भारत ने जैश के मुख्यालय को किया था तबाह, वो फिर बनकर होगा तैयार, PAK सरकार ने दिए 25 करोड़

आज से एक साल पहले 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर स्थित मुख्यालय मरकज सुभानल्लाह पर भारतीय समय अनुसार 1 बजकर 07 मिनट 24 सेकंड पर मिसाइल से स्ट्राइक की थी. जहां 1 बजकर 07 मिनट 24 सेकंड पर पहली मिसाइल ने मरकज सुभानल्लाह के प्रमुख कंपाउंड और परिसर को तहस नहस कर दिया था तो इसी मिसाइल स्ट्राइक के बाद परिसर के तीन गुंबद तबाह हो चुके थे और मरकज के मुख्य हाल में बड़ा सा गड्ढा बन गया था.

हालांकि अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान की सरकार की तरफ से मिले 25 करोड़ पाकिस्तानी रुपये के बाद आज एक साल के बाद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त हुए अपने मरकज सुभानल्लाह कंपाउंड को फिर से बनाना शुरू कर दिया है. एबीपी न्यूज़ के पास जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर मरकज सुभानल्लाह के अंदर और बाहर दोनों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें और वीडियो मौजूद हैं. जहां जैश हेडक्वार्टर के गुंबदों को 10 मार्च से रिपेयर करने का काम शुरू हुआ है तो इस समय ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त 3 गुम्बदों को ईंट और सरिया से रिपेयर करके ऊपर प्लास्टर का कोट लगा दिया गया है और लकड़ी के ढांचे से सपोर्ट दिया गया है.

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मरकज सुभानल्लाह के हॉल में काफी बदलाव

मरकज सुभानल्लाह के हॉल में काफ़ी बदलाव दिख रहे हैं. ऑपरेशन सिंदूर बाद हॉल में कई गड्ढे हुए थे, उन्हें अब सीमेंट की मदद से भर दिया गया है और मलबे को साफ भी कर दिया गया है. ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने कुल 3 मिसाइल स्ट्राइक मरकज सुभानल्लाह परिसर में की थी. जिसमे जैश ए मोहम्मद का मदरसा अल साबिर और एक रिहायशी मकान भी था जिसमें आतंकी मसूद अजहर के परिवार के सदस्य जो जैश ए मोहम्मद के आतंकवाद का काम देखते थे वो रहते थे. उस हमले में मसूद का बहनोई और भारत का वांटेड आतंकी यूसुफ अजहर, मसूद का बहनोई और मरकज़ सुभानल्लाह का प्रमुख हाफिज जमील अहमद, आतंकी रऊफ असगर का गोद लिया हुआ बेटा हुज़ैफ़ा अजहर जो अफ़ग़ानिस्तान में जैश ए मोहम्मद के ऑपरेशंस देखता था और हाफिज जमील का बेटा हमज़ा जमील जो जैश ए मोहम्मद का ट्रेंड आतंकी था उसकी मौत हुई थी.





भारतीय स्ट्राइक में पूरी तरह तहस नहस

भारतीय स्ट्राइक में मदरसा अल साबिर और रिहायशी मकान पूरी तरह तहस नहस हो गए थे, ऐसे में उस जगह से आज एक साल बाद मलबा हटा दिया गया है. सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सरकार से मिले 25 करोड़ पाकिस्तानी रुपये से जैश ए मोहम्मद वापस मदरसा अल साबिर और रिहायशी मकान का निर्माण करेगी. एबीपी न्यूज़ के पास मौजूद एक्सक्लूसिव तस्वीरों में ईंट के चट्टे भी परिसर के गेट पर दिखायी दे रहे हैं, जिनका इस्तेमाल मदरसा अल साबिर और रिहायशी मकान की नींव भरने के लिए किया जाएगा.





पंजाब पुलिस की स्पेशल यूनिट संभालती जिम्मेदारी

सूत्रों के मुताबिक मस्जिद सुभानल्लाह परिसर की दीवार को भी पहले से ऊंचा किया गया है. इस समय आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के पूरे परिसर की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान की मरियम नवाज सरकार की पंजाब पुलिस की स्पेशल यूनिट “इलीट पुलिस” संभाल रही है, जिसका काम पाकिस्तान में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना और VIP को सुरक्षा देना है. एबीपी न्यूज़ के पास मौजूद एक्सक्लूसिव फोटो और वीडियो में पंजाब पुलिस की इस स्पेशल यूनिट की गाड़ियां और जवान साफ़ साफ़ दिखाई दे रहे हैं.

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