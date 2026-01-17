हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWeather Today: उत्तर भारत में ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन, दिल्ली-NCR में घना कोहरा, यूपी-बिहार में शीतलहर

Weather Today: उत्तर भारत में ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन, दिल्ली-NCR में घना कोहरा, यूपी-बिहार में शीतलहर

IMD Alert: उत्तर भारत में एक बार फिर ठंडी हवाओं ने सर्दी और बढ़ा दी है. यूपी में शुक्रवार से मौसम ने करवट ली है. मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 17 Jan 2026 09:20 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

उत्तर भारत में एक बार फिर ठंडी हवाओं ने सर्दी और बढ़ा दी है. दिन में निकलने वाली धूप भी ठंडी हवाओं के आगे नाकाफी साबित हो रही है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पहाड़ों पर अगले 3 दिनों तक बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है. 

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम? 

राजधानी दिल्ली में चल रही सर्द हवाओं ने ठंडी और बढ़ा दी है. इसके अलावा राजधानी के लोग इस वक्त ठंड के साथ ही प्रदूषण की भी मार झेल रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार आज शनिवार को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक जा सकता है. वहीं सुबह-शाम शीतलहर चलने की संभावना है.

यूपी में और कितना गिरेगा पारा?

यूपी में शक्रवार को मौसम के अचानक करवट लेने के बाद से पारा और गिर गया है. सुबह घना कोहरा छाने से कई इलाकों में विजिबिलिटी 150 मीटर रिकॉर्ड की गई. लगातार दूसरे दिन लखनऊ का न्यूनतम पारा 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना रहा. शनिवार को भी घना कोहरा देखने को मिल रहा है.

मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिन तक लखनऊ और आस-पास के इलाकों में घना कोहरा छाएगा. हालांकि इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा. वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल सिंह ने बताया कि शनिवार से सोमवार तक घना कोहरा छाएगा. सुबह-शाम गलन बरकरार रहेगी. ऐसे में अभी अगले सप्ताह तक ठंड से राहत के आसार नहीं हैं. 

शुक्रवार को गलन बढ़ने की वजह से लोग अलाव जलाकर तापते हुए दिखे. हालांकि 11 बजे के करीब कोहरा छंटने लगा और कमजोर धूप खिली फिर भी गलन बरकरार रही. आज भी इस तरह का मौसम रहने की संभावना है. 

बिहार में कोहरे का अलर्ट

यूपी से सटे बिहार में भी आज घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने बताया कि राजधानी पटना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधुबनी, सहरसा, दरभंगा और भागलपुर समेत कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा और विजिबिलिटी भी कम हो जाएगी.

पहाड़ों पर बर्फबारी

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों ही राज्यों में आज से मौसम बिगड़ने वाला है. पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की वजह से IMD ने अगले 3 दिनों तक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है. हालांकि अगले 5 दिन तक हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर और ऊना समेत कई जिलों में शीतलहर और कोहरे के कारण कड़ाके की सर्दी का सितम जारी रहेगा.

ये भी पढ़ें

दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर नेवी वाला देश होगा भारत, ब्रिटेन को छोड़ देगा पीछे, जानें 15 साल बाद पहले नंबर पर अमेरिका होगा या चीन?

