जयपुर की सड़कों पर अब गोल नहीं दिल के आकार होगा रेड सिग्नल, ट्रैफिक पुलिस की पहल

घर से बाहर निकलने पर आपको रोजाना कई चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल रेड होने की वजह से रुकना पड़ता होगा. कई बार देर तक रुकने की वजह से आपको झल्लाहट भी होती होगी और नजर बार-बार ट्रैफिक सिग्नल की लाइट्स पर जाती होंगी. ऐसे में अगर आपको ट्रैफिक सिग्नल की लाइट्स कुछ अलग आकार में नजर आए तो शायद ना तो आपको झुंझलाहट होगी और ना ही गुस्सा आएगा.

लोगों की इसी परेशानी को देखते हुए पिंक सिटी कही जाने वाली राजस्थान की राजधानी जयपुर में ट्रैफिक पुलिस ने चौराहों पर लगी सिग्नल्स वाली लाइट्स को गोल के बजाय अब दिल यानी हार्ट के शेप में कर दिया है. हार्ट के शेप में ट्रैफिक लाइट्स जब ब्लिंक करती हैं तो इन्हें देख कर अच्छा फील होता है.

कुछ चौराहों पर प्रयोग के तौर पर किया है शुरू

ट्रैफिक पुलिस ने फिलहाल शहर के कुछ चौराहों पर इस प्रयोग के तौर पर शुरू किया है. लोगों का रिस्पांस अच्छा आने पर इसे पूरे जयपुर में कर दिया जाएगा. इतना ही नहीं लोगों के सुझाव पर दिल के साथ ही कुछ दूसरी आकृतियों को भी ट्रैफिक लाइट्स के जरिए प्रदर्शित किया जा सकता है. इनमें बच्चों के लिए कुछ कार्टून कैरेक्टर भी हो सकते हैं.

पूरे शहर में लगा देना चाहिए दिल वाली लाइट्स

फिलहाल लोगों को जयपुर की ट्रैफिक पुलिस का यह प्रयोग काफी पसंद आ रहा है. लोगों का कहना है कि दिल वाली यह लाइट्स दिल को सुकून देती हैं. इन्हें देखकर बोरियत नहीं होती और ना ही इंतजार करने पर झल्लाहट होती है. लोगों का कहना है कि दिल वाली लाइट्स को अब पूरे शहर में लगा देना चाहिए. लोगों लाइट्स को देखकर जब तक चर्चा करते हैं, तब तक सिग्नल ग्रीन हो जाता है.

कोई नियमों को तोड़ेगा तो की जाएगी सख्त कार्रवाई

दूसरी तरफ जयपुर के ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि दिल का सिंबल अपनेपन का एहसास कराता है. इस तरह की लाइट्स के जरिए लोगों को यह एहसास कराया जाता है कि ट्रैफिक पुलिस हमेशा उनके साथ है. वह उनकी सेवा में हमेशा तत्पर है और साथ ही उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास करने के साथ ही जागरूक भी करती रहती है. हालांकि ट्रैफिक पुलिस का यह भी कहना है कि अगर कोई नियमों को तोड़ेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी. बहरहाल दिल की आकृति वाली ट्रैफिक लाइट्स जयपुर के लोगों को काफी पसंद आ रही है. लोग इसकी तस्वीरों और वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे हैं.