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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: संविदा नर्सिंग कर्मियों का आंदोलन जारी, दी ये चेतावनी

जयपुर: संविदा नर्सिंग कर्मियों का आंदोलन जारी, दी ये चेतावनी

Jaipur News In Hindi: राजस्थान में संविदा नर्सिंग स्टाफ का आंदोलन 46वें दिन भी जारी है. जयपुर में जुटे कर्मचारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 28 Jul 2026 07:32 PM (IST)
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राजस्थान में संविदा (Contract) पर काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ का गुस्सा सातवें आसमान पर है. अपनी मांगों को लेकर पिछले डेढ़ महीने से चल रहा इनका आंदोलन आज 46वें दिन भी जारी है. इसी कड़ी में आज राजधानी जयपुर में समूचे राजस्थान से आए नर्सिंग कर्मियों ने बड़ा प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला स्टाफ भी शामिल हुईं, जिन्होंने जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई. कर्मचारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का सीधा आरोप लगाते हुए 12 जून को हुए समझौते को तत्काल लागू करने की मांग की है.

प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का सबसे बड़ा दर्द उनके वेतन को लेकर है. उनका आरोप है कि उनसे पूरे महीने ड्यूटी ली जाती है, लेकिन भत्ते के रूप में केवल सात हजार रुपये दिए जाते हैं. कर्मचारियों का कहना है कि आज के समय में इतने कम भुगतान पर एक मजदूर भी काम नहीं करता. वे इस उम्मीद में अपनी सेवाएं दे रहे थे कि भविष्य में सरकार उनकी नौकरी नियमित (Permanent) करेगी, लेकिन अब उन्हें धोखा मिला है.

संविदा कर्मचारियों ने बताया 'घोर नाइंसाफी'

कर्मचारियों में इस बात को लेकर भी भारी रोष है कि करीब 2 महीने पहले बड़ी संख्या में संविदा नर्सिंग स्टाफ को नौकरी से हटा दिया गया था. अब सरकार उनकी जगह एक प्राइवेट एजेंसी के जरिए 'आउटसोर्सिंग' (Outsourcing) पर कर्मियों को रख रही है. संविदा कर्मचारियों ने इसे अपने साथ घोर नाइंसाफी बताया है और इस फैसले का कड़ा विरोध कर रहे हैं.

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दीपक के परिवार को अब तक नहीं मिला न्याय

इस आंदोलन के बीच एक बेहद दर्दनाक पहलू भी जुड़ा है. नौकरी से हटाए जाने के बाद डिप्रेशन में आकर संविदा कर्मी दीपक खारवाल ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली थी. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दीपक के परिवार वालों को सरकार की तरफ से अभी तक कोई मुआवजा या आर्थिक सहायता नहीं मिली है. न्याय न मिलने और आर्थिक तंगी से परेशान होकर कुछ समय पहले दीपक की पत्नी ने भी जहर खाकर जान देने की कोशिश की थी.

'जब तक मांगें पूरी नहीं, तब तक जारी रहेगा आंदोलन'

आंदोलनकारी कर्मचारियों ने सरकार को खुली चेतावनी दी है. उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक हटाए गए कर्मचारियों की बहाली, 12 जून के समझौते को लागू करने और वेतन विसंगतियों जैसी उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक वे अपना प्रदर्शन और आंदोलन इसी तरह जारी रखेंगे.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 28 Jul 2026 07:30 PM (IST)
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RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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