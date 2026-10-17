Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में 21 अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरफ्तार, 18 करोड़ 60 लाख की ठगी का खुलासा

जयपुर में 21 अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरफ्तार, 18 करोड़ 60 लाख की ठगी का खुलासा

जयपुर पुलिस ने 21 अंतरराज्यीय साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपियों के नेटवर्क से देश भर में करीब 18 करोड़ 60 लाख रुपये की साइबर ठगी का खुलासा हुआ है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 17 Oct 2026 08:53 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 अंतरराज्यीय साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपियों के नेटवर्क से देश भर में करीब 18 करोड़ 60 लाख रुपये की साइबर ठगी का खुलासा हुआ है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ठगी में इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल फोन, बैंक दस्तावेज, एटीएम कार्ड और फर्जी पहचान पत्र भी बरामद किए हैं.

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी साउथ राजर्षि राज के मुताबिक म्यूल बैंक खातों के खिलाफ पिछले दिनों विशेष अभियान चलाया गया. इसके तहत ऑपरेशन म्यूल हंटर के नाम से कार्रवाई की गई. इस ऑपरेशन में पुलिस ने 15 प्रकरण दर्ज कर 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया.

राजस्थान में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 5.45 लाख आवेदन, युवा सबसे आगे

पुलिस के मुताबिक, इनके पास मिले बैंक खातों और पासबुक की जांच साइबर हेल्पलाइन 1930 के पोर्टल पर की गई. जांच में अलग-अलग राज्यों से जुड़ी 101 साइबर शिकायतें सामने आईं. इनमें 18.60 करोड़ रुपये की ठगी की जानकारी मिली. पुलिस ने अब तक 45 लाख 83 हजार 504 रुपये बैंक खातों में होल्ड भी करवा दिए हैं.

नकदी, 38 मोबाइल और फर्जी दस्तावेज बरामद

आरोपियों से 2 लाख 4 हजार 500 रुपये नकद, थाई करेंसी के 12 नोट, 38 मोबाइल फोन, एक लग्जरी स्कॉर्पियो, 25 चेकबुक, 20 पासबुक, 30 एटीएम/डेबिट कार्ड और 15 लोगों के फर्जी पैन-आधार कार्ड बरामद किए गए हैं.

OLX से डिजिटल अरेस्ट तक, ठगी के नए तरीके

डीसीपी राजर्षि राज के मुताबिक जांच में सामने आया कि आरोपी OLX पर सस्ती गाड़ी का झांसा, फर्जी स्क्रीनशॉट, डिजिटल अरेस्ट, कमीशन का लालच देकर म्यूल खाते खुलवाने, CBI अधिकारी बनकर हवाला के पैसों का डर दिखाने और ऑनलाइन गेमिंग जैसे तरीकों से ठगी करते थे. आरोपी 8 से 10 हजार रुपये में म्यूल अकाउंट बेचने, फेसबुक पर 3D मूर्ति के नाम पर एडवांस लेने और फर्जी KYC के जरिए संदिग्ध खाते खुलवाकर दूसरे राज्यों में साइबर फ्रॉड करते थे.

2026 में साइबर अपराध पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

जयपुर दक्षिण पुलिस के अनुसार, 1 जनवरी से 17 अक्टूबर 2026 तक 31,976 लंबित साइबर शिकायतों में से 25,808 का निस्तारण किया गया. इस दौरान 542 मोबाइल फोन बरामद कर पीड़ितों को लौटाए गए. साइबर ठगों के खातों में 8.84 करोड़ रुपये से अधिक होल्ड करवाए गए, जबकि ऑपरेशन वज्र प्रहार 2.0 के तहत 1.77 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पीड़ितों को रिफंड कराई गई.

पुलिस ने जारी की है एडवाइजरी

डीसीपी राजर्षि राज ने लोगों से अपील की है कि वह कटाई लालच में ना पड़े और ना ही किसी से बेवजह डरें. बिना जरूरत की वेबसाइट, एप और लिंक ना खोलें. साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें. उनके मुताबिक यह पहला मौका है जब म्यूल अकाउंट चलाने वाले कई लोगों को भी इस ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया है.

