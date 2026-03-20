जयपुर में अब टैक्सी कैब में नहीं लगेगा डर, SOS बटन दबाते ही तुरंत पहुंचेगी राजस्थान पुलिस

जयपुर में कैब से सफर करने वाले लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है. अब यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी होने पर तुरंत पुलिस से मदद मिल सकेगी. जयपुर पुलिस ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक खास पहल शुरू की है.

जयपुर पुलिस ने ओला कैब के एप्लीकेशन में SOS (पैनिक) बटन शामिल करवाया है. यह फीचर लगभग एक लाख कैब में इंस्टॉल किया गया है. इसका सीधा कनेक्शन पुलिस के कमांड सेंटर से जोड़ा गया है, ताकि किसी भी इमरजेंसी में तुरंत एक्शन लिया जा सके.

कैसे करेगा काम यह सिस्टम

अगर कोई महिला, बच्चा या बुजुर्ग सफर के दौरान खुद को असुरक्षित महसूस करता है, तो वह ऐप में दिए गए SOS बटन को दबा सकता है. बटन दबाते ही मैसेज सीधे पुलिस कमांड सेंटर तक पहुंच जाएगा. इसके बाद यह जानकारी तुरंत संबंधित थाने और नजदीकी पीआरवी (पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल) तक भेज दी जाएगी. पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर मदद करेगी.

अन्य शहरों में भी होगी शुरुआत

जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस तरह की सुविधा जल्द ही जोधपुर और राजस्थान के अन्य शहरों में भी शुरू की जाएगी. साथ ही, ओला के अलावा दूसरे कैब सर्विस प्रोवाइडर्स को भी इस तकनीक से जोड़ने की तैयारी की जा रही है.

पुलिस ने अब तक करीब साढ़े सात हजार कैब ड्राइवरों का वेरिफिकेशन किया है. जांच के दौरान कुछ ड्राइवरों का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया, जिन पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. ऑपरेटर्स को ऐसे ड्राइवरों को हटाने और उन पर नजर रखने को कहा गया है.

यात्रियों में बढ़ेगा भरोसा

पुलिस का कहना है कि इस पहल का मकसद खासतौर पर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित माहौल देना है. साथ ही लोगों में यह भरोसा भी बढ़ाना है कि जरूरत पड़ने पर पुलिस हर वक्त उनके साथ खड़ी है.