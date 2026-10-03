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राजस्थान पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान, 4 चरणों में होगी वोटिंग
राजस्थान में पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की है. राज्य में पंचायत चुनाव चार चरणों में कराए जाएंगे.
राजस्थान में पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की. राज्य में पंचायत चुनाव चार चरणों में कराए जाएंगे. इसके तहत 25 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 6 नवंबर और 16 नवंबर को मतदान होगा. चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 8 अक्टूबर से शुरू होगी. इन चुनावों में चार करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है.
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