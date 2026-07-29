मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने उठाया पेपर लीक मुद्दा, अमित शाह को लिखी चिट्ठी

देश भर में NEET परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक को लेकर चल रहे विवाद के बीच राजस्थान की सियासत में भी पुराने पेपर लीक मामलों की फाइल फिर खुलती नजर आ रही है. राजस्थान के कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार को घेरते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है.

उन्होंने गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुई प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और दूसरी गड़बड़ियों की जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराने की मांग की है. कैबिनेट मंत्री ने अपनी चिट्ठी के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा सियासी घेरेबंदी करने की कोशिश की है.

जयपुर: संविदा नर्सिंग कर्मियों का आंदोलन जारी, दी ये चेतावनी

कांग्रेस के कार्यकाल में पेपर लीक के जांच की मांग

मीणा ने अपनी चिट्ठी में खास तौर पर REET-2021 (Rajasthan Eligibility Examination for Teachers) पेपर लीक का मुद्दा उठाया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार के पांच साल के कार्यकाल में आयोजित 18 प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं में से 17 के पेपर लीक हुए थे. मंत्री ने इसे प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के भविष्य से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए पूरे कथित पेपर लीक नेटवर्क की गहराई से जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराने की मांग की है.

पूर्व मुख्यमंत्री सहित कई लोगों पर गंभीर आरोप

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजी गई चिट्ठी में किरोड़ी लाल मीणा ने पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग का नाम भी लिया है. इसके साथ ही उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों, RPSC के तत्कालीन पदाधिकारियों और राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े लोगों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं.

किरोड़ी ने दावा किया है कि पेपर लीक का मामला महज कुछ लोगों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था. उन्होंने चिट्ठी के साथ कई दस्तावेज, तस्वीरें और अन्य सबूत केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपे जाने की बात भी कही है. मंत्री ने चिट्ठी में एक पूर्व मंत्री पर पेपर लीक गिरोह के जरिए करीब 40 करोड़ रुपए जुटाने का आरोप भी लगाया है. किरोड़ी के मुताबिक, इस रकम का इस्तेमाल सीकर में उनके बेटे से जुड़े राजनीतिक और निजी प्रोजेक्ट्स के लिए किया गया.

REET- 2021 के पेपर की छपाई को लेकर भी किरोड़ी लाल मीणा ने सवाल खड़े किए हैं. उनका आरोप है कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री, RPSC अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोलकाता की सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस को प्रश्नपत्र छापने का काम दिया था. मंत्री का दावा है कि यह प्रेस इस तरह के गोपनीय काम के लिए अधिकृत नहीं थी और इसके बावजूद उसे दोबारा भी काम दिया गया.

कैबिनेट मंत्री डा० किरोड़ी लाल मीणा ने चिट्ठी में यह भी कहा है कि इस मामले को लेकर वे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुके हैं. उनके मुताबिक, PMO के निर्देश के बाद मामला ED तक पहुंचा था, लेकिन कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी.

केंद्रीय जांच एजेंसियों से जांच की मांग

अब उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मांग की है कि उपलब्ध दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर ED और CBI जैसी केंद्रीय एजेंसियों को जांच के निर्देश दिए जाएं और कथित पेपर लीक सिंडिकेट के पीछे मौजूद लोगों तक पहुंचकर कार्रवाई की जाए. ऐसे में NEET विवाद के बीच राजस्थान में REET और भर्ती परीक्षाओं के पुराने मामलों को लेकर सियासी घमासान एक बार फिर तेज होने के आसार हैं.

जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई पर लगे रोक, डूंगरपुर में ज्ञापन