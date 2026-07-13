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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'सभी बीवियां हिंदू ही क्यों?', आमिर खान की तीसरी शादी पर BJP विधायक बालमुकुंद आचार्य ने भी उठाए सवाल

'सभी बीवियां हिंदू ही क्यों?', आमिर खान की तीसरी शादी पर BJP विधायक बालमुकुंद आचार्य ने भी उठाए सवाल

Balmukund Acharya On Aamir Khan: आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने उन पर 'लव जिहाद' का आरोप लगाया और नितेश राणा व बाबा रामदेव के बयान का समर्थन किया.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 13 Jul 2026 05:17 PM (IST)
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फिल्म अभिनेता आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर सियासत लगातार गरमाती जा रही है. महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणा के बयान के बाद अब राजस्थान के जयपुर की हवा महल विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने भी आमिर खान पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि आमिर खान "लव जिहाद" कर रहे हैं और इस मामले में वह नितेश राणा के बयान से पूरी तरह सहमत हैं.

बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि आमिर खान जल्दी चौथी और पांचवी शादी भी करेंगे. उन्होंने कहा, "वह सब भी सनातनी ही होंगी. वह सभी से बच्चे पैदा करेंगे और फिर पत्नी और बच्चों दोनों को छोड़ते जाएंगे." विधायक ने कहा कि वह नितेश राणा के बयान से पूरी तरह सहमत हैं और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है.

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लव जिहाद के ब्रांड एंबेसडर बनते जा रहे हैं- विधायक

बीजेपी विधायक ने आगे कहा कि आमिर खान जो कुछ कर रहे हैं, वह न सिर्फ भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, बल्कि यह सीधे तौर पर लव जिहाद भी है. उन्होंने कहा कि जिस उम्र में उन्हें जनकल्याण और समाज सेवा के काम करने चाहिए, उस उम्र में उनकी शादी तमाम सवाल खड़े कर रही है. उन्होंने कहा कि उनकी शादियों पर उन्हें भी शक हो रहा है और कहा जा सकता है कि आमिर खान लव जिहाद के ब्रांड एंबेसडर बनते जा रहे हैं.

बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि आमिर खान जिस समुदाय से आते हैं, वहां निकाह करना और तीन बार तलाक बोलकर खत्म कर देना एक परंपरा है. उन्होंने कहा कि आमिर खान एक अच्छे कलाकार हैं, लिहाजा उन्हें समाज को अच्छा संदेश देना चाहिए था. साथ ही उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, "आखिरकार सभी बीवियां हिंदू ही क्यों?"

बाबा रामदेव के बयान का भी किया समर्थन

बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने योग गुरु बाबा रामदेव के उस बयान का भी समर्थन किया, जिसमें उन्होंने सभी भारतीयों के पूर्वजों के सनातनी होने और भारत में रहने वाले मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं होने की बात कही थी.

बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि कम से कम यह तो दावे के साथ कहा जा सकता है कि भारत में रहने वाले सभी लोगों के पूर्वज सनातनी थे. उन्होंने कहा कि यह सभी जानते हैं कि यहां के लोगों को पीट-पीटकर मुसलमान बनाया गया था.

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बीजेपी विधायक ने कहा कि बाबा रामदेव ने यह भी सही कहा है कि भारत में रहने वाले मुसलमानों को कतई डरने की जरूरत नहीं है. यहां रहने वाले मुसलमान पूरी तरह सुरक्षित हैं. सभी दूसरे जाति-धर्म के लोग भी पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी को कोई खतरा नहीं है. उन्होंने कहा कि भारत का विकास पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और बाबा रामदेव की बात कतई गलत नहीं है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 13 Jul 2026 05:12 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan BJP Balmukund Acharya RAJASTHAN NEWS
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