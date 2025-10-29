हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नीतीश कुमार पर अशोक गहलोत का बड़ा बयान, 'एक समय PM पद के दावेदार थे, आज BJP...'

नीतीश कुमार पर अशोक गहलोत का बड़ा बयान, 'एक समय PM पद के दावेदार थे, आज BJP...'

Bihar Election 2025: बिहार कांग्रेस के प्रभारी अशोक गहलोत ने कहा कि आज नीतीश कुमार के सामने यह स्थिति आ गई है कि सरकार बनने पर भी वह वह सीएम होंगे या नहीं, यह भी तय नहीं है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 29 Oct 2025 03:17 PM (IST)
बिहार चुनाव के बीच नेताओं की जुबानी जंग तेज हो गई है. राजनेता एक दूसरे पर शब्दों के बाण छोड़ रहे हैं. इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रभारी और वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एक समय में प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे और अब बीजेपी उन्हें सीएम घोषित करने को भी तैयार नहीं है.

अशोक गहलोत ने आगे कहा कि आज नीतीश कुमार के सामने यह स्थिति आ गई है कि सरकार बनने पर भी वह वह सीएम होंगे या नहीं, यह भी तय नहीं है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने अलग-अलग पार्टियों के साथ गठबंधन कर अपनी छवि भी खराब कर ली है.

'बिहार से पूरे देश में जाएगा संदेश'

वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने बिहार में महागठबंधन की जीत का दावा किया. उन्होंने कहा कि बिहार में बदलाव महागठबंधन के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए जरूरी है. यह अकेले बिहार का चुनाव नहीं, बल्कि पूरे देश को संदेश देने वाला चुनाव है.

'महागठबंधन पूरी तरह एकजुट'

उन्होंने कहा, "महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है और हमें उम्मीद है कि हम सरकार को बदल देंगे. राहुल गांधी की यात्रा के बाद बिहार का माहौल पूरी तरह बदल चुका है." गहलोत ने कहा कि पूरा देश यह जानना चाहता है कि आखिरकार बीजेपी हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र में कैसे जीत गई है.

'बिहार में बदलाव चाहती जनता'

कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि बिहार की जनता 20 साल के बाद अब बदलाव चाहती है. बिहार की सत्ता में बदलाव वहां के लिए बेहद जरूरी है. बीजेपी के लोगों को घमंड आ गया है, उसका घमंड टूटना जरूरी है 

'युद्ध की तरह चुनाव लड़ती है बीजेपी'

अशोक गहलोत ने ये भी कहा, "बीजेपी बिहार के चुनाव को युद्ध की तरह लड़ रही है. लोकतंत्र में चुनाव जनता का मत हासिल करने के लिए होता है. यहां हर जीत बहुत मायने नहीं रखती, लेकिन बीजेपी जिस तरह दंगल और युद्ध के अंदाज में चुनाव को लड़ रही है उसमें हिंसा होती है."

Published at : 29 Oct 2025 03:10 PM (IST)
Bihar Vidhan Sabha Chunav Ashok Gehlot Nitish Kumar Ashok Gehlot  Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
