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