Published at : 17 Jan 2026 09:20 AM (IST)
Tags :
Fog Weather IMD UP DELHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इंदौर दौरे पर राहुल गांधी, दूषित पानी से मौतों के बाद पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात, CM मोहन यादव क्या बोले?
इंदौर दौरे पर राहुल गांधी, दूषित पानी से मौतों के बाद पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात, CM मोहन यादव क्या बोले?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
AR Rahman Controversy: एआर रहमान के बयान से सियासी सुर गरम, बॉलीवुड से संसद तक छिड़ी बहस
एआर रहमान के बयान से मचा सियासी बवाल, अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया समर्थन
क्रिकेट
RCB vs GG Highlights: श्रेयंका पाटिल की शानदार गेंदबाजी से आरसीबी की हैट्रिक जीत, अकेले पलट दिया RCB vs GG मुकाबला
श्रेयंका पाटिल की शानदार गेंदबाजी से आरसीबी की हैट्रिक जीत, अकेले पलट दिया RCB vs GG मुकाबला
बॉलीवुड
Friday Box Office: 'द राजा साब', 'धुरंधर' सहित नई फिल्मों पर भी भारी पड़ी चिरंजीवी की फिल्म ,जानें- फ्राइडे का कलेक्शन
शुक्रवार को चिरंजीवी की फिल्म ने मारी बाजी, जानें- 'द राजा साब' सहित बाकी फिल्मों का हाल
Advertisement

वीडियोज

Bharat Ki Baat:जब दो ठाकरे लड़े, तो शिंदे-भाजपा ने मारी बाजी! कहां हार गए Thackeray Brothers? | BMC Election Result 2026
Sansani:पटना में हैवानियत की हॉरर पिक्चर ! | Crime News
Parking Area में Air India प्लेन हुआ हादसे का शिकार! | breaking | National Capital | delhi | ABP News
Parking Area में Air India प्लेन हुआ हादसे का शिकार! | breaking | delhi | ABP News
Chitra Tripathi: ठाकरेशाही का पतन... इनसाइड फैक्ट्स जो चौंकाने वाले | BMC Election Results
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंदौर दौरे पर राहुल गांधी, दूषित पानी से मौतों के बाद पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात, CM मोहन यादव क्या बोले?
इंदौर दौरे पर राहुल गांधी, दूषित पानी से मौतों के बाद पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात, CM मोहन यादव क्या बोले?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
AR Rahman Controversy: एआर रहमान के बयान से सियासी सुर गरम, बॉलीवुड से संसद तक छिड़ी बहस
एआर रहमान के बयान से मचा सियासी बवाल, अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया समर्थन
क्रिकेट
RCB vs GG Highlights: श्रेयंका पाटिल की शानदार गेंदबाजी से आरसीबी की हैट्रिक जीत, अकेले पलट दिया RCB vs GG मुकाबला
श्रेयंका पाटिल की शानदार गेंदबाजी से आरसीबी की हैट्रिक जीत, अकेले पलट दिया RCB vs GG मुकाबला
बॉलीवुड
Friday Box Office: 'द राजा साब', 'धुरंधर' सहित नई फिल्मों पर भी भारी पड़ी चिरंजीवी की फिल्म ,जानें- फ्राइडे का कलेक्शन
शुक्रवार को चिरंजीवी की फिल्म ने मारी बाजी, जानें- 'द राजा साब' सहित बाकी फिल्मों का हाल
इंडिया
Weather Today: उत्तर भारत में ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन, दिल्ली-NCR में घना कोहरा, यूपी-बिहार में शीतलहर
उत्तर भारत में ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन, दिल्ली-NCR में घना कोहरा, यूपी-बिहार में शीतलहर
बिजनेस
रविवार को एनएसई-बीएसई पर होगा कारोबार, 1 फरवरी को बजट वाले दिन खुला रहेगा शेयर बाजार
रविवार को एनएसई-बीएसई पर होगा कारोबार, 1 फरवरी को बजट वाले दिन खुला रहेगा शेयर बाजार
विश्व
ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के रुख में आई नरमी, अब मुस्लिम देश में दखल नहीं देगा अमेरिका! खामेनेई शासन ने क्या कर दिया ऐसा?
ईरान को लेकर ट्रंप के रुख में नरमी, अब मुस्लिम देश में दखल नहीं देगा US! खामेनेई शासन ने क्या कर दिया ऐसा?
यूटिलिटी
दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए, रेलवे ने कैंसिल की इन राज्यों से गुजरने वाली ट्रेनें
दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए, रेलवे ने कैंसिल की इन राज्यों से गुजरने वाली ट्रेनें
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget