Weather Today: उत्तर भारत में ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन, दिल्ली-NCR में घना कोहरा, यूपी-बिहार में शीतलहर
IMD Alert: उत्तर भारत में एक बार फिर ठंडी हवाओं ने सर्दी और बढ़ा दी है. यूपी में शुक्रवार से मौसम ने करवट ली है. मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है.
उत्तर भारत में एक बार फिर ठंडी हवाओं ने सर्दी और बढ़ा दी है. दिन में निकलने वाली धूप भी ठंडी हवाओं के आगे नाकाफी साबित हो रही है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पहाड़ों पर अगले 3 दिनों तक बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है.
दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?
राजधानी दिल्ली में चल रही सर्द हवाओं ने ठंडी और बढ़ा दी है. इसके अलावा राजधानी के लोग इस वक्त ठंड के साथ ही प्रदूषण की भी मार झेल रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार आज शनिवार को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक जा सकता है. वहीं सुबह-शाम शीतलहर चलने की संभावना है.
यूपी में और कितना गिरेगा पारा?
यूपी में शक्रवार को मौसम के अचानक करवट लेने के बाद से पारा और गिर गया है. सुबह घना कोहरा छाने से कई इलाकों में विजिबिलिटी 150 मीटर रिकॉर्ड की गई. लगातार दूसरे दिन लखनऊ का न्यूनतम पारा 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना रहा. शनिवार को भी घना कोहरा देखने को मिल रहा है.
मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिन तक लखनऊ और आस-पास के इलाकों में घना कोहरा छाएगा. हालांकि इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा. वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल सिंह ने बताया कि शनिवार से सोमवार तक घना कोहरा छाएगा. सुबह-शाम गलन बरकरार रहेगी. ऐसे में अभी अगले सप्ताह तक ठंड से राहत के आसार नहीं हैं.
शुक्रवार को गलन बढ़ने की वजह से लोग अलाव जलाकर तापते हुए दिखे. हालांकि 11 बजे के करीब कोहरा छंटने लगा और कमजोर धूप खिली फिर भी गलन बरकरार रही. आज भी इस तरह का मौसम रहने की संभावना है.
बिहार में कोहरे का अलर्ट
यूपी से सटे बिहार में भी आज घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने बताया कि राजधानी पटना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधुबनी, सहरसा, दरभंगा और भागलपुर समेत कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा और विजिबिलिटी भी कम हो जाएगी.
पहाड़ों पर बर्फबारी
उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों ही राज्यों में आज से मौसम बिगड़ने वाला है. पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की वजह से IMD ने अगले 3 दिनों तक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है. हालांकि अगले 5 दिन तक हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर और ऊना समेत कई जिलों में शीतलहर और कोहरे के कारण कड़ाके की सर्दी का सितम जारी रहेगा.
