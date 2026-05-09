DC VS KKR: दिल्ली कैपिटल्स की हार से टूटे अक्षर पटेल, बोले- 'अब अगले साल...'

आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स का खराब प्रदर्शन लगातार चर्चा में बना हुआ है. शुक्रवार को अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर उनकी मुश्किलें और बढ़ा दीं. इस हार के बाद टीम के कप्तान अक्षर पटेल बेहद निराश नजर आए और उन्होंने मैच के बाद बड़ा बयान दिया.

अक्षर पटेल ने माना कि टीम ने बल्लेबाजी के दौरान काफी गलतियां कीं. उनके अनुसार दिल्ली कैपिटल्स ने उम्मीद से कम रन बनाए और बीच के ओवरों में लगातार विकेट गंवाने से टीम मैच में पिछड़ गई. उन्होंने कहा कि सिर्फ दो से तीन ओवरों के भीतर पांच विकेट गिरना मुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ.

अक्षर ने यह भी स्वीकार किया कि टीम पहले भी इसी तरह की गलतियां कर चुकी है. उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले का जिक्र करते हुए कहा कि वहां भी अच्छी शुरुआत के बाद बल्लेबाज दबाव में आ गए थे.

बल्लेबाजों के माइंडसेट पर उठाए सवाल

दिल्ली के कप्तान ने बल्लेबाजों की सोच को लेकर भी खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि मुश्किल परिस्थितियों में बल्लेबाजों को धैर्य दिखाने की जरूरत होती है. अक्षर के मुताबिक जब विकेट लगातार गिर रहे हों, तब टीम को कुछ ओवर संभलकर खेलना चाहिए ताकि पारी को स्थिर किया जा सके.

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उन्होंने कहा 'देखिए, आप इसे मुश्किल तरीके से हल नहीं कर सकते. जब आशुतोष और मैं बैटिंग कर रहे थे तो हम सोच रहे थे कि अगर हमने वहां कोई गलती की तो अगले बल्लेबाज के लिए यह बहुत मुश्किल हो जाएगा. इसी वजह से मुझे लगता है कि यह सही माइंडसेट अपनाना ज्यादा जरूरी है. भले ही आप एक या दो विकेट खो दें फिर भी आप क्रीज पर समय बिता सकते हैं और खेल सकते हैं. मुझे लगता है कि यही अपनाने की जरूरत है, जब विकेट एक साथ गिर रहे हों, तो आपको एक या दो ओवर के लिए दबाव झेलना होगा.'

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अक्षर पटेल ने साफ संकेत दिए कि अब टीम भविष्य की तैयारी पर ध्यान दे सकती है. उन्होंने कहा, 'अभी के लिए हम पीछे जाकर उन गलतियों के बारे में सोचेंगे जो हमने की है. उसके बाद, जाहिर है, अभी भी एक लंबा सफर बाकी है और अगला साल भी आएगा. हम सोचेंगे कि हम अगले साल के लिए क्या प्लान बना सकते हैं और हमें क्या तरीका अपनाना चाहिए. उसके आधार पर हम बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को भी देख सकते हैं और तय कर सकते हैं कि किसे मौके दिए जा सकते हैं और हम क्या बदलाव कर सकते हैं

फिन एलेन ने खेली मैच जिताऊ पारी

मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 142 रन बनाए. पाथुम निसांका ने सबसे ज्यादा 50 रन बनाए, लेकिन बाकी बल्लेबाज प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे. 143 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए केकेआर के बल्लेबाज फिन एलेन ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की. उन्होंने सिर्फ 47 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाकर दिल्ली के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. वहीं कैमरून ग्रीन ने भी 33 रन की उपयोगी पारी खेली और टीम को आसान जीत दिलाई.