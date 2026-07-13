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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान180 की रफ्तार होने के बावजूद भाग नहीं सका 'डोडा किंग', पुलिस ने दबोचा, काली डायरी खोलेगी कई राज

180 की रफ्तार होने के बावजूद भाग नहीं सका 'डोडा किंग', पुलिस ने दबोचा, काली डायरी खोलेगी कई राज

Doda King Arrested: राजस्थान एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब के कुख्यात 'डोडा किंग' बलदेव उर्फ पम्मु उर्फ गोरा बाजीगर को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 13 Jul 2026 10:27 AM (IST)
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  • राजस्थान ANTF ने कुख्यात डोडा किंग बलदेव को गिरफ्तार किया.
  • तेज रफ्तार भागने पर कार दुर्घटनाग्रस्त, डोडा पोस्त भी जब्त.
  • पुलिस को मिली 'काली डायरी' से तस्कर नेटवर्क के राज खुलेंगे.

राजस्थान एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब के कुख्यात 'डोडा किंग' बलदेव उर्फ पम्मु उर्फ गोरा बाजीगर को गिरफ्तार कर लिया है. करीब तीन साल से फरार और 25 हजार रुपये के इनामी इस तस्कर को 'ऑपरेशन मदपाण्डुकी' के तहत कोटा ग्रामीण के चेचट इलाके से पुलिस ने दबोचा है. 

उसके कब्जे से 83.930 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त और तस्करी में इस्तेमाल की गई लग्जरी कार भी जब्त की गई है. पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया अपराधी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार लेकर भागा, लेकिन ज्यादा देर तक बच नहीं सका.

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180 की रफ्तार भी नहीं बचा सकी गिरफ्तारी से

दरअसल, ANTF द्वारा पीछा करने पर बलदेव ने मुंबई एक्सप्रेस-वे पर कार की स्पीड 180 किमी प्रति घंटा तक पहुंचा दी. इसके बाद वो एक्सप्रेस-वे छोड़कर गांव की गलियों में घुस गया, लेकिन रास्ता बंद होने पर उसकी कार दीवार से टकरा गई.

कार दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद बलदेव और उसका साथी झाड़ियों और नदी के बहाव क्षेत्र की ओर भाग निकले. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से पूरे इलाके की घेराबंदी कर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया. आखिरकार बलदेव झाड़ियों में छिपा मिला और गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका साथी फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है.

पहले करता था मजदूरी

जांच में सामने आया कि पांचवीं पास बलदेव पहले मजदूरी करता था, लेकिन वर्ष 2017 में तस्करी के धंधे में उतर गया. वो राजस्थान और मध्य प्रदेश से सस्ते दामों में डोडा पोस्त खरीदकर पंजाब और हरियाणा में ऊंचे दामों पर बेचता था. पुलिस के अनुसार, वो हर महीने 8 ट्रिप लगाता था और हर बार नई गाड़ी व नया साथी लेकर आता था, ताकि पुलिस उसकी पहचान न कर सके.

'काली डायरी' खोलेगी राज?

सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को एक 'काली डायरी' भी मिली है. अधिकारियों का दावा है कि इसमें पूरे अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क, सप्लायरों, खरीदारों और पैसों के लेन-देन का रिकॉर्ड दर्ज है. माना जा रहा है कि इस डायरी के आधार पर आने वाले दिनों में कई बड़े तस्करों और नेटवर्क का खुलासा हो सकता है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 13 Jul 2026 10:27 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Police PUNJAB ANTF RAJASTHAN NEWS
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