जयपुर में 21 अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरफ्तार, 18 करोड़ 60 लाख की ठगी का खुलासा

राजस्थान में साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 अंतरराज्यीय साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपियों के नेटवर्क से देश भर में करीब 18 करोड़ 60 लाख रुपये की साइबर ठगी का खुलासा हुआ है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ठगी में इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल फोन, बैंक दस्तावेज, एटीएम कार्ड और फर्जी पहचान पत्र भी बरामद किए हैं.

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी साउथ राजर्षि राज के मुताबिक म्यूल बैंक खातों के खिलाफ पिछले दिनों विशेष अभियान चलाया गया. इसके तहत ऑपरेशन म्यूल हंटर के नाम से कार्रवाई की गई. इस ऑपरेशन में पुलिस ने 15 प्रकरण दर्ज कर 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया.

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पुलिस के मुताबिक, इनके पास मिले बैंक खातों और पासबुक की जांच साइबर हेल्पलाइन 1930 के पोर्टल पर की गई. जांच में अलग-अलग राज्यों से जुड़ी 101 साइबर शिकायतें सामने आईं. इनमें 18.60 करोड़ रुपये की ठगी की जानकारी मिली. पुलिस ने अब तक 45 लाख 83 हजार 504 रुपये बैंक खातों में होल्ड भी करवा दिए हैं.

नकदी, 38 मोबाइल और फर्जी दस्तावेज बरामद

आरोपियों से 2 लाख 4 हजार 500 रुपये नकद, थाई करेंसी के 12 नोट, 38 मोबाइल फोन, एक लग्जरी स्कॉर्पियो, 25 चेकबुक, 20 पासबुक, 30 एटीएम/डेबिट कार्ड और 15 लोगों के फर्जी पैन-आधार कार्ड बरामद किए गए हैं.

OLX से डिजिटल अरेस्ट तक, ठगी के नए तरीके

डीसीपी राजर्षि राज के मुताबिक जांच में सामने आया कि आरोपी OLX पर सस्ती गाड़ी का झांसा, फर्जी स्क्रीनशॉट, डिजिटल अरेस्ट, कमीशन का लालच देकर म्यूल खाते खुलवाने, CBI अधिकारी बनकर हवाला के पैसों का डर दिखाने और ऑनलाइन गेमिंग जैसे तरीकों से ठगी करते थे. आरोपी 8 से 10 हजार रुपये में म्यूल अकाउंट बेचने, फेसबुक पर 3D मूर्ति के नाम पर एडवांस लेने और फर्जी KYC के जरिए संदिग्ध खाते खुलवाकर दूसरे राज्यों में साइबर फ्रॉड करते थे.

2026 में साइबर अपराध पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

जयपुर दक्षिण पुलिस के अनुसार, 1 जनवरी से 17 अक्टूबर 2026 तक 31,976 लंबित साइबर शिकायतों में से 25,808 का निस्तारण किया गया. इस दौरान 542 मोबाइल फोन बरामद कर पीड़ितों को लौटाए गए. साइबर ठगों के खातों में 8.84 करोड़ रुपये से अधिक होल्ड करवाए गए, जबकि ऑपरेशन वज्र प्रहार 2.0 के तहत 1.77 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पीड़ितों को रिफंड कराई गई.

पुलिस ने जारी की है एडवाइजरी

डीसीपी राजर्षि राज ने लोगों से अपील की है कि वह कटाई लालच में ना पड़े और ना ही किसी से बेवजह डरें. बिना जरूरत की वेबसाइट, एप और लिंक ना खोलें. साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें. उनके मुताबिक यह पहला मौका है जब म्यूल अकाउंट चलाने वाले कई लोगों को भी इस ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया है.

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