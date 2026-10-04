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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'पंजाब में लोगों का जीना दुश्वार, अबकी बार कांग्रेस...', सचिन पायलट का बड़ा दावा

'पंजाब में लोगों का जीना दुश्वार, अबकी बार कांग्रेस...', सचिन पायलट का बड़ा दावा

सचिन पायलट ने कहा कि पंजाब में सरकार पूरी तरह से फेल है और यहां लोगों का जीना दुश्वार हो गया है. उन्होंने कहा कि गैंगस्टर आए दिन लोगों को धमका रहे हैं, कानून व्यवस्था चौपट है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 04 Oct 2026 05:12 PM (IST)
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पंजाब में कानून व्यवस्था और नशे के हालात को लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब के प्रभारी सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने दावा किया कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है.

सचिन पायलट ने कहा कि पंजाब में सरकार पूरी तरह से फेल है और यहां लोगों का जीना दुश्वार हो गया है. पायलट ने कहा कि गैंगस्टर आए दिन लोगों को धमका रहे हैं, शूटआउट कर रहे हैं. उन्होंने ये भी कहा कि यह अजीब बात है कि बीजेपी एक तरफ नशा मुक्ति यात्रा निकाल रही है , जबकि केंद्र में उसकी सरकार के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आने वाली नशे की खेप को रोक पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं.

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'पंजाब में कांग्रेस को मिलेगी प्रचंड बहुमत'

पंजाब प्रभारी ने ये भी कहा कि रक्षा मंत्री और गृहमंत्री को बताना चाहिए कि उन्होंने 12 सालों में बॉर्डर से कितने लोगों को पकड़ा है, इसे रोकना सरकार की जिम्मेदारी है. अगर ऐसा किया गया होता तो आज पंजाब में नशे के इतने खराब हालत न होते. सचिन पायलट ने चुनाव को लेकर दावा किया कि पंजाब में कांग्रेस का माहौल बहुत अच्छा है और हम प्रचंड बहुमत के साथ है सरकार बनाने जा रहे हैं.

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राजस्थान सरकार को घेरा

वहीं राजस्थान के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा है कि राजस्थान में सूखे जैसे हालात होते जा रहे हैं और सरकार ने अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया है. उन्होंने कहा कि सरकार को इस बारे में पहले से ही काम शुरू कर देना चाहिए था. मानसून की कमी की वजह से तमाम लोग संकट से गुजर रहे हैं.

ज्ञानेश कुमार और केंद्र पर भी निशाना

इसके अलावा सचिन पायलट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और केंद्र की सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने वोट चोरी कराने का काम किया है. पायलट ने कहा कि मोदी सरकार ने पहले नोटबंदी की और अब वोटबंदी कर रही है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 04 Oct 2026 03:52 PM (IST)
Tags :
Sachin Pilot Rajasthan News PUNJAB NEWS
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