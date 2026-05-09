राजस्थान: SI भर्ती रद्द होने पर गरमाई राजनीति, कांग्रेस बोली- सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है

राजस्थान पुलिस के करीब 850 सब इंस्पेक्टर्स की नियुक्ति रद्द किए जाने का मामला अब राजनीतिक रंग पकड़ता जा रहा है. कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर राज्य की भजनलाल शर्मा सरकार को घेरते हुए कई सवाल उठाए हैं. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि वह पिछले ढाई साल से क्या कर रही थी.

डोटासरा ने कहा कि अगर भर्ती प्रक्रिया में किसी स्तर पर गड़बड़ी थी, तो सरकार को पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए थी. समय रहते दोषियों पर सख्त कदम उठाए जाते तो आज इतनी बड़ी संख्या में चयनित सब इंस्पेक्टर्स की नौकरी नहीं जाती.

राजस्थान: डूंगरपुर में 53 लाख की संदिग्ध नकदी के साथ बाइक सवार गिरफ्तार, नाकाबंदी में पुलिस ने दबोचा

चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष में भी बोले डोटासरा

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने उन अभ्यर्थियों का भी पक्ष रखा जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से चयनित हुए थे. उन्होंने कहा कि सभी लोगों को एक नजर से देखना ठीक नहीं है. कई ऐसे युवा हैं जिन्होंने पूरी मेहनत से परीक्षा पास की और पुलिस सेवा में आए.



उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि कई लोग दूसरी नौकरियां छोड़कर सब इंस्पेक्टर बने थे. अब उनमें से कई उम्मीदवार ओवर एज हो चुके हैं और दूसरी सरकारी नौकरियों के लिए पात्र भी नहीं रहे.



डोटासरा ने कहा कि अगर भर्ती में गड़बड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ पहले ही कार्रवाई हो जाती, तो आज ईमानदार अभ्यर्थियों को इसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ती. उनका कहना था कि सरकार की लापरवाही का खामियाजा अब उन युवाओं को भुगतना पड़ रहा है जिन्होंने भविष्य की उम्मीदों के साथ यह नौकरी जॉइन की थी.

गुजरात से राजस्थान तक मौत का नेटवर्क! बीमा क्लेम के लिए गरीबों को फंसाने वाले 3 गिरफ्तार

सरकार पर लगाए सियासत करने के आरोप

कांग्रेस नेता ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार हर मुद्दे को राजनीतिक फायदे और नुकसान के नजरिए से देखती है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है और समय रहते फैसले नहीं लेती. अब जब मामला बड़ा हो गया है, तब कार्रवाई की जा रही है, जिससे हजारों परिवार प्रभावित हो रहे हैं.