राजस्थान: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, 8 लोगों की मौत

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 17 Oct 2026 08:49 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
कोटाः ASI पर युवती से बदसलूकी का आरोप, वीडियो वायरल होते ही SP ने लिया एक्शन
कोटाः ASI पर युवती से बदसलूकी का आरोप, वीडियो वायरल होते ही SP ने लिया एक्शन
राजस्थान
अब डायबिटीज से लड़ने में ऐसे मदद करेगा AI, राजस्थान से नई पहल
अब डायबिटीज से लड़ने में ऐसे मदद करेगा AI, राजस्थान से नई पहल
राजस्थान
राजस्थान में 39 घंटे बाद बोरवेल से निकला 9 साल का भोमाराम, नहीं बची जान
राजस्थान में 39 घंटे बाद बोरवेल से निकला 9 साल का भोमाराम, नहीं बची जान
राजस्थान
ABP न्यूज की खबर का असर? AIIMS जोधपुर रजिस्ट्रार का प्रमोशन के बाद डिमोशन
ABP न्यूज की खबर का असर? AIIMS जोधपुर रजिस्ट्रार का प्रमोशन के बाद डिमोशन
Advertisement

वीडियोज

जंतर-मंतर और संग्राम, कारोबार धड़ाम!
सड़क जाम, जनता परेशान, किसका 'अराजक' प्लान?
धार्मिक कट्टरता, अराजकता का लक्ष्य है सत्ता?
Bollywood News: करीना के बेडरूम का कौन-सा राज खोल गए सैफ? कपिल के शो में मचा धमाल! (17.10.26)
YRKKH: Kabir के शादी के फैसले से टूटेगा दिल, क्या अब अलग हो जाएगी Kabir-Maira की राह?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आशुतोष रांका और सौरव दास भी आएंगे बाहर? अभिजीत दीपके बोले- 'दोनों भाइयों के...'
आशुतोष रांका और सौरव दास भी आएंगे बाहर? अभिजीत दीपके बोले- 'दोनों भाइयों के...'
बिहार
'इतना बड़ा बिहार है हत्या तो होगी क्या करें', JDU के मंत्री का बेतुका बयान
'इतना बड़ा बिहार है हत्या तो होगी क्या करें', JDU के मंत्री का बेतुका बयान
महाराष्ट्र
अभिजीत दीपके पर संजय निरुपम का दावा, 'तिरंगा तो एक बहाना है इनका इरादा...'
अभिजीत दीपके पर संजय निरुपम का दावा, 'तिरंगा तो एक बहाना है इनका इरादा...'
क्रिकेट
शुभमन गिल की जगह श्रेयस अय्यर भारत की वनडे टीम के कप्तान, ईशान किशन को मिली उपकप्तानी
शुभमन गिल की जगह श्रेयस अय्यर भारत की वनडे टीम के कप्तान, ईशान किशन को मिली उपकप्तानी
बॉलीवुड
इमरान खान पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट, 'लीव इंडिया' नोटिस के खिलाफ दायर की याचिका
इमरान खान पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट, 'लीव इंडिया' नोटिस के खिलाफ दायर की याचिका
इंडिया
अभिजीत दीपके रिहा, SEM कोर्ट ने दी सशर्त जमानत
अभिजीत दीपके रिहा, SEM कोर्ट ने दी सशर्त जमानत
ट्रेंडिंग
हवा में उड़ते जहाज पर खड़ी हुईं 99 साल की दादी, Video देख उड़े होश
हवा में उड़ते जहाज पर खड़ी हुईं 99 साल की दादी, Video देख उड़े होश
एग्रीकल्चर
गेहूं का MSP बढ़ा, लेकिन इससे किसानों की कमाई कितनी बढ़ेगी?
गेहूं का MSP बढ़ा, लेकिन इससे किसानों की कमाई कितनी बढ़ेगी?